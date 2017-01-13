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13.01.2017 Трампомания За неделю до вступления в должность нового президента США в столице Украины не остывали страсти по вопросу, удастся ли добиться милости от сорок пятого хозяина Белого Дома.



ДО вчерашнего дня ситуация выглядела почти безнадежной. То бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, вынужденный уйти в отставку из-за доноса из окружения Порошенко, передавал «приветы» Киеву; то мультимедийное издание Politico начало знакомить американцев с собственным расследованием о том, как Киев всячески мешал Трампу в ходе предвыборной гонки. Politico пришло к выводам, что правительство Украины всячески пыталось помочь Хиллари Клинтон в ходе ее предвыборной кампании и подорвать позиции ныне избранного президента. По данным издания, украинские чиновники вместе с помощниками Клинтон искали информацию, которая могла бы навредить Трампу и его помощникам. В августе в разгар президентской избирательной гонки Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из «черной кассы» украинской Партии регионов.

Судя по тому, что избранный президент США Трамп в начале этой недели обрушился с очередной порцией критики в адрес американских спецслужб, пребывает он ныне не в самом лучшем расположении духа. «Спецслужбы не должны позволять фальшивым новостям утекать в публичное пространство. Еще один выпад в мою сторону. Мы что живем в нацистской Германии?» – написал Трамп в своем Twitter, реагируя на документы, опубликованные изданием Buzzfeed, в которых утверждается, что российские спецслужбы собирали компромат на будущего президента США во время его визита в Россию еще в 2013 году. «Россия никогда не пыталась использовать рычаги влияния на меня. У меня нет ничего связывающего с Россией – ни договоров, ни кредитов, ничего», – добавил Трамп. Он также заявил, что «с легкостью» выиграл выборы в США, а «нечестные» соперники стараются «унизить его победу» с помощью фальшивых новостей.



ЕГО первая большая пресс-конференция после победы в резиденции Trump-Tower в Нью-Йорке больше напоминала толкучку где-нибудь на биржевых торгах. Трамп, стоя за трибуной, тыкал пальцем в возбужденную толпу журналистов, награждая одних правом задать вопрос и упорно игнорируя других. По ходу своей пресс-конференции он назвал телеканал CNN ужасной организацией и не дал его журналистам задать вопрос. «Нет, я не дам вам возможность», – прикрикивал новый хозяин Белого дома на назойливого репортера, пытавшегося раз пять его о чем-то спросить. Как отметил Трамп, CNN «занимается информационными фейками». А ведь это один из самых авторитетных телеканалов мира.

Сама содержательная часть пресс-конференции оставила противоречивые впечатления. То Трамп признавался в своей надежде на улучшение отношений с Россией, то пообещал, что во время его президентства Штаты получат от России гораздо больше уважения, чем при других президентах. В этот момент у киевских правителей явно потеплело на сердце.

Кроме того, Трамп выразил надежду на улучшение отношений Штатов и с другими странами. «Китай и Мексика будут уважать США больше, чем они это делали при администрации Обамы», – заявил он категорически. С плохо скрытой угрозой Трамп отметил, что рассчитывает на сотрудничество с президентом России и верит в то, что они поладят. Однако в противном случае пообещал быть более жестким, чем могла бы быть Хиллари Клинтон. «Я не знаю, удастся ли мне наладить отношения с Путиным. Может, не удастся. Но если нет, то, как вы думаете, могла ли бы Хиллари быть жестче с Путиным, чем я? Я буду жестче», – уточнил Трамп.

Следуя правилу «вали все беды на предшественника», Трамп в достаточно мягкой манере объяснил возникновение террористической организации «Исламское государство» следствием политики администрации президента США Барака Обамы (правда, только отчасти). По словам Трампа, ИГИЛ появилось из-за того, что Обама несвоевременно вывел войска из Ирака и тем самым способствовал созданию организации террористов. Новый президент США также заметил, что победить боевиков ИГИЛ можно только в сотрудничестве с Россией. И опять призвал дать ему шанс для налаживания хороших отношений с российским президентом. С его точки зрения, «если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это активом, а не пассивом». И уточнил: «На самом деле, потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия может действительно помогать нам бороться с ИГ, которое сейчас является главной угрозой... Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным. Я надеюсь, что хорошо. Но, во всяком случае, нужно дать этому шанс».

Видимо, поддавшись всеобщему психозу, Трамп согласился, что Россия таки стоит за хакерскими атаками. И это несмотря на то, что раньше он заявлял, что не верит в доказательства американских спецслужб о причастности России к хакерским атакам на серверы Демократической партии во время президентской кампании. Однако он не исключил, что США атакуют хакеры и других стран: «Я думаю, что это была Россия, но я думаю, что мы подвергаемся хакерским атакам и со стороны других стран. У нас много хакерских атак, – отметил Трамп. – У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту (от хакеров. – Прим. ред.».

Таким образом, у верноподданных Вашингтону политических деятелей в Киеве появилась надежда, что и при Трампе роль дубинки против России в руках американской военщины останется для Украины неизменной…



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