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Средний размер пенсии в 2017 году вырастет в Украине до 2001,4 гривны. Об этом было сказано на заседании правления Пенсионного фонда.





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12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г. Черная дыра бизнеса

По Украине за месяц общее количество частных предпринимателей сократилось на 128 тысяч 402 человека.

КАК свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, количество зарегистрированных частных предпринимателей постоянно снижается с конца декабря. Люди стали массово подавать документы на закрытие бизнеса после внесения изменений в законодательство, регулирующих их деятельность. Финишной чертой стало 27 декабря, когда президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Согласно этим новшествам с 1 января 2017 года отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, даже при отсутствии фактической деятельности должны платить ежемесячно 704 гривны в качестве единого страхового взноса (ЕСВ). Причем платить будут даже те, кто не получал никакой прибыли, временно не занимаясь бизнесом. Исключение сделано только для первой группы «упрощенцев»: они могут платить половину – 352 гривны в месяц.

В последние дни года по всей стране под центрами предоставления административных услуг выстраивались бесконечные очереди. Очень многие до конца года не успели разорвать свои отношения с государством, наплевавшим на их интересы.

Что же изменилось в конце года? Все помнят, как Кабмин предложил (и парламент поддержал) поднять с 2017 года размер минимальной зарплаты до 3200 гривен в месяц, то есть сделать ее в два раза больше, чем в прошлом году. Отсюда и появилась новая сумма – 704 гривны ЕСВ (22 процента от 3200 гривен).

Ранее ЕСВ «упрощенцы» платили раз в квартал. Сумма взноса привязывается к размеру минимальной зарплаты. При ставке ЕСВ 22 процента и минимальной зарплате 1,6 тысячи гривен сумма к уплате в месяц составляла 352 гривны, или 1056 гривен в квартал.

Подняв «минималку», правительство таким немудреным способом рассчитывало собрать больше ЕСВ в Пенсионный фонд. Каким образом мелкий предприниматель будет выплачивать столь высокую зарплату, правительство мало волнует.

Зачем вообще обязывать платить ЕСВ тех, кто не получает прибыли? Поднаторевшие сами во всевозможных жульничествах чиновники от власти уверены, что предприниматели их обманывают, как они сами привыкли надувать простой народ. Чиновники рассчитывают таким образом принудительно выводить из «тени» тех, кто не хочет это делать добровольно. Но все примитивное просто только на бумаге…

Многие «упрощенцы» на самом деле по разным причинам могут не вести никакую деятельность, оставаясь при этом предпринимателями в понимании государства. В масштабах страны проблемы нескольких тысяч «упрощенцев» правительству неинтересны. Главное – чтобы ЕСВ платили.

Стоит ли удивляться, что после изменения правил с ЕСВ и повышением минимальной зарплаты предприниматели стали массово закрывать свою деятельность? Больше всего ФЛП снялось с регистрации в Киевской области, далее по количеству ликвидированных следуют Харьков, Днепропетровск. Меньше всего ФЛП было закрыто на территории Тернопольской и Волынской областей.

Кого же относят к «упрощенцам»? В первую группу входят предприниматели с годовым оборотом до 300 тысяч гривен. Указанная сумма не означает, что у них такой же доход. Это предприниматели обычно из сферы розничной торговли и оказания бытовых услуг населению, которые не используют труд наемных работников.

Предприниматели второй группы имеют годовой оборот до 1,5 миллиона гривен и до 10 наемных работников. Это более сложные услуги населению и другим плательщикам единого налога (например, ресторанный бизнес или мелкое производство).

В третью группу входят уже и юридические лица с годовым оборотом до пяти миллионов гривен без каких-либо ограничений.

Определенная паника среди ФЛП и их спешное закрытие вызваны еще и нерасторопностью районных отделений фискальной службы, совершенно «забывших» проинформировать «упрощенцев» о грядущих изменениях. Дескать, не успели… Закон с изменениями уплаты ЕСВ был принят в начале декабря, а сами нормы обсуждались несколько месяцев.

Существует и другая причина «массового» закрытия. Упрощенная система дает возможность среднему и крупному бизнесу не оформлять сотрудников в штат, а заключать с ними договора на предоставление услуг как с частными предпринимателями. Это тоже уловка, чтобы меньше платить налогов. Для этого сотрудник оформляется «упрощенцем» (как правило, третьей группы). И его фактический работодатель платит за него ЕСВ и единый налог. Это дешевле, чем платить налоги с зарплаты. Как ФЛП работают обычно сотрудники юридических компаний, IT-фирм и компаний, занятых в сфере продаж. По форме все законно, по сути – это примитивное уклонение. И сотрудникам ГФС эти схемы хорошо известны.

До последнего момента такое положение вещей всех устраивало. Но популистская идея правительства поднять минимальную зарплату до 3200 гривен, а значит, и ставку ЕСВ для «упрощенцев», стала «стоп-сигналом» для бизнеса. Предприниматели начали массово расторгать договора с сотрудниками, работающими у них как ФЛП, переводя их на неофициальный формат трудовых отношений. Основная причина – никто не хочет платить больше, тем более в условиях, когда цены на все основные группы товаров растут как на дрожжах.

Пока всем мелким дельцам «светит» только «тень». Об оформлении бывших ФЛП в штат и речи никто не ведет. После повышения минимальной зарплаты расходы бизнеса на ЕСВ и подоходный налог вырастут. Вероятнее всего, бизнес станет переводить персонал на неполный рабочий день, на половину ставки или вообще увольнять. И происходить это будет повсеместно. Фактически это мина замедленного действия, заложенная правительством, которое решило поиграть в популизм.

Вместо того чтобы создавать благоприятные условия, выводить бизнес из «тени», власти загоняют его еще глубже. Так называемая государственная поддержка малого бизнеса остается не подкрепленной действиями декларацией уже на протяжении многих лет, которой придерживались многие правящие режимы. Всемерную поддержку самым широким слоям предпринимателей обещали еще после избрания президентом Януковича. В итоге она обернулась финансовыми майданами. В том же стиле действует и нынешний режим. Олигархат во всем копирует действия транснациональных корпораций. А те не терпят конкуренцию ни в каком виде…

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