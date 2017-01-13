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13.01.2017 Курьезный случай Народная пословица гласит: важен тот пост, на который ты поставлен. Именно так и поступал житель китайской провинции Гуйчжоу, охранявший более 40 лет в одиночку секретное бомбоубежище, не догадываясь, что его командование просто забыло о нем.

«ЗАБЫТЫЙ часовой» – 87-летний Хэ Вэньсунь – рассказал, что в 1975 году местное военное руководство назначило его ответственным за строительство бомбоубежища. На строящемся объекте в то время был введен режим строгой секретности, поэтому о своей вахте китаец не рассказывал никому, даже детям.

Он построил дом прямо над секретным бункером, днем был обычным жителем, главой многочисленного семейства, а ночью заступал на свою секретную вахту. При этом на протяжении всех четырех десятилетий ответственный часовой поддерживал в бомбоубежище идеальный порядок.

Проведя на посту полжизни, Вэньсунь обратился в военкомат с вопросом, когда придет смена. Тут-то и выяснилось, что секретный бункер не значится ни в каких документах. Военное командование китайской армии официально разрешило дисциплинированному часовому покинуть пост, вынесло старику благодарность и присвоило почетное звание «Человек образцовой морали».



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