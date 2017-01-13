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Выпуск № 5 от 13 января 2017 г.
 
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   Главная / КОМЕНТАРИИ / Фальшивые деньги

13.01.2017

Советы юриста

Многим читателям «РГ» пришлось столкнуться с поддельными деньгами. Как правильно поступить в такой ситуации?

«На рынке коллега покупала зелень и творог и  от кого-то из продавцов получила стогривневую купюру. С виду деньги как деньги, но когда  этой купюрой она хотела расплатиться в супермаркете, кассир вернула ей деньги и заявила: купюра фальшивая.  Кассир вызвала представителей полиции, у Оксаны купюру изъяли, попросили написать объяснение. Стоимость фальшивой купюры моей коллеге никто не возместил. Правильные ли это  действия с точки зрения закона?»
Нина Худякова.
Киевская область.

НА ВОПРОСЫ читателей отвечает юрист Зинаида Нестерчук. «Фальшивомонетчики нынче научились неплохо подделывать 50-гривневую, 100-гривневую и 200-гривневую купюры, а также стодолларовую купюру США. «Умельцы» используют струйные и лазерные принтеры, что позволяет воспроизвести общий дизайн и цветовую гамму банкноты. Но преступники не научились воспроизводить отдельные элементы защиты, в частности оптико-переменные краски. Вот по этим признакам обычный человек, не имея специального оборудования, может проверить качество купюры. Если на рынке или в магазине вам дают купюру, в подлинности  которой вы сомневаетесь, посмотрите на денежку под углом, поворачивая ее: отдельные элементы дизайна купюры должны менять свой цвет, если деньги настоящие. Подлинность купюры можно проверить и на ощупь, а также с использованием лупы. Под увеличительным стеклом легче увидеть, что деньги фальшивые.
Статьей 191 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность за сбыт поддельных денег в виде лишения свободы от трех до семи лет. И если к вам случайно попадет фальшивая купюра и вы попытаетесь ее сбыть, понимая, что деньги фальшивые, есть все основания привлечь вас к уголовной ответственности. Законопослушный гражданин, в руки которого случайно попали поддельные деньги, обязан их сдать в филиал Национального банка Украины. Там купюру бесплатно исследуют на подлинность, вам возместят сумму банкнот, признанных настоящими и платежными, а поддельные банкноты изымаются из обращения без возмещения их стоимости. Зная это, некоторые граждане, случайно получив фальшивку, пытаются кому-то ее сбыть, чтобы не понести материального ущерба. Такие действия противоправны и преследуются по закону. Если фальшивую купюру обнаружил кассир супермаркета, он не имеет права просто изымать у вас банкноту, а обязан вызвать работников правоохранительных органов. Если кассир  вызвал работников милиции, будьте готовы к даче объяснений относительно природы происхождения денег и даже возможных обысков в вашей квартире. Отнеситесь к этому с пониманием, ваш гражданский долг – помочь правоохранителям в розыске фальшивомонетчиков».

«Мне срочно нужны были деньги, и я продала мобильный телефон какому-то парню цыганской внешности. Он дал мне 500 гривен, а я ему – 200 гривен сдачи. Сделка состоялась вечером в плохо освещенном подземном переходе. Выйдя к трамвайной остановке, под фонарем я рассмотрела купюру и поняла, что она фальшивая: с виду вроде нормальная, но бумага тонкая, не шершавая. Я очень расстроилась, порвала 500-гривневую купюру и выбросила ее в урну. Дома рассказала все бабушке, а она мне: «Зачем было рвать деньги? Дала бы мне, я бы на базаре кому-то всунула». Правильно ли поступила я? Правильно ли говорит моя бабушка?»
Светлана Д.  Житомир.

«СВЕТЛАНА, вы поступили неправильно. Вы рисковали, продавая телефон в подземном переходе. Нужно было отнести его в комиссионный магазин. Сделки купли-продажи надо проводить в хорошо освещенном месте, так аферисту труднее подсунуть вам фальшивую купюру. Правильно, что вы не попытались кому-то сбыть фальшивку, но неправильно, что вы порвали поддельную купюру. Надо было сдать ее в правоохранительные органы, написать заявление в полицию. А ваша бабушка, видимо, забыла или не знала, что за сознательный сбыт поддельных купюр можно на семь лет попасть в тюрьму»…

 

Автор: Николай ЕРЛАНСКИЙ.
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