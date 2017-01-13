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13.01.2017 Ваше здоровье «Ежегодно от воспаления легких в мире умирают более шести миллионов человек, – говорит терапевт София ВАЙСБЕРГ. – Количество этих смертей можно было бы уменьшить, если бы больные своевременно обращались к врачу».



–СОФИЯ Аркадиевна, с наступлением холодов в редакционной почте стало больше писем о простудных заболеваниях. Никита Аржанцев из Хорола Полтавской области пишет: «С ужасом жду зимы, простудные заболевания в нашем роду – семейное проклятие! Мой старший брат ездил на заработки, где-то на севере работал на лесозаготовках, простудился и умер от воспаления легких. Воспалением легких переболели мой отец, мать, я сам в детстве. Мой одноклассник Дима Жихарев тоже умер от этой болезни. Почему так много смертей из-за воспаления легких?»

– Воспаление легких (пневмония) – воспаление легочной ткани чаще всего инфекционного происхождения. Это очень опасный и распространенный недуг, который поражает ежегодно около полумиллиарда людей во всем мире, около семи миллионов из них умирают. Происходит это потому, что при пневмонии часто возникают тяжелые осложнения. Поскольку легкие и сердце находятся рядом и физиологически тесно связаны, воспаление легких нередко вызывает сердечную недостаточность и приводит к смерти больного.

– Какие инфекции вызывают пневмонию?

– Давайте сразу уточним, что термином «пневмония» мы называем большую группу болезней. Читатель без медицинского образования может устать даже от простого перечисления типов пневмонии, но три ее типа я все же назову: бактериальная, вирусно-бактериальная и грибковая. Как вы, наверно, догадались, в основе этих заболеваний лежат инфекционные поражения легких бактериями, бактериями и вирусами или же грибками. И врач, прежде чем приступить к лечению, должен выяснить, чем вызван недуг, от этого зависит и успех лечения. Как правило, рентген легких и исследование мокроты позволяют опытному врачу определить, какая инфекция поразила легкие больного. Основной метод лечения – антибактериальная терапия. Если диагностика была точной, а антибиотик подобран правильно, то уже на третий день болезни температура у больного должна снизиться.

– Кстати, о температуре. Надежда Ляшенко из города Ромны Сумской области пишет, что ее муж в прошлом году переболел воспалением легких, но высокой температуры у него не было. Такое возможно?

– Я уже говорила, что известно много видов пневмоний. И среди них есть очень коварная атипичная, при которой высокой температуры может и не быть, рентген легких показывает минимальные изменения, а преобладают второстепенные симптомы: головная боль, боль и першение в горле, слабость, недомогание. Если больной не покажется врачу, а будет полагаться на травки и «калинку-малинку», да еще продолжит ходить на работу, то возможны тяжелейшие осложнения.

– С диагностикой типичной пневмонии, наверно, все проще?

– Намного. Для нее характерны резкий подъем температуры, кашель с обильным выделением гнойной мокроты, боль в легких. Любая пневмония требует немедленного обращения к врачу, во многих случаях нужна госпитализация. В домашних условиях лечат только пневмонию легкой и средней степени тяжести, когда нет угрозы для жизни больного.

– Как инфекция попадает в легкие?

– Чаще всего с потоком воздуха. Поэтому держитесь подальше от людей, которые в общественных местах чихают, кашляют: они разносят вирусы и бактерии на расстояние до трех метров. Если вы перемерзли, переутомились, переволновались, недоспали, а тут еще кто-то на вас кашлянул или чихнул в маршрутке, велика угроза пневмонии. Почти 80 процентов пневмоний вызваны бактерией пневмококк, которая миллионы лет преследует человека. Сейчас она более опасна, чем в древности, потому что многие современные пневмококки приспособились к антибиотикам, стали более живучими и устойчивыми. Чтобы не заболеть воспалением легких, закаляйтесь, укрепляйте организм, полноценно питайтесь, не забывая о свежих овощах и фруктах, высыпайтесь, избегайте ненужных стрессов.

– Ольга Тимошенко из Житомира пишет, что переболела воспалением легких. После выздоровления врач направил ее к стоматологу, сказав: «Воспаление легких у вас из-за больных зубов». Ольга не понимает, какая связь между легкими и зубами?

– Иногда микробы проникают в легкие из ротовой полости или носоглотки. Установлено, что люди, не посещавшие кабинет стоматолога ни разу в течение года, имеют на 86 процентов выше риск заболеть пневмонией, чем те, кто дважды в год проходит осмотр. В группе риска также те, кто курит и злоупотребляет алкоголем. Пьянство сильно снижает иммунитет, способствует переохлаждению, отхождению рвотных масс, вместе с которыми патогенные микроорганизмы из желудка могут попасть в легочную ткань и вызвать воспаление.



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