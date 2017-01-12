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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Американские танки еврогрязи не боятся,зато сирийские пески не любят!

12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г. Словом и делом Вчера, 11 января, поздним вечером новый президент США Дональд Трамп давал первую большую пресс-конференцию перед вступлением в должность. О чем поведал новоявленный краснобай Америке и всему миру, мы пока не знаем. Но до этого он не скупился на обещания кардинально изменить политику сотрудничества США со странами всего мира – как с союзниками, так и с условными противниками.



ПОКА же практические действия американской военщины ничего доброго остальному миру не сулят.

На этой неделе в Польшу прибыла первая партия американских танков в рамках операции «Атлантическая решимость» для «укрепления восточного фланга НАТО». Как сообщили в понедельник, 9 января, польские СМИ, военные США опубликовали фотографию, на которой показана разгрузка первого танка

M1 Abrams на польской земле. Кроме того, в кадр попали и тяжелые самоходные гаубицы.

Прежде чем продолжить, уточним, что хваленые «Абрамсы» в боевых действиях в Сирии, где они были на вооружении так называемой оппозиции, зарекомендовали себя не более чем громоздкими «консервными банками», которые горели как факелы при применении элементарных противотанковых средств бойцами сирийской армии.

Кстати, на фотографии, обнародованной 16-й бригадой материально-технической поддержки Вооруженных сил США в Евросоюзе, M1 Abrams, прибывший в Польшу, даже окрашен, как его близнецы-братья в Сирии, в темно-желтые тона для ведения боевых действий в пустыне. На снежных зимних полях или зеленых летних лугах Прибалтики, куда отправляются эти бронированные черепахи, они будут представлять собой отличные мишени.



ТЕМ временем в Германии бьют тревогу: «Танки США едут на войну с Россией». В немецком порту Бремерхафен разгружается корабль, доставивший в Европу сотни танков, самоходных артиллерийских установок, БМП и другой военной техники из США. Как мы уже отметили, она предназначена для усиления группы войск НАТО на границах с Россией. По данным ряда СМИ, эта поставка стала крупнейшей со времен холодной войны. Кроме техники США, Канада, Великобритания и ФРГ направят в балтийские страны четыре батальона, то есть 4000 военнослужащих.

Доставка военной техники вызвала неоднозначную реакцию: значительная часть жителей Германии вышла на массовые протесты, СМИ пестрят заголовками-предостережениями о «войне с Россией», а депутаты бундестага вступили в дискуссию с НАТО, применяя не самую дружелюбную риторику.

С повышенным энтузиазмом приветствовал прибытие техники, которая будет участвовать в совместных американо-польских учениях, заместитель командующего войсками США в Европе генерал-лейтенант Тим Рэй. «Мы увеличим масштаб многих учений, которые регулярно проводим, и придадим им более комплексный характер, уделяя внимание объединенной организации взаимодействия, противоракетной обороне и операциям по преодолению кризисных ситуаций». Заметим, что вояки из США как раз сами и создают эти кризисные ситуации. Прибывшие в Европу танки и транспортная техника, уточнил американский военный, – это лишь часть более крупных сил, которые базируются «в космосе, киберпространстве, в воздухе и на море».

КАК пишет газета Bundesdeutsche Zeitung со ссылкой на представителя командования бундесвера в федеральной земле Бранденбург, для транспортировки потребуются 900 вагонов, а общая длина составов достигнет 14 километров. «С 7 по 16 января ежедневно будут отправляться три состава с военной техникой», – уточнил он.

Депутат немецкого парламента и член комитета по обороне Александр Ной, выступая против такой экспансии, заявил, что подобные действия лишь приведут к обострению отношений с Москвой: «Совершаемая в данный момент переброска войск без надобности загоняет Европу на новый виток спирали роста напряженности с Россией». Депутат также отметил, что Германия должна отказать США в использовании своей территории для транспортировки войск и встать во главе уже давно необходимой политики разрядки в отношениях с Москвой.

С 7 января в Бремерхафене не прекращаются акции протеста против прибытия американской техники и блока НАТО.

УЖЕ в своем первом публичном выступлении в качестве кандидата на пост госсекретаря бывший глава ExxonMobile Рекс Тиллерсон заговорил о том, что считает Россию «источником опасности» и о том, что страны-члены НАТО абсолютно обоснованно опасаются агрессии с ее стороны. Об этом сообщила The Washington Post, цитируя текст доклада Тиллерсона, с которым он выступил перед сенатом США 11 января.

«Старые идеи мироустройства и международные нормы, работавшие в прошлом, могут не быть эффективными сейчас, – говорится в докладе. – В то время как Россия ищет уважения и прочной позиции на международной арене, она совершенно забывает об интересах США, игнорируя их. Россия должна знать, что мы выполняем свои обязательства, в том числе и перед нашими партнерами, а Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия».

Весьма забавный пассаж. Интересы USA превыше всего?!



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