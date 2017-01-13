13.01.2017

Покатушки Европу заморозило и заснежило. Автомобильное движение резко ограничили, что развеяло мифы о высоком качестве европейских дорог, их приспособленности к любым погодным условиям и высокой готовности соответствующих служб к ликвидации последствий стихии. Количество пострадавших и страдающих по сей день от аномально низких температур и снежных заносов в европейских государствах настолько велико, что проще назвать то малое чисто счастливчиков, по которым непогода прошлась не слишком сильно.

МЫ говорим об этом не из злорадства. Просто сложившаяся ситуация в Европе доказывает, что действия украинских дорожников в аналогичных, а во многих случаях в намного более критических ситуациях выглядят достаточно эффективными. И это не комплимент, а просто констатация того факта, что если ноябрьский шторм застал дорожные службы страны и ГСЧС врасплох, то в январские холода они сработали относительно быстро и, самое главное, качественно.

Судите сами: серьезные холода со снегопадами пришли в Украину 4 января. Практически моментально было введены региональные ограничения и, в ряде случаев, запреты на движение транспорта по автомобильным дорогам как общего пользования, так и местного значения. Это позволило избежать серьезных катастроф. По информации пресс-службы Нацполиции по состоянию на 6 января, в авариях погибли 13 и ранены 60 человек. Разумеется, это трагедия, но если бы не согласованные действия Укравтодора, служб автомобильных дорог в регионах, структур ГСЧС и Нацполиции жертв было бы намного больше.

А, в общем, ситуация за прошедшую неделю выглядела следующим образом: в Черкасской области были введены ограничения на движение крупногабаритного, тяжелого и пассажирского транспорта. Также ограничили или запретили движение в южных и восточных регионах страны. В частности, в Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. Были введены ограничения и частичный запрет на проезд крупногабаритного и тяжелого транспорта в столице. Фактически было прекращено движение, особенно в горных регионах и на перевалах в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской областях.

Объясним на ряде примеров: в Запорожской области власти ввели запрет на движение по дорогам общего пользования и по дорогам местного значения. В Одесской области запрет на трассах М05 (Киев – Одесса), М28 (Одесса – Южный), М27 (Одесса – Черноморск (Ильичевск)), М5-01

(объезд Одессы). Было введено ограничение на движение по трассе М15 (Одесса – Белгород-Днепровский).

В Николаевской области ограничили движение всех видов транспорта, в Херсонской – ввели ограничения на грузовые и пассажирские перевозки, в Днепропетровской – от Кривого Рога до границ с Николаевской областью, в Кировоградской области – до границы с Запорожской областью.

Отметим интересный момент: если в прошлые годы решения о запретах и ограничениях принимались в Киеве, то сейчас подобные процедуры происходят на местах. Сие означает не только то, что в регионах лучше знают «свою» ситуацию. Это дало возможность оперативно реагировать как местными ресурсами, так и выделенными государством, тем же ГСЧС, средствами. Фактически регионы сами определяли необходимый объем и затраты на проведение работ по ликвидации последствий стихии, режим движения транспорта и, что немаловажно, схему доставки товаров и грузов. Уже к 9 января ситуацию на дорогах общего пользования практически по всей стране удалось стабилизировать. Этого, к сожалению, согласно информации из регионов, нельзя сказать о дорогах местного значения. Но следует признать, что за пять дней напряженность на дорогах удалось значительно снизить. То есть эффективность работ по ликвидации последствий стихии по сравнению с прошлыми годами значительно повысилась.

Но это пока что единичный случай. Во-первых, синоптики обещают в ближайшие дни резкое ухудшение погодных условий. Во- вторых, зима длинная. Так что выводы делать рано. А в Европе борются.