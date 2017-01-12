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12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г. Финансы и жизнь Национальный банк Украины приготовил гражданам «подарок» – с 4 января 2017 года уменьшил норму предельной максимальной суммы расчетов наличными для физических лиц со 150 тысяч до 50 тысяч гривен. Нововведение таит в себе больше неприятных сюрпризов, чем кажется на первый взгляд. Отныне налоговые службы обязаны будут заглянуть в каждый кошелек, превышающий установленный лимит.



НАПОМНИМ, с 1 сентября 2013 года расчеты рядовых украинцев между собой по договорам купли-продажи, подлежащие нотариальному заверению, были ограничены суммой в 150 тысяч гривен. Такое же ограничение до сегодняшнего дня действовало в расчетах наличными физлиц с юридическими лицами и предпринимателями.

Теперь же, как шутит директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, «тот, кто потратит 50 тысяч гривен в супермаркете за один заход, будет достоин занесения в «книгу рекордов» Украины». А этой «книгой рекордов» уже займется Государственная фискальная служба Украины, осуществляющая контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

НБУ успокаивает, что постановление «Об установлении предельной суммы расчетов наличными» не причинит неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку касается только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т. д.).

Конечно, рядовые граждане не тратят ежедневно в супермаркетах 50 тысяч гривен и более, но некоторые все же годами откладывают честно заработанные деньги на приобретение того же автомобиля, квартиры, мебели или на лечение в частной клинике. И такая разовая трата может лишить простого человека законных льгот и даже привести к административным нарушениям.

Новые лимиты могут ударить, к примеру, по украинцам, получающим субсидии. Их пересчитают в сторону уменьшения или вовсе лишат.

Надо признать, что на полную катушку налоговый контроль заработает только с принятием законов о нулевой декларации и методах контроля за расходами плательщиков физических лиц. Тогда налоговики получат законную возможность устанавливать факты превышения расходов физических лиц-резидентов над полученными ими доходами при покупке товаров, услуг и активов на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Кстати, если налоговые органы найдут несоответствие между расходами человека и его доходами и гражданин не сможет назвать источник доходов на выявленную разницу, на эту сумму не только начислят налоги. К нарушителю могут применить как административную ответственность, так и уголовную, по которой предусматривается широкая линейка штрафов – от одной до 20 тысяч необлагаемых минимумов, а также конфискация имущества.

Существующие сегодня законопроекты среди прочего предусматривают, что банки на ежеквартальной основе обязаны будут раскрывать налоговым органам информацию о финансовых операциях физических лиц, даже без открытия банковского счета, на сумму свыше 50 тысяч гривен, либо ее эквивалент в иностранной валюте. Благодаря этому ГФС сможет накапливать информацию о дорогих покупках украинцев, так как для совершения безналичного платежа потребуется паспорт и идентификационный код.

Полученная информация будет использована фискальной службой как источник данных для сравнения расходов и доходов граждан, а также для выявления источников происхождения средств.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют максимально быстро провести все «большие» покупки, которые вы запланировали в этом году. А еще покупки свыше установленного лимита можно делать в рассрочку или в кредит, дробить суммы, выбивая несколько покупок по отдельным чекам, а не по одному общему. Или брать в банке кредит, чтобы по безналу оплатить покупку, а потом гасить ссуду наличкой по частям.

Следует заметить, что в будущем НБУ может решиться еще уменьшить норму предельной суммы расчетов наличными для физлиц, скажем, до 20 или 10 тысяч гривен. Со временем все труднее будет полностью скрыть суммы наличных расчетов. А уж спрятать свои реальные доходы будет почти невозможно. Поэтому привыкайте, что ваши кошельки будут постоянно под контролем.

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