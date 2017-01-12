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12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г. Советы юриста Обязаны ли родители оплачивать работу детских садов и школ? Этот вопрос, судя по письмам, волнует многих читателей «РГ»…



«Моя дочка и сынишка подруги посещают один детский сад. Директор и воспитатели постоянно требуют от нас денег на различные нужды, иногда приходится платить по 200 гривен в месяц. А в прошлом месяце вообще сумма достигла 270 гривен: воспитатели решили заменить шкафчики и купить новый ковер в игровую комнату. Я против таких трат. По-моему, новые шкафчики покупать ни к чему, можно отремонтировать старые и перекрасить их в более приятный цвет. И новый ковер в игровой комнате тоже не был предметом первой необходимости. Обо всем этом я заявила воспитательнице и директору и сразу же почувствовала, что отношение ко мне и к дочке ухудшилось. Подруга говорит: «Не спорь с ними, заплати, сколько требуют, иначе твоему ребенку будет хуже». Но почему я обязана финансировать прихоти воспитателей? Ведь садик государственный, а не частный. Разве я не права?»

Светлана. Киев.



ПИСЬМА читателей комментирует юрист Татьяна МЕДВЕДЕНКО: «Згідно із Конституцією України та Законом України «Про освіту», освіта у школах та садках державної і комунальної власності безкоштовна. Вимагання коштів адміністрацією навчально-виховного закладу, педагогами є незаконним та тягне кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Можна збирати гроші на утримання школи або дитсадка виключно за бажанням батьків. Нікого не можуть примушувати здавати кошти на утримання навчально-виховного закладу».



«Сын учится в школе, о которой у родителей неоднозначное мнение. Одни говорят, что школа дает хорошие знания, педагоги опытные, знающие, требовательные, и это главное. Другие родители считают, что в школе процветает коррупция, учителя требуют с родителей дополнительную плату на потребности школы, за деньги ставят ученикам незаслуженно высокие оценки. Это развращает детей, они с юных лет привыкают к мысли: у кого деньги, тот и прав. Многие родители не хотят ссориться с педагогами и сдают деньги на нужды школы. Я тоже так поступаю, потому что боюсь, как бы учителя не «отыгрались» на моем ребенке. Есть ли законная управа на школьные поборы? Какой-то орган занимается этим вопросом? Или финансовые аппетиты учителей некому сдержать?»

Ирина.Черниговская область.



«ПРОБЛЕМОЮ поборів та хабарів в навчально-виховних закладах займається Управління з боротьби з економічною злочинністю. Такі порушення розслідують також у поліції та прокуратурі. Аби правоохоронці почали діяти у відповідності до закону, необхідно подати заяву із зазначенням конкретних фактів правопорушень та підписами батьків».



«Дочь учится в школе со слабой материальной базой, зарплаты у педагогов скромные, средств на ремонт классов выделяется очень мало. Учителя обращаются за помощью к родителям, и мы помогаем по мере возможности. Хорошо, что учителя все-таки просят, а не требуют. Но родители поговаривают, что из «родительских» денег половина, а то и больше оседает в карманах директора и завуча. Если это так, то мне такая ситуация не нравится. Я тоже не миллионер, но мне на работе никто не доплачивает. Так почему я должен доплачивать учителям за то, что уже и так оплачено из бюджета? Как проконтролировать, правильно ли использованы деньги родителей?»

Иван Иванович.

Херсон.



«ВІДПОВІДНО до законодавства, батьки мають право ( але не зобов’язані!) робити благодійні внески на потреби школи через спеціально створений шкільний благодійний фонд. Розпоряджатися такими грошима з фонду має право лише батьківський комітет, а не директор чи інші представники школи. Порядок створення такого фонду визначено Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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