12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г.
Автор: Евгений КОРОТКОВ.
Политдозор
Активисты на марше
«10 ЯНВАРЯ группа неизвестных, представившихся активистами одной из общественных организаций, сорвала судебное заседание по делу о расстреле 48 участников Майдана (http://for-ua.com)». Речь идет о Святошинском районном суде Киева, где слушается дело об убийствах 20 февраля 2014 года.
Следующая цитата с того же сайта: «Неизвестные проигнорировали требование суда прекратить акцию, в связи с чем заседание было закрыто. «Требование председательствующего судьи не выполняется и в связи с тем, что конвой не может обеспечить защиту обвиняемых, объявляется перерыв до 11.30 17 января», – заявил судья Сергей Дячук».
Очень интересные будни у нас, соотечественники! Если, конечно, обдумать это событие, освещенное в новостных сайтах и по телевидению. Я здесь вижу три приметы, характеризующие состояние страны, в которой мы живем.
Примета первая – подача информации. Неизвестные почему? Неужели потому, что в масках? Но ведь они представились «активистами одной из общественных организаций». Видимо, была названа и организация, но название было в сообщении опущено, чтобы активисты оставались неизвестными. Ох, недаром на просторах Интернета журналистов, пишущих подобные заметки, называют исключительно пресс-титутками…
Примета вторая – отсутствие какой-либо власти в стране. На телевизионном ролике, на заднем плане, за малочисленными «неизвестными» стояли здоровенные парни в полицейской форме. И это были явно не конвоиры, доставившие подсудимых в зал. Поскольку мужики в полицейской форме не вмешивались в активистский шабаш, они, очевидно, охраняли не судей, а именно «активистов». На 101 процент – это давление на суд. Уголовно наказуемое, кстати, преступление в любой стране мира. В том числе и в Украине: статья 376 Уголовного кодекса Украины. Однако в нашем современье эта статья мертвая. Если бы по ней возбуждались дела и доводились до конца, у нас бы по зонам по этой статье с 2014 по 2016 год уже сидели бы тысячи. И не только остервенелые активисты, но и прокуроры, и депутаты. Следовательно, мертвой оказывается еще и статья Конституции о независимости суда, которая напрямую связана с вынесением справедливого решения.
Примета третья позволяет предположить прямую связь между «неизвестными активистами» и стороной обвинения. Поскольку речь идет о процессе над бывшими «беркутовцами», обвиняемыми в расстрелах, видимо, представленные обвинением доказательства и хлипки, и фальшивы. И судьи, хотя бы из инстинкта самосохранения в будущем, вынуждены рассматривать его объективно. Что не входит в планы тех, кто этот процесс затеял. Поэтому появляются «неизвестные» и срывают процесс.
Говоря понятней, мы наблюдаем полный развал правовой системы.
Новости от Чугункина
ОПЯТЬ цитаты, чтобы не попасть под обвинение о необъективной информации: «Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил с назначением на пост главы
МИДа Канады журналистку украинского происхождения Христю Фриланд и пригласил ее приехать в Украину в новом качестве. «Представляю себе первые переговоры министров иностранных дел двух государств, которые ведутся на украинском языке», – написал Климкин в Twitter (112.ua).
Я, конечно, понимаю, что Фриланд исконно украинская фамилия. Но вот чтобы переговоры между двумя главами МИДа велись не на одном из официальных языков Канады – английском или французском – представить может только Климкин, бывший русский, не имеющий базового дипломатического образования, путающий приватные беседы с переговорами.
Текущие исторические открытия
ЕСТЬ такой «Крымский филиал Научного общества имени Т.Г.Шевченко», есть у филиала председатель Петр Вольвач. Председатель, естественно, из Крыма уехал. Он занят непосредственной работой, доказывая, что Крым – это исконно украинская земля. В статье для «Крым. Реалии» (проект украинской службы «Радио Свобода») он утверждает, что послевоенное возрождение Крыма состоялось лишь благодаря этническим украинцам, которых советская власть депортировала на полуостров. «По моему твердому убеждению, которое базируется на достоверных документальных материалах, именно передача Крыма из России на Украину, которая состоялась в 1954 году, спасла полуостров от экономической и гуманитарной катастрофы. Благодаря почти силой вывезенным с материковой Украины украинцам и огромным материальным ресурсам тогдашней УССР состоялось послевоенное возрождение Крыма», – пишет Вольвач.
По его словам, после выселения крымских татар Крым планировали заселить этнически русским населением. «Но и оно из-за значительного естественного отличия и другой идеологии хозяйствования на этих землях в большинстве случаев не прижилось и разбежалось по домам, как тараканы».
Разрешите не поверить, а проверить про «тараканов». Итак, национальный состав населения по итогам переписи населения Крыма от 2014 года. Русские –
68 процентов, украинцы 15,7 процента.
Поздравляю, гражданин соврамши.