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13.01.2017 Запретное дело Киевский апелляционный административный суд 11 января продолжил рассмотрение искового заявления Компартии Украины, обжаловавшей решение суда первой инстанции о приостановке деятельности партии в соответствии с так называемым декоммунизационным законом.



РАССМОТРЕНИЕ иска длится уже год, и все это время под апелляционным судом проходят акции противников запрета Компартии.

– Игнорируется и Конституция Украины, и закон о политических партиях, и права человека, и рекомендации авторитетных международных организаций, – прокомментировал журналистам затянувшийся процесс один из участников последнего пикета доктор философских наук Иван Мигович.

В свою очередь председатель Антифашистского комитета Украины Георгий Буйко не верит в справедливость правосудия в нынешних условиях и говорит, что можно надеяться только на общественное давление.

– Прав у граждан Украины нет абсолютно. Судебная власть, как практически и все нынешние структуры государственного управления, развалена. И можно только надеяться на счастливый случай и, безусловно, противодействие со стороны тех людей, которые осознали всю трагедию государства Украина и борются за ее существование, – сказал Буйко.

Уже непосредственно в ходе заседания суд заслушал аргументацию адвокатов Компартии, в очередной раз указавших на незаконные действия министерства юстиции, по иску которого состоялся запрет партии в суде первой инстанции.

– Какая именно символика Комунистической партии Украины не соответствует закону? Даже сами представители Минюста этого не знают. Более того: они даже не знают, какая символика была предметом исследования на заседании комиссии, – подчеркнула в своем выступлении адвокат Ирина Ивасюк.

Она также обратила внимание на тот факт, что министерство так и не проинформировало о месте и времени проведения минюстовской комиссии, что, по мнению юриста, свидетельствует об умышленном характере действий Минюста.

Также в ходе заседания прозвучала информация о том, что в конце прошлого года Европейский суд по правам человека открыл производство по делу об отказе украинскими судами в удовлетворении исков КПУ к Минюсту. Речь идет об обжаловании приказа Минюста о признании документов Компартии несоответствующими законодательству. Юристы утверждают, что решение об отказе в иске в украинских судах было принято с грубыми нарушениями процессуальных норм.

– Высший административный суд даже на захотел открывать производство по этому делу. Кассационная жалоба на сто страниц для него оказалась недостаточно обоснованной. Но мы обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека, где достаточно быстро, на протяжении полугода, открыли производство по делу. Учитывая то, что против Украины открывается примерно 0,2 процента дел от поданных жалоб, это говорит о том, что у нашей жалобы есть достаточно серьезные основания на успех, – отметил представитель Компартии в суде Евгений Герасименко.

Следующее заседание суда пройдет 23 января.



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