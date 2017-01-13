13.01.2017

Жизнь как она есть

С каждым днем в стране все меньше рабочих мест, закрываются предприятия и фирмы, а с мелким и средним бизнесом власть ведет «войну на уничтожение».

Разрушенные киоски

ЖЕНА поручила купить большой кипятильник, и я решил зайти в киоск «Тысяча мелочей» возле метро, где часто покупал разные вещи, нужные в быту. Работали там мужчина и женщина, приветливые, хорошо знающие свой ассортимент. Нравилось мне, что они обслуживали покупателей быстро, а в киоске был большой выбор товаров.

Подхожу к метро – и глазам своим не верю: все киоски поломаны, стоят с покосившимися крышами, как изувеченные инвалиды.

– Что случилось? – спрашиваю продавщицу Валентину.

– Кличко начал уничтожать мелкий и средний бизнес, – тяжело вздохнув, сказала она. – По всему Киеву сносят киоски. И никого не волнует, что сотни людей теряют работу. А ведь почти у каждого продавца или владельца киоска есть семья, как минимум, три человека. А я, дура, за Кличко агитировала, думала, если он станет мэром, то в Киеве будет порядок. Вот вам и «новый порядок» – киоск разрушен, торговать запрещено. Чем я буду кормить своего ребенка?! Думала, куплю дочке к Новому году говорящую куклу. Откуда я знала, что по милости мэра в один миг стану безработной?

– Валя, как вы думаете, почему городская власть закрывает киоски?

– Чиновники и мэр выполняют заказ олигархов, владеющих торговыми центрами и рынками. А мы, продавцы маленьких киосков, конкуренты для олигархов. Сейчас идет борьба за каждого покупателя, вот нас и лишили права торговать, чтобы прибыль торговых центров и рынков выросла, – высказала безрадостное предположение продавщица.

К разговору подключилась ее коллега Ирина.

– Я из райцентра, – говорит она. – В 1990 году у нас было 12 крупных предприятий, работы не было только для ленивого. А сегодня ни один завод не работает! В центр занятости обращаться бесполезно, даже на учет не ставят. Говорят: у вас есть земля, на ней и работайте. Да, у меня есть земля, я готова на ней трудиться не покладая рук. Но куда я дену свою продукцию? На городские рынки меня не пускают, оптовики закупают нашу продукцию по такой низкой цене, что выгодней свиньям скормить урожай. А без денег в селе не проживешь: за газ надо заплатить, за воду, за электричество. Вот я и поехала в Киев. Устроилась продавцом в киоск. Работа каторжная, по 16 часов в сутки. Две недели работаешь, две недели отдыхаешь. Со сменщицей общего языка мы не нашли. Стала я работать одна, без подмены. Представляете, два месяца работала по 16 часов в сутки, без выходных, без праздников! Иногда даже ночевала в киоске, потому что ночью ехать в другой конец города, где я снимаю комнату, страшновато. Втянулась – и вдруг киоск сломан, торговать нельзя! Куда я пойду? Кто меня возьмет на работу?! Вот если бы мэр был бы помягче с простыми людьми.., – мечтательно произнесла моя собеседница.

Не пожируешь на 1300 гривен

И ВСЕ же мелкий и средний бизнес выжил, хотя многие предприниматели ушли в тень.

– Разрешения на торговлю у меня нет, налоги не плачу, – честно говорит продавец газет Антонина Михайловна. – Да я бы и не смогла заплатить за это разрешение, пенсия у меня 1300 гривен, а это только на хлеб, воду и коммунальные платежи. Если б не копейка, которую я зарабатываю на газетах, вообще бы ноги протянула.

Антонина Михайловна говорит, что люди сейчас мало читают, но все же некоторые газеты покупают.

– Особенно популярны газеты о здоровье, потому что лечиться сейчас дорого, и лучше предупредить болезнь, чем ходить по врачам и аптекам, – размышляет «газетчица». – Молю Бога, чтобы не стало еще хуже. Каждый последующий президент почему-то, увы, не лучше предыдущего. Зная это, просто боишься уже желать каких-то перемен.

Олигархи торжествуют

ПОСЛЕ Майдана началось наступление на малый и средний бизнес. «Олігархічній економіці не потрібні освічені, активні та енергійні підприємці. Тому їх вичавлюють: свавіллям, рейдерством, позбавленням перспективи», – говорит предприниматель Валерий Пекарь. Только в 2015 году бизнес-омбудсмен получил 585 жалоб от украинских предпринимателей. 51 процент касался деятельности Государственной фискальной службы Украины, в том числе Государственной налоговой инспекции и таможенной службы Украины. Примечательно, что 82 процента всех жалоб поступило от представителей малого и среднего бизнеса. С каждым годом небольшие бизнес-проекты возникают все реже и реже. По сравнению с 2000 годом в 2014 году темпы регистрации новых физических лиц снизились почти в четыре раза, а юридических – более чем в два раза. Крупный капитал подмял под себя мелкий и средний бизнес, сотни тысяч людей или стали безработными, или ушли в теневую экономику…