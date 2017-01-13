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13.01.2017 Необычное

Большой интерес у киевлян и гостей столицы вызвала выставка «А4. Шариковая ручка», проходящая в галерее «Карась» на Андреевском спуске. Сотни авторов выставили работы, созданные обычной шариковой ручкой.



«А4. Шариковая ручка» считается одним из самых демократичных художественных проектов. Суть демократизма в его названии, ибо требует использования самых простых и самых дешевых материалов – офисной бумаги и ручки. «Серьезная» живопись несравнимо затратнее. Поинтересуйтесь, сколько стоит подрамник, не говоря уже о багетах, простой набор масляных или даже акриловых красок, хорошие кисти, мольберт и прочие принадлежности. И выяснится, что создавать картины по всем правилам не каждому по карману.

За годы существования проекта, который уже в течение десяти лет реализует владелец галереи Евгений Карась, к нему приобщились именитые профессиональные художники, среди которых Анатолий Криволап, Александр Ройтбурт, Влада Ралко, Александр Животков, Николай Кривенко и другие.

«В данном случае художник спускается с Олимпа, – говорит Карась, – берет шариковую ручку (которую, кстати, многие художники не любят) и офисную бумагу, и оказывается, что искусство – это не технология, а нечто лежащее в совершенно иной плоскости. А зритель, со своей стороны, понимает, что в каждом человеке живет нераскрытый художник, или может почувствовать себя художником, ведь у него тоже есть ручка, но не хватает веры в себя или чего-то еще, что он может найти на выставке».

На «шариковом вернисаже» можно найти работы разных художественных направлений. Но более всего поражают картины в традиционном реалистическом стиле. Удивляет фотографическая точность изображений, упорство и усидчивость художников, без чего создать подобные произведения невозможно. А еще удивляют возможности, которые таит в себе обычная шариковая ручка.

Ты созерцаешь высокое искусство, сотворенное примитивными средствами.

Хочется познакомить читателя с мастером, которого я бы назвал классиком шариковой ручки, – луганчанином Андреем Полетаевым. Хужожник-самоучка создает необычно реалистичные картины. Это городские пейзажи, а также портреты обычных прохожих и знаменитых людей. «В рисунках стараюсь показать красоту повседневных моментов. Я хочу напомнить, что иногда стоит остановиться и оглянуться», – говорит художник.

Особенно сложными в его исполнении являются городские пейзажи. Чтобы придать рисунку желаемую глубину, контраст, перспективу и атмосферу, художник наносит по 10-20 слоев «пасты». В исполнении Полетаева шариковая ручка раскрывает не просто свои возможности, а сверхвозможности. Его ручка рождает такие шедевры, что отказываешься верить, что они созданы именно ею.



Фото из открытых источников.

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