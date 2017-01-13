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13.01.2017 Футбол На десятидневный перерыв, связанный с играми в национальном Кубке, лидером АПЛ ушел лондонский «Челси». В погоне за «аристократами» на небольшом расстоянии друг от друга расположились остальные клубы топ-шестерки.



ПОСЛЕ прошлогоднего провала (10-е место) «Челси» возглавил итальянец Антонио Конте. Новый наставник был сдержан на трансферном рынке, ограничившись приглашением в стан «пенсионеров» лучшего опорного полузащитника АПЛ прошедшего сезона Канте, защитников Давида Луиса и Алонсо. Конте выразил уверенность, что из нынешнего состава можно выжать максимум и вернуть «синих» в чемпионскую гонку. Как показывает опыт, «коуч» был прав: после сумбурного старта «аристократы» выдали фантастическую серию из 13 побед ­и закономерно возглавляют турнирную таблицу. Настоящей ударной силой вновь стал Коста (14 голов), после годичного голевого «молчания» блистает Азар, в активе которого 9 мячей. Как и ожидалось, «забетонировал» опорную зону Канте, в защите также полный порядок – команда выдала шестиматчевую «сухую» серию. На данном этапе из всех претендентов на кубок «трех львов» именно «Челси» выглядит наиболее стабильно, о чем говорят и букмекерские котировки, делающие именно клуб из западного Лондона главным фаворитом чемпионской гонки.

Впервые за последние три сезона реальным претендентом на «золото» выглядит и «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа традиционно демонстрирует зрелищный футбол, этим выделялись «мерсисайдцы» и в прошлом сезоне, но им не хватало стабильности. Конечно, и в нынешнем чемпионате случались громкие провалы, как в матче с «Борнмутом», но в этом важном компоненте просматривается очевидный прогресс – текущее второе место лучшее тому свидетельство. Главная проблема «красных» – отсутствие бомбардира (наиболее результативный футболист Мане забил

9 голов), но этот недостаток Клопп компенсирует отлаженным механизмом командной игры. Сложно сказать, созрел ли «Ливерпуль» для титула, но в том, что он будет в борьбе до последнего, не сомневается никто.

Ворвался в первую тройку и столичный «Тоттенхэм». Подопечные Маурисио Почеттино до последнего находились на задворках чемпионских гонок, но шаг за шагом шли к своей цели, и после серии из пяти побед обосновались на перспективном для себя месте в турнирной таблице. В последнем матче «шпоры» «подставили подножку» «Челси», обыграв со счетом 2:0. «Лилейно-белые» отличаются пока самой надежной защитой и результативным нападением – Кэйн и Алли забили на двоих 20 мячей.

Лишь по разнице мячей «шпорам» уступает «Манчестер Сити». «Горожане» после прихода Хосепа Гвардиолы были наиболее активны в летнее межсезонье: команду пополнили Стоунз, Гюндоган, Сане и Нолито. Ненужным наставнику оказался символ клуба голкипер Харт. Замену ему тренер увидел в чилийце Браво. Сложно сказать, можно ли назвать первую трансферную кампанию Гвардиолы провальной, но пока лишь Стоунс может похвастаться стабильной игрой. Решение возглавить «горожан» стало настоящим вызовом для испанского тренера, который выиграл всевозможные трофеи с «Барселоной» и «Баварией». Ведь при всем уважении к испанскому и немецкому первенствам именно английская премьер-лига – наиболее сложный, интенсивный и конкурентный турнир...

За пределами топ-четверки расположился «Арсенал». На определенном этапе соревнований складывалось впечатление, что «канониры» готовы бороться за титул, однако декабрьские поражения от «Эвертона» и «Ман Сити» и чудом спасенная ничья с «Борнмутом» уже в Новом году отбросили подопечных Венгера даже ниже «любимого» 4-го места. Выступает «Арсенал» традиционно для последних лет: обыгрывает лидеров чемпионата и теряет очки с середняками. Продолжает раскрываться чилиец Санчес, в активе которого 21 балл по системе «гол+пас». Очень не хватало в осенних играх Жиру – нападающий никак не мог справиться с травмами и набрать форму на старте чемпионата. Сейчас француз по-прежнему незаменимая фигура в центре нападения «канониров». Трудно делать какие-то прогнозы по поводу «Арсенала», ведь команда мсье Венгера уже приучила нас к нестабильности и постоянным качелям. Летом у него заканчивается контракт, который неизвестно, будет ли продлен...

Не лучшим образом началась карьера в Манчестере у Жозе Моуриньо. Лишь в конце года команда «особенного» по-настоящему приблизилась к топ-4. Долго не могли найти себе применения на поле летние новички Погба и Мхитарян. Закат карьеры переживает капитан Руни. Креатива впереди не хватало, надежности сзади – тоже. Пожалуй, лишь игра Де Хеа не вызывала нареканий. Но в последних матчах дела «манкунианцев» стремительно пошли вверх: команда выдала победную серию из 6 матчей. Почти в каждом из них забивал неувядаемый Ибрагимович. Так что свет в конце туннеля скорее виден, чем нет...

На целых 9 очков отстает от первой шестерки «Эвертон», который вместе с «Вест Бромвичем», «Борнмутом», «Саутгемп­тоном» и «Сток Сити» является основным претендентом на участие в Лиге Европы.

Подтверждает теорию скептиков, что «калифом на час» является действующий чемпион «Лестер». Не считая «выстрела» в матче против «Манчестер Сити», «лисы» смотрелись уныло и никак не напоминали прошлогоднюю команду.

За право продолжить выступление в элитном английском дивизионе, скорее всего, поборются «Мидлсбро», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Суонси» и «Халл Сити».



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