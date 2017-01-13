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13.01.2017 Незабываемое Украинские патриоты вдруг подняли на щит известного с советских времен поэта Василия Симоненко.



НЕ имея хоть сколько-нибудь значимых поэтических или литературных дарований, люди, глубоко презирающие национальную культуру, никоим образом не поддерживающие ее развитие, готовы зачислить в сторонники своих человеконенавистнических идей любого литератора, имевшего, по их мнению, конфликт с советской властью.

«Щирі патриоти» ныне величают Василия Симоненко великим сыном украинского народа – поэтом и правозащитником. Последнее считается поприщем, выделяющим любого деятеля культуры как ярого антисоветчика. Правда, какое отношение имел поэт, 82 года со дня рождения которого исполнилось 8 января, к правозащитничеству, непонятно.

Скорее он сам оказался беззащитным перед кулаками напавшей на него группы националистов на вокзале станции Шевченко в Черкасской области. В 60-е годы такая публика чувствовала себя уже достаточно вольготно. Примерно в те же годы на Черкас­щине начинал свою деятельность диссидент Вячеслав Чорновил, ставший знаменитым в 90-е годы. Будучи корреспондентом «Рабочей газеты», Симоненко ехал в командировку в Каменку. На станции Шевченко он делал пересадку и попался на глаза предшественникам «Правого сектора» в станционном буфете. Через год после избиения поэт умер от рака почек. Ныне «патриоты» уверяют, что Симоненко был вывезен из Черкасс в Смелу милиционерами и там избит работниками правопорядка. Байку еще нелепей трудно придумать.



ПРИВЕДЕМ отрывки из стихотворения Симоненко, чтобы было понятней, как могла относиться к его творчеству наци­оналистическая «братия»:

«Я зустрічався з вами в дні суворі, // Коли вогнів червоні язики // Сягали від землі під самі зорі // І роздирали небо літаки. // Тоді вас люди називали псами, // Бо ви лизали німцям постоли, // Кричали «хайль» охриплими басами //

І «Ще не вмерла…» голосно ревли. // Де ви ішли – там пустка і руїна, // І трупи не вміщалися до ям, – // Плювала кров’ю «ненька Україна» // У морди вам і вашим хазяям»...

И как про нынешние времена: «Тепер ви знов, позв’язувавши кості, // Торгуєте і оптом, і вроздріб, // Нових катів припрошуєте в гості // На українське сало і на хліб»… и совершенно пророчески: «Ви будете тинятись по чужинах, // Аж доки дідько всіх не забере, /// Бо знайте – ще не вмерла Україна і не умре!»

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА избиения поэта неофашистами известны автору этих строк не понаслышке. В начале 70-х годов я начинал журналистскую деятельность в «Молоді Черкащини», где работал и Симоненко по окончании факультета журналистики Киевского университета имени Шевченко. Возглавлял наш коллектив поэт Владимир Грибенко. Может, кто-то помнит его песню на музыку Александра Стадника в исполнении заслуженной артистки Украины Раисы Кириченко «Батьку мій, лебедю білий»?

В редакционном коллективе бережно хранили память о своем коллеге. В день его рождения ходили на кладбище, где уже тогда был установлен величественный памятник. В областной газете «Черкаська правда» есть комната-музей, посвященная творчеству Симоненко. Не забывают о Василии Симоненко и в редакции «Рабочей газеты».



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