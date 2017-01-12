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Выпуск № 4 от 12 января 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / И Платинум банк не устоял…

12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г.
Национальный банк 10 января отнес Платинум Банк (Киев) к категории неплатежеспособных.


НБУ сообщает, что по результатам диагностического обследования ПАО «Платинум Банк», проведенного в первой половине 2016 года, в июне 2016 года утвержден необходимый объем докапитализации. По результатам диагностического обследования все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года. Отмечается, что к этой дате банк не достиг положительного значения капитала. Учитывая вышеизложенное, правление НБУ приняло решение об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных. По состоянию на 10 января 2017 года физическими лицами – владельцами существенного участия в ПАО «Платинум Банк» Национальный банк признал Григория Гуртового и Бориса Кауфмана на основе анализа операций банка. Кроме того, Борис Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении, поданном в Нацбанк.
НБУ отмечает, что 97 процентов (197 тысяч человек) всех вкладчиков ПАО «Платинум Банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тысяч гривен. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Общий объем выплат предполагается в размере около 4,8 миллиарда гривен.
По материалам finance.ua

 


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