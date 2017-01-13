13.01.2017

Професія – Вітчизну захищати



«Це одна з найсуперечливіших постатей Великої Вітчизняної війни, – пише у своєму листі до «РГ» наш передплатник, колишній капітан далекого плавання, 97-річний Костянтин Кузьмович Каранфіл з Ізмаїла Одеської області. – Довкола неї досі не вщухають суперечки щодо її вагомості в перемозі над фашистською Німеччиною. Людину, овіяну міфами й легендами, історія спочатку незаслужено забула, а потім повернула із забуття. Було б, шановна редакціє, правильно, якби ви розповіли про відважного захисника Вітчизни. Це цікаво згадати старшому поколінню і корисно знати молоді».



У МУЗЕЙНИХ засіках зберігається копія автобіографії, написаної 20-річним випускником Одеського морського технікуму Олександром Маринеском. Вона починається так: «Я син двох народів – румунського й українського. Мій батько, Іона (Іван) Олексійович Маринеску, служив кочегаром на румунському морському міноносці. Одного разу під час шторму механік ударив його кулаком в обличчя. Батько дав «здачі» лопатою по спині. Його посадили в карцер з вироком – до страти. Вночі охороняти смертника поставили друга, з яким вони змовились і разом утекли. Перепливли Дунай і опинились у Бесарабії. Потім батько добрався до Одеси, влаштувався механіком у торговельного порту. Там зустрів вродливу українку Тетяну, і вони побрались. Батько літеру «у» в кінці прізвища поміняв на «о». А 15 січня 1913 року народився я».

Олександр вправно боксував, вибивав чечітку, гарно співав українських і румунських пісень. Серед однолітків виділявся винятковою повороткістю і вмінням робити такі вправи, на які ніхто інший не був здатний. «Він міг перейти натягнутим на двометровій висоті канатом через дорогу, – згадував його товариш по школі юнг Тимофій Далаков. – А як почне робити сальто-мортале, подиву нашому не було меж».



ЗА ПЛЕЧИМА Олександра, в якому повною мірою виявилися темперамент і моряцькі гени батька, були шість класів трудової школи, досвід плавання учнем матроса Чорноморського пароплавства та блискуче закінчення школи юнг. Марив стати капітаном далекого плавання, і після технікуму одержує посаду помічника капітана на торговельному судні «Червоний флот».

Невдовзі кмітливого, з лідерськими задатками юнака направляють на вищі курси командного складу. Після них він стає штурманом підводного човна Щ-306 Балтійського флоту. Службові сходинки брав «без надриву», в дусі сальто-мортале. У 23 роки – лейтенант, у 25 – старший лейтенант, у 27 – капітан 3-го рангу.

Однак у всіх трьох атестаціях повторювався один і той же запис: «Спеціальність знає відмінно. Проте недостатньо дисциплінований. Керувати особовим складом може під постійним наглядом».



ТА ЙОМУ багато що пробачали. Адже екіпаж керованого ним підчовна

«М-96» за підсумками бойової і політичної підготовки 1940 року посів перше місце, установивши рекорд швидкості занурення – 19,5 секунди при нормативі 35 секунд, а командира нагородили золотим годинником і підвищили у званні до капітан-лейтенанта. У зв’язку з оточенням Ленінграда фашистськими військами субмарина починає борознити води Фінської затоки. З липня 1941 року капітан Маринеско успішно здійснює бойові походи. Його нагороджують орденом Леніна. Проте за порушення військової дисципліни виключають із кандидатів у члени партії.

У квітні 1943 року його призначають командиром середнього підчовна

«С-13», на якому він прослужить до перемоги над гітлерівською Німеччиною. За вміння з кожного походу повернути субмарину на базу неушкодженою його у вересні 1944 року все-таки приймають до лав ВКП(б).

У жовтні він атакує німецький транспорт «Зігфрід». Не потопивши судно чотирма торпедами, він підбив ворога артилерійським вогнем із 45-мм та 100-мм гармат. За цей похід капітан Маринеско був удостоєний ордена Червоного Прапора. Звісно, була «поляна», щоправда без порушення дисципліни.

ПІД ЧАС перебування човна на базі у фінському Ханко капітан із товаришем подався у місто Турку зустрічати Новий, 1945 рік. Там темпераментного підводника знову занесло. Справою зайнявся «СМЕРШ». Запахло трибуналом. За капітана заступився командуючий Балтійським флотом Володимир Трибуц, давши йому шанс спокутувати провину в бойовому поході, який став історичною вершиною його військової слави.

Опівдні 30 січня 1945 року керований «штрафником» підчовен «С-13» на підході до бухти Данцига наздогнав німецького «Вільгельма Густлоффа» і з боку ворожого берега (що було дуже ризиковано) трьома торпедами відправив його на дно. Військові дослідники цей епізод назвали «атакою віку», оскільки потоплений корабель був найбільший із тих, які радянські військово-морські сили знищили протягом Великої Вітчизняної війни.

У поданні на присвоєння командиру підчовна «С-13» звання Героя Радян­ського Союзу командир 1-го дивізіону підводних човнів Балтійського флоту капітан 1-го рангу Олександр Орел зазначав: «Потопленням лайнера «Вільгельм Густлофф» завдано непоправного удару по підводному флоту фашистської Німеччини, оскільки було знищено таку кількість підводників, якої вистачило б для укомплектування 70 підводних човнів середнього тоннажу».

У районі тієї ж бухти Данцига «С-13» атакує і топить транспорт «Генерал фон Штойбен» водотоннажністю 14 660 тонн, на борту якого було 3500 німецьких танкістів. Головний факт очевидний: за кількістю потоплених ворожих суден рекорд­сменом серед радянських підводників став Олександр Маринеско. На дно він відправив 42 557 німецьких брутто-регістрових тонн. Це був апогей сальто-мортале сина двох народів.

На підставі подання Олександра Орла годилося б урочисто вручити відважному капітану підчовна «С-13» Золоту Зірку Героя. Але «штрафник» отримав орден Червоного Прапора.



ЗІРКА слави нашого героя у 32 роки різко покотилась донизу. Через злощасну «галявину на водній глибині», якою відзначив закінчення війни, його знімають з посади командира «С-13», понижують у званні до старшого лейтенанта і звільняють у запас.

Непросто було відважному підводнику знайти своє місце в цивільному повоєнному житті, щоб прогодувати дружину і двох дочок – Тетяну та Леонору. Працюючи заступником директора інституту переливання крові, він упіймав свого начальника на крадіжці. Але той викрутився, звинувативши Маринеска у незаконній видачі торф’яних брикетів для опалення квартир працівників установи. І підводник три роки провів на Колимі.

Після дострокового виходу на волю працював на різних підприємствах Ленінграда. Завдяки клопотанню колишніх товаришів по службі, йому повернули звання капітана 3-го рангу, призначили персональну пенсію, поліпшивши його матеріальне становище. Але підкошене в’язницею здоров’я поправити він не зміг.

Коли його перевозили з лікарні до військового госпіталю, Олександр Маринеско крізь віконце автомашини дивився на кораблі, що стояли вдалині на рейді, і вперше в житті заплакав: «Більше я їх ніколи не побачу».

Серце відважного підводника зупинилося 25 листопада 1963 року. До присвоєння йому звання Героя (посмертно) залишалося 37 років.

Підготували

Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ

та Анатолій КАЗИМІРЧУК,

кандидат історичних наук.