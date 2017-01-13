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13.01.2017 Памфлетон А также о подлецах, мерзавцах, сволочах и семантике ПРЕЖДЕ всего, о семантике. Кто-то подумает: повторяется автор, уже писал. Не повторяюсь, а повторяю. Чтобы не забывали. Семантика – это раздел лингвистики, изучающий смысловое значение единиц языка (Википедия). То есть речь идет о смысле слова. О вкусе слова. А то у нас стали подзабывать, что за каждым словом стоит немалая история смыслов и понятий.

Для примера приведу то ли легенду, то ли кусочек путешествия по смыслам. О происхождении слов «подлец» и «мерзавец». На Руси в давние времена зимой практиковали такую казнь для преступников: человека обливали водой и оставляли на морозе умирать. Тот, который подливал воду, – подлец. Тот, который замерзал – мерзавец. Но оба равны в своем сволочизме, поскольку смысл слова «сволочи» – дрянные, подлые люди; сброд, подонки.

Герой – человек, совершающий подвиги, необычные по своей храбрости, доблести, самоотверженности.

Понятие «предатель» в толковых словарях имеет уж очень обтекаемую форму. Зато в словарях синонимов он во всей красе – изменник, дезертир, обманщик, полицай, иуда, Каин, перебежчик, отступник, отщепенец, ренегат, вероотступник, клятвопреступник, христопродавец, переметчик, душепродавец, продажная шкура.

Обязательно приведу примечание к странице синонимов со словом «предатель»: «Всего 25 синонимов. На странице нет нецензурных слов». А вот у народных синонимов к слову «предатель» нецензурщины, сиречь мата, много.

А теперь к теме. Десятого января 1944 года была казнена Зина Портнова (17 лет). Она родилась 20 февраля 1926 года в Ленинграде в семье рабочего. Окончила семь классов. В июне 1941 года девочка на школьные каникулы приехала в деревню Зуя, что возле станции Оболь Витебской области. После вторжения фашистов на территорию Советского Союза Зина оказалась на оккупированной территории. Уходить с беженцами она не захотела, поэтому решила остаться в городе Оболь. В 1942 году патриотическая молодежь создала обольскую подпольную комсомольскую организацию «Юные мстители», куда вошла и Зина Портнова. Потом она становится разведчицей партизанского отряда, участвует в подрывах эшелонов.

В 1943 году Обольское подполье было практически разгромлено. Командование партизанского отряда приказало Портновой установить связь с оставшимися в живых. Связь она установила, но до отряда не дошла – в деревне Мостище Зину опознала некая Анна Храповицкая, которая тут же сообщила об этом в полицию. Девушку задержали и переправили в Оболь. При допросе в гестапо Зина выхватила пистолет следователя и застрелила его. Прибежали два немца-охранника, их девушка тоже застрелила. Она выбежала из здания и бросилась к реке в надежде спастись вплавь, однако не успела добежать до воды. Очередью из автомата ей прострелили ноги.

Пытки длились больше месяца. Ей отрезали уши, выкололи глаза, выжигали звезды на теле, однако Зина не назвала имен других подпольщиков. Ее расстреляли в тюрьме. А 1 июля 1958 года Зине Портновой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Много их было, детей войны, убитых, замученных, но не сдавшихся. У меня они на слуху: Володя Дубинин, Леня Голиков, Валя Котик, Зоя Космодемьянская, Зина Портнова.

Предателей тоже было немало. Еще со времен Ивана Грозного – Курбский, Бельский, ходивших на Русь с турками, татарами, литовцами. Был Мазепа. Был Власов. Но их имена прокляты. Их именами не называют улицы. В церквях им пропели анафему. В России только последние выродки с подачи американских спонсоров делают попытки облить грязью героев. Но даже они не смеют делать героев из предателей и палачей. В России за такие штуки могут и голову разбить в черепки.

А вот что делается в Украине, можно и не рассказывать. Страну предали, это понятно. И цена предательства уже тоже видна. Вспомните, что у нас происходит в управлении страной. Был грузинский десант, наворовался, напаковался и удрал. Один Саакашвили еще держится, играет в игру, понятную только ему самому и Госдепу. Украинской железной дорогой с апреля прошлого года руководит поляк – Войцех Балчун. Скоро этой некогда богатейшей отрасли полный гаплык.

В октябре 2016-го другой поляк, Славомир Новак, возглавил Укравтодор. Казалось бы, дороги наши и так в полном развале, но теперь их просто не станет. Латыш Райвис Вецкаганс будет заниматься морскими портами. Помните правление Кравчука, когда бесследно исчез самый большой торговый флот в мире?! Теперь остатки заметут под европейский ковер. Как замели Южмаш, ГП «Антонов», Харьковский тракторный. Список можно продолжать до конца газетной площади.

Так что тарифы, цены, инфляция – это прямая цена предательства. Но не самая главная. О главной цене сказал директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на пресс-конференции в Киеве: «Когда закончится эта пресс-конференция, которая идет час, украинцев станет на 80 человек меньше. Ключевым трендом года станет депопуляция украинцев. По данным ООН, украинцев каждый час становится на 80 человек меньше».



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