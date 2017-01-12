12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г.

Политдозор

Активисты на марше

«10 ЯНВАРЯ группа неизвестных, представившихся активистами одной из общественных организаций, сорвала судебное заседание по делу о расстреле 48 участников Майдана (http://for-ua.com)». Речь идет о Святошинском районном суде Киева, где слушается дело об убийствах 20 февраля 2014 года.

Следующая цитата с того же сайта: «Неизвестные проигнорировали требование суда прекратить акцию, в связи с чем заседание было закрыто. «Требование председательствующего судьи не выполняется и в связи с тем, что конвой не может обеспечить защиту обвиняемых, объявляется перерыв до 11.30 17 января», – заявил судья Сергей Дячук».

Очень интересные будни у нас, сооте­чественники! Если, конечно, обдумать это событие, освещенное в новостных сайтах и по телевидению. Я здесь вижу три приметы, характеризующие состояние страны, в которой мы живем.

Примета первая – подача информации. Неизвестные почему? Неужели потому, что в масках? Но ведь они представились «активистами одной из общественных организаций». Видимо, была названа и организация, но название было в сообщении опущено, чтобы активисты оставались неизвестными. Ох, недаром на просторах Интернета журналистов, пишущих подобные заметки, называют исключительно пресс-титутками…

Примета вторая – отсутствие какой-либо власти в стране. На телевизионном ролике, на заднем плане, за малочисленными «неизвестными» стояли здоровенные парни в полицейской форме. И это были явно не конвоиры, доставившие подсудимых в зал. Поскольку мужики в полицейской форме не вмешивались в активистский шабаш, они, очевидно, охраняли не судей, а именно «активистов». На 101 процент – это давление на суд. Уголовно наказуемое, кстати, преступление в любой стране мира. В том числе и в Украине: статья 376 Уголовного кодекса Украины. Однако в нашем современье эта статья мертвая. Если бы по ней возбуждались дела и доводились до конца, у нас бы по зонам по этой статье с 2014 по 2016 год уже сидели бы тысячи. И не только остервенелые активисты, но и прокуроры, и депутаты. Следовательно, мертвой оказывается еще и статья Конституции о независимости суда, которая напрямую связана с вынесением справедливого решения.

Примета третья позволяет предположить прямую связь между «неизвестными активистами» и стороной обвинения. Поскольку речь идет о процессе над бывшими «беркутовцами», обвиняемыми в расстрелах, видимо, представленные обвинением доказательства и хлипки, и фальшивы. И судьи, хотя бы из инстинкта самосохранения в будущем, вынуждены рассматривать его объективно. Что не входит в планы тех, кто этот процесс затеял. Поэтому появляются «неизвестные» и срывают процесс.

Говоря понятней, мы наблюдаем полный развал правовой системы.

Новости от Чугункина

ОПЯТЬ цитаты, чтобы не попасть под обвинение о необъективной информации: «Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил с назначением на пост главы

МИДа Канады журналистку украинского происхождения Христю Фриланд и пригласил ее приехать в Украину в новом качестве. «Представляю себе первые переговоры министров иностранных дел двух государств, которые ведутся на украинском языке», – написал Климкин в Twitter (112.ua).

Я, конечно, понимаю, что Фриланд исконно украинская фамилия. Но вот чтобы переговоры между двумя главами МИДа велись не на одном из официальных языков Канады – английском или французском – представить может только Климкин, бывший русский, не имеющий базового дипломатического образования, путающий приватные беседы с переговорами.

Текущие исторические открытия

ЕСТЬ такой «Крымский филиал Научного общества имени Т.Г.Шевченко», есть у филиала председатель Петр Вольвач. Председатель, естественно, из Крыма уехал. Он занят непосредственной работой, доказывая, что Крым – это исконно украинская земля. В статье для «Крым. Реалии» (проект украинской службы «Радио Свобода») он утверждает, что послевоенное возрождение Крыма состо­ялось лишь благодаря этническим украинцам, которых советская власть депортировала на полуостров. «По моему твердому убеждению, которое базируется на достоверных документальных материалах, именно передача Крыма из России на Украину, которая состоялась в 1954 году, спасла полуостров от экономической и гуманитарной катастрофы. Благодаря почти силой вывезенным с материковой Украины украинцам и огромным материальным ресурсам тогдашней УССР состоялось послевоенное возрождение Крыма», – пишет Вольвач.

По его словам, после выселения крымских татар Крым планировали заселить этнически русским населением. «Но и оно из-за значительного естественного отличия и другой идеологии хозяйствования на этих землях в большинстве случаев не прижилось и разбежалось по домам, как тараканы».

Разрешите не поверить, а проверить про «тараканов». Итак, национальный состав населения по итогам переписи населения Крыма от 2014 года. Русские –

68 процентов, украинцы 15,7 процента.

Поздравляю, гражданин соврамши.