13.01.2017

Народні перлини

Розповідає знавець і щирий хранитель довколорелігійних обрядів Василь Григорович Швидкохід із придунайського села Шевченкового, що на Одещині.

Зцілювач немічних

– ВАСИЛЮ Григоровичу, 6 січня «Рабочая газета» писала про те, як ваша родина дотримується звичаїв святкування Різдва Христового. Згідно з колядкою, що виконується в храмах і в усіх верствах християнського світу, це перший із трьох празників, які щороку приходять до нас у гості. «А другий же празник, – співається в колядці, – Василя святого». Ім’я цього святого доля подарувала і вам. Наші читачі – люди освічені, але ніколи не буде зайвим нагадати, чим увійшов у народну традицію цей святий. То чим?

– Тим, що у своїх проповідях і конкретних справах обстоював ним же започатковане правило – жити людям на добро, – каже Василь Григорович Швидкохід. – Так і діяв у період раннього християнства. Народився він 329 року, проповідував високі моральні цінності. У сані єпископа був наділений даром зцілювати немічних, здійснюючи над ними таїнства хрещення.

Але, зміцнюючи здоров’я інших, поступово віддавав своє. Завдяки такій самопожертві його зараховано до лику святих. Під час зцілення останнього хворого він, не досягнувши 50-річного віку, 1 січня 379 року помер. Церква вшановує цього дня кончину святителя і служить літургію, яку склав сам Василій Великий...

Сію, вію, посіваю…

– І ЯК, на прикладі вашої родини, народ відзначає це свято?

– Ми робимо так, як було у великому і дружному сімействі мого покійного батька. Він же повторював те, що знав і вмів, і до чого душа лежала. Розповім, як вписалося це свято в моє дитинство.

Бувало, тільки-но починає розвиднятись, а тато вже будять мене:

– Вставай, сину, пора йти посівати!

Схоплююся з ліжка, швидко одягаюсь, умиваюсь – і за дідову рукавицю. А в ній повно зерна: пшениці, жита, ячменю, вівса, гороху. Це я собі ще звечора приготував, щоб було чим посівати.

– Спочатку вдома посівай, – каже батько, – а потім до людей підеш.

Стаю перед образами, набираю жменю зерна з рукавиці й посіваю, примовляючи:

– На здоров’я, на щастя, на Новий рік, щоб родило краще, як торік – жито, пшениця та всяка пашниця… Дай, Боже!

– Спасибі, синку, – мовить батько, – що ти нас обсипав щастям. Ось тобі гроші й будь завжди гарним.

Схопив я перший «дохід» за посівання, похукав на нього і сховав у кишеню на щастя.

– А тепер, – каже батько, – можна й людям посівати.

І пішов я до дядька через дорогу. У двері не стукаю, бо знаю: в таку ніч не замикаю­ться – люди посівальників ждуть. Заходжу до хати, скидаю шапку й відразу ж, із порога:

Ходить Ілля на Василя,

Носить пугу житяную,

Де змахне – жито росте,

Роди, Боже, жито, пшеницю,

Всяку пашницю;

У полі ядро, а в домі добро,

Дай, Боже!



– Спасибі, племіннику, – каже дядько, – гарно примовляєш. На ось тобі трохи грошей на книжки та вчися, щоб розумним і мудрим був.

«Хай запанує мир»

ПОДЯКУВАВШИ, збираюся йти, та дядина затримує:

– Чого ж ти, Васильку, вже йдеш?.. Сідай на лаві, хай у нашій хаті все добро сідає: кури, гуси, качки, рої та… старости, бо ж маємо дорослу дівку!

Я сів, а щоб це сидіння не було марним, дядина також «позолочує» мені ручку червінцем…

Перший посівальник на Новий рік зазвичай буває і першим «полазником», тобто посланцем удачі, який приносить щастя. За народним віруванням, дівчата щастя не приносять – тільки хлопці, а тому й посівати дівчатам не годиться. До того ж хлопці уособлюють носіїв миру, спокою та загального благополуччя. Останні три роки, коли в країні триває війна, слова дуже дзвінко лунають у текстах засівальників, колядників та щедрівників.

У нашому краю першого посівальника господиня просить сісти на порозі – «щоб кури сідали та курчат висиджували». Зерно від посівальника збирають і віддають курам – «щоб добре неслися», а горох зберігають аж до весни. Коли вилуплюються гусенята, їм і згодовують цей горох – «щоб великі росли».

Протягом багатьох століть народ створив безліч повір’їв і зберіг силу-силенну прикмет, пов’язаних із засіванням на свято Василя. Вважається, що дотримання їх сприяє здій­сненню найрізноманітніших побажань і надій.

– Василю Григоровичу, вплив народних звичаїв на собі і своїй родині відчуваєте?

– Безперечно. Дякувати Богові, всі в родині живі-здорові. Старша дочка з чоловіком живе окремо, і мене з дружиною радує внучкою. Молодший син вчиться в школі. У нас, як кажуть, не пусто ні в полі, ні у стодолі.

Але тут так: коли віриш у народні перлини, то всьому, що відбувається з тобою і твоїми близькими, знаходиш певне пояснення. А не віриш, то йдеш дорогою життя немовби із заплющеними очима…



Село Шевченкове,

Кілійський район,

Одеська область.