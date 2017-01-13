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Выпуск № 5 от 13 января 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Гюльчатай, открой личико…

13.01.2017

Ну и ну!

Конечно, нужно с уважением относиться ко всем религиям, но ведь надо и здравый смысл включать, когда дело касается спорта.
УКРАИНСКАЯ шахматистка, экс-чемпионка мира Мария Музычук отказалась от поездки на чемпионат мира в Иран, который состоится в феврале 2017 года, из-за требования носить хиджаб во время соревнования. Однако в марте она примет участие в одном из престижных турниров.

В то же время сестра Марии Музычук, также выпускница Львовского государственного университета физической культуры Анна Музычук, в конце 2016 года ставшая чемпионкой мира по рапиду и блицу в Дохе (Катар), приняла решение поехать в Тегеран.
«Дело в том, что Аня подписала контракт. Мы с ней говорили об этом, но для нее стать чемпионкой мира – мечта всей жизни, – пояснила Мария. – Следующий наш турнир с Анной – Гибралтар-оупен. Мы туда каждый год ездим. Что касается чемпионата мира-2017 в Иране, то я решила отказаться от участия, так как совершенно очевидно, что Иран не является подходящей страной для такого престижного соревнования. Это неправильно, что шахматистки, которые отказываются ехать в Иран и носить хиджаб, ни за что теряют право играть в чемпионате мира».
Интересно, кто будет «проверять личико» у участниц? А вдруг под хиджабом скрывается Абдула (ой, простите, Магнус Карлсен или Сергей Карякин).

 

Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
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