13.01.2017

Горячая тема

Чтобы выручить жителей Придунавья, оказавшихся в сложных условиях из-за снежной стихии, Одесская железная дорога назначила дополнительные рейсы на поезда Одесса – Измаил.

С 11 до 21 января на этом маршруте поезд курсирует ежедневно. «Конечно, мы рады, что железнодорожники откликнулись на тяжелую зимнюю ситуацию, – говорит житель Измаила Евгений Карпишин, работающий реализатором на Одесском рынке «7-й километр». – Однако непогода лишь четко показывает, что и железнодорожники «внесли» солидный вклад в ухудшение транспортного сообщения жителей украинского Придунавья. Ведь много лет назад поезд сообщением Измаил – Одесса был ежедневным. Потом он стал ходить три раза в неделю, затем количество рейсов уменьшилось до двух».

– До 2004 года придунайцев выручал пассажирский поезд Рени – Одесса, – рассказывает военный пенсионер Игорь Якименко. – Когда его отменили, поезд Измаил – Одесса остался единственным видом транспорта в Бессарабии, на котором доступны все виды предусмотренных законодательством льгот, в том числе детские и студенческие билеты по уменьшенной стоимости. А ведь этим поездом удобно пользоваться не только жителям Придунавья, но и пассажирам двух десятков промежуточных станций. К сожалению, добавляет нам проблем и затянувшийся ремонт трассы Одесса – Рени, на многих участках которой и в хорошую погоду машинам приходится снижать скорость из-за выбоин до 20 километров в час.

И другие пассажиры поезда Измаил – Одесса недовольны, что вместо улучшения инфраструктуры, без которой невозможно привлекать инвесторов, развивать экономику, в Бессарабии начали сворачивать транспортный сервис, призванный облегчать людям жизнь. А это способствует превращению украинского Придунавья, гордо именуемого еврорегионом, в провинциальное захолустье.

Одесская область.