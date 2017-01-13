Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Оплот уже не нужен

13.01.2017 Броня крепка? Украинский танк «Оплот» не станет оплотом для вооруженных сил Таиланда, который отказывается от дальнейших поставок украинской бронетехники. Теперь взамен этих машин будут закуплены китайские VТ-4, иначе обозначенные, как MBT-3000 (Main Battle Tank 3000). Об этом заявлении министра обороны страны Правита Вонгсумона сообщает издание Bangkok Post.





НЕ ПОДУМАЙТЕ, будто китайские танки лучше украинских. Дело совсем в другом – в том, что уже давно характеризует в мире нашу страну с неприглядной стороны.

В 2011 году Таиланд сделал заказ на 49 боевых машин. Общая стоимость контракта существенно превышала 200 миллионов долларов. Однако на сей день украинская сторона поставила Таиланду лишь 20 «Оплотов».

Такая необязательность вынудила министерство обороны Таиланда отказаться от остальных 29 машин, хотя контракт на поставку танков истекает в конце 2017 года. Будут ли приняты тайской стороной 20 поставленных танков, на данный момент тоже неизвестно. Также сообщается: Таиланд в дальнейшем планирует закупать технику у Поднебесной. А ведь ожидалось, что следующий контракт с Украиной будет на 150 «Оплотов».

Вообще у «Оплота», принятого на вооружение Украиной в мае 2009 года, тоскливая судьба. В том же году был заключен контракт на поставку 10 танков для ВСУ по цене 29,5 миллиона гривен за единицу, но из-за недостатка финансирования выполнение контракта было приостановлено. Представители ВПК Украины неоднократно делали заявления о различных планах массового выпуска «Оплота», но все они были сорваны.

Не случайно одиозный глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Сергей Пашинский недавно признал: «Завод Малышева (где производят «Оплот» – Ред.) украинская власть за 25 лет убила практически полностью – если срочно не начать финансирование, мы потеряем уникальное предприятие». Правда, он забыл упомянуть, что наибольший вклад в «убийство» внесла именно представляемая им власть. В 2015 году производство танков было окончательно сорвано, не произведено ни одного экземпляра ни для нужд ВСУ, ни по контрактным обязательствам.

Впрочем, по словам Пашинского, «в этом году впервые планируется заказать на заводе имени Малышева танки «Оплот» для нашей армии. Цифра согласована, сумма согласована, гособоронзаказ сформируем».

Но… Есть-таки пара «но»! Так, по мнению эксперта в сфере ВПК, бывшего заместителя генерального директора «Укроборонпрома» Максима Глущенко, основой вооружений ВСУ служат образцы

25-30-летней давности. В частности, даже новому танку «Оплот» уже более… 20 лет.

Не меньшую проблему создает и то, что немало готовых изделий и комплектующих приходится покупать за границей. А после разрыва отношений с Россией это не дешевое дело. Глущенко говорит, суммы, заложенные в бюджет Минобороны, не позволяют осуществлять серьезные закупки за рубежом.

Дальше – больше. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, «Оплот» не оправдывает свою высокую цену реальной боевой эффективностью, и его производство должно быть прекращено в пользу капитального ремонта и модернизации Т-64 советского выпуска до «Булата». Анализируя сметы «Укроборонпрома», он считает, что куда выгоднее за эти же деньги отремонтировать и модернизировать несколько старых советских Т-64, которые будут иметь большую боевую эффективность в условиях реального боя.

Бирюкова поддерживает бывший директор завода имени Малышева Николай Белов, который указывает, что советский Т-64 имеет такую же пушку и такое же ракетное вооружение. При этом технология ремонтно-восстановительных работ позволяет осуществить капитальный ремонт советского Т-64 за несколько месяцев, в то время как технологический цикл выпуска одного «Оплота» – не менее девяти месяцев.

Так что не исключено, что «Оплот» может не стать оплотом и для ВСУ в том числе.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия