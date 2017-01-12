12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г.

Ущербная экономика



«Хотя руководители Фонда государственного имущества Украины официально заявили, что «плановая» остановка деятельности Одесского припортового завода (ОПЗ), начавшаяся 30 декабря, не будет иметь отрицательных последствий для работников предприятия, для нас уже сразу после нового года настали затяжные «постные» дни», – заявляют жители Южного – города-спутника ОПЗ.

Жителям Южного продлили пост

–В ЗАЯВЛЕНИИ Фонда госимущества имелась обнадеживающая фраза о том, что все социальные гарантии и обязательства перед почти четырьмя тысячами сотрудников будут выполнены, так как ОПЗ имеет огромное социальное значение для города Южного, – говорит слесарь Андрей Никифоров. – Но после нового года мы убедились, что очередные успокаивающие обещания высоких чиновников являются пустышкой. Третьего января на ОПЗ был издан суровый приказ. Согласно ему многим предложили на период до преодоления кризисных явлений и восстановления выпуска продукции уходить в отпуск по личным заявлениям без сохранения заработной платы или в подобный же отпуск, но с выплатой пособия в размере 50 процентов должностного оклада в расчете на месяц. А еще на период кризисной ситуации на предприятии вводится для «счастливчиков» трехдневная рабочая неделя с оплатой труда согласно отработанному времени. Ведь в производственных цехах на период остановки будет проводиться плановый текущий ремонт.

– Столичные чиновники в течение всего прошлого года убеждали нас, что приватизация ОПЗ позволит не только пополнить государственную казну, но обеспечит в дальнейшем ритмичную производственную деятельность предприятия, – рассказывает инженер-электронщик Сергей Ефимов. – И хотя Фонд госимущества безостановочно трубил об огромном интересе к предприятию потенциальных инвесторов, никто из них не захотел участвовать ни в июльских, ни в декабрьских торгах. Ситуацию не спасло даже снижение стартовой цены на 99,6 процента акций ОПЗ с 13,175 миллиарда гривен в июле до 5,16 миллиарда в декабре. И не исключено, что теперь важный государственный завод заберет без особых хлопот тот, кому он достанется в аренду.

Потакая коррупционерам, кризис не одолеешь

ПО МНЕНИЮ Сергея Николаевича, приватизации ОПЗ помешали коррупционеры, вогнавшие предпри­ятие в огромные долги. Причем высоким чиновникам не особенно и хотелось продавать предприятие, на котором они отработали хорошо налаженные схемы по выводу денег при поставке на предприятие газа и реализации готовой продукции. Ефимов уверен, что, если бы правительственные чиновники действительно хотели продать завод, то они прежде всего постарались бы разобраться с его долгами, которые отпугивали не только западных, но и отечественных инвесторов. «Однако из-за того, что наши чиновники не готовы к честному, прозрачному ведению дел, страдает не только экономика отдельных предприятий и всей страны, но и на неопределенный период откладывается безвизовый режим с Европой», – резюмирует Сергей Николаевич.

Коррупционеры настолько увлеклись выкачиванием денег с ОПЗ, что не заметили, как стартовая продажная цена декабрьских торгов за предприятие, равная примерно 200 миллионам долларов США, оказалась намного ниже суммы его долгов. Ведь сегодня только компании Дмитрия Фирташа ОПЗ задолжал более 250 миллионов долларов. Да полтора миллиарда гривен завод должен «Нафтогазу України» за потребленный газ. Правда, Кабинет министров Украины уже принял решение о реструктуризации последнего долга на два года. Фонд государственного имущества планирует в течение трех месяцев передать предприятие в аренду. Причем ОПЗ передается в аренду как целостный имущественный комплекс. Арендатор должен будет самостоятельно нести все затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией предприятия. И вот эти моменты вызывают у одесситов серьезную настороженность.

Может появиться второй Чернобыль

У ЭКОЛОГОВ, в частности, вызвало тревогу то, что при проведении тендеров по продаже ОПЗ остались неоглашенными для общественности результаты обязательного экологического аудита предприятия. Ведь почти за полувековое существование ОПЗ на нем накопилось немало экологических проблем. Ранее оптимизм вселял государственный контроль за качеством окружающей природной среды. Приход же на предприятия частных структур нередко оборачивается тем, что они начинают игнорировать предписания государственных служб по выполнению экологических требований – мероприятий по техническому перевооружению, модернизации устаревшего оборудования и переподготовке кадров.

– Сдача в аренду одного из крупнейших химических производств Украины может привести к снижению уровня его технологической и экологической безопасности, – заявляет эколог Николай Свиридов. – Цех перегрузки аммиака, входящий в состав ОПЗ, внесен в государственный реестр объектов повышенной опасности, авария на котором может иметь трансграничное влияние, поэтому существует высокая степень вероятности поражения территорий Одесской, Николаевской областей и акватории Черного моря и угрозу жизни и здоровью миллионов граждан в Украине и за ее пределами.

Ведь частник ради повышения прибыли начинает сокращать персонал, социальную сферу, уменьшать расходы и повышать производительность труда не за счет улучшения его условий и безопасности, а иными методами. Стремление частника получить выгоду любой ценой может привести к тому, что в Украине возле миллионной Одессы появится второй Чернобыль.



Одесская область.

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.