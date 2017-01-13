13.01.2017

Следящая за взглядом



КОМПАНИЯ Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, занимающейся технологией по отслеживанию взгляда. The Eye Tribe создал прибор с технологией отслеживания взгляда стоимостью 99 долларов США для работы за компьютером и программное обеспечение для смартфонов. Также была разработана технология, позволяющая VR-системам сохранять вычислительную мощность, показывая изображения идеального качества только там, куда смотрит пользователь.

Кстати, в начале прошлого года Facebook объявила о запуске нового проекта, связанного с разработкой технологий трехмерной виртуальной реальности в интернет-пространстве, в том числе в социальных сетях. Новые исследования компании проводятся совместно с Oculus VR, которая также занимается развитием технологии шлема виртуальной реальности Oculus Rift.



Пленка для гурманов



СПЕЦИАЛИСТЫ Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали новый вид съедобной пищевой пленки для космонавтов, на разработку которой у сотрудников СамГТУ ушло 2,5 года. Она, в отличие от аналогов, присутствующих на рынке, полностью состоит из натуральных ингредиентов, в основном из фруктового пюре, эвкалипта и шалфея.

Из фруктового пюре формируется масса с пластификатором (компонентом, придающим пластичность), а затем получившаяся конструкция сушится при температуре около шестидесяти градусов. После такой обработки пленку можно сразу же использовать либо свернуть в своеобразные рулоны. В получившемся упаковочном материале можно как хранить продукты, так и разогревать их, а после этого съедать упаковку вместе с пищей. Кроме того, благодаря антибактериальным свойствам пленка способна замедлять процесс гниения продуктов и образования плесени.

Такая упаковка способна значительно сократить объем мусора, который ежедневно утилизируется с МКС.

На самом деле подобная съедобная пленка уже использовалась для полетов в космос еще в 60-е годы, но с несколько иной целью: чтобы решить проблему разлетающихся в невесомости крошек. Но после изменения технологии изготовления пищи надобность в такой пленке отпала. Сейчас же подобные изобретения могут в корне изменить на орбите систему питания. И не только в космосе.

Съедобная пленка может в какой-то мере решить и проблему загрязнения на земле, поскольку она легко разлагается. А если ей еще придать вкус трюфеля или черной икры, то гурманы будут стоять за ней в очереди.

Китай стремится на Луну



ПРАВИТЕЛЬСТВО Китая объявило об амбициозном плане по высадке автоматической научной станции на обратной стороне Луны в 2018 году, а спустя два года – и первую для страны посадку на Марс. Новость пришла спустя всего пару месяцев после успешной 30-дневной миссии двух космонавтов на борту станции «Тянгун-2» (на данный момент это самое долгое для китайских астронавтов пребывание на орбите).

«Исследование обширного космоса, развитие космической индустрии и превращение Китая в одну из великих космических держав – именно эта мечта двигает нашу работу вперед», – заявили официальные лица страны.

Однако не все идет так гладко, как кому-то хотелось бы. Китай уже успел столкнуться с рядом неудач, среди которых, пожалуй, самой большой в этом году является потеря контроля над прототипом космической станции «Тянгун-1». По сообщению представителя программы пилотируемых космических полетов КНР, в результате этого «Тянгун-1» войдет в плотные слои земной атмосферы в конце второй половины 2017 года.

Страна очень надеется, что проект и миссия новой версии компактной орбитальной станции – «Тянгун-2» – окажется более удачными. В 2018 году ожидается запуск станции «Тянгун-3», а ближе к 2023-му – запуск полноценной, многомодульной космической станции с планируемым временем работы 10 лет.

С успешным запуском орбитальной станции «Тянгун-2» Китай стал третьей страной в мире, которая осуществляет самостоятельные пилотируемые космические миссии. И своим анонсом планов по посадке автономных зондов на Луне и Марсе Китай показывает, что полностью готов догнать США и Россию в вопросах космических исследований.

С момента первой фотографии обратной стороны Луны, сделанной в 1959 году, никто туда никогда не пытался осуществить посадку. «Мягкая посадка на обратную сторону Луны будет осуществляться с помощью посадочного модуля «Чанъэ-4», который впоследствии займется научной работой. Реализация космической миссии «Чанъэ-4» помогла нашей стране совершить большой скачок в развитии космонавтики и перейти из разряда догоняющих сторон по вопросам изучения Луны к лидирующим», – заявил глава разработок программ лунных космических миссий Лю Цзичжун.

Заметим, что в 2013 году Китайской космическое агентство посадило на Луну модуль «Чанъэ-3», став первым космическим агентством в мире, осуществившим мягкую посадку на спутник Земли за последние более чем 40 лет. Изначально запуск миссии «Чанъэ-4» планировался на 2015 год, однако на настоящий момент миссия запланирована на 2018-й.



