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Выпуск № 5 от 13 января 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Полжизни на пост

13.01.2017

Курьезный случай

Народная пословица гласит: важен тот пост, на который ты поставлен. Именно так и поступал житель китайской провинции Гуйчжоу, охранявший более 40 лет в одиночку секретное бомбоубежище, не догадываясь, что его командование просто забыло о нем.


«ЗАБЫТЫЙ часовой» – 87-летний Хэ Вэньсунь – рассказал, что в 1975 году местное военное руководство назначило его ответственным за строительство бомбоубежища. На строящемся объекте в то время был введен режим строгой секретности, поэтому о своей вахте китаец не рассказывал никому, даже детям.
Он построил дом прямо над секретным бункером, днем был обычным жителем, главой многочисленного семейства, а ночью заступал на свою секретную вахту. При этом на протяжении всех четырех десятилетий ответственный часовой поддерживал в бомбоубежище идеальный порядок.
Проведя на посту полжизни, Вэньсунь обратился в военкомат с вопросом, когда придет смена. Тут-то и выяснилось, что секретный бункер не значится ни в каких документах. Военное командование китайской армии официально разрешило дисциплинированному часовому покинуть пост, вынесло старику благодарность и присвоило почетное звание «Человек образцовой морали».

 

Автор: Геннадий НАЗАРОВ
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