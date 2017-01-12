12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г.

Рейтинговый рекорд Свитолиной

ПЕРВАЯ ракетка Украины Элина Свитолина в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) обновила национальный рекорд, поднявшись на 13-ю строчку. Элина сумела дойти до полуфинала на турнире в Брисбене (Австралия). По дороге туда она обыграла олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуиг и первую ракетку мира Анжелику Кербер.

На четыре строчки – с 57-й на 61-ю позицию рейтинга – опустилась Леся Цуренко. Катерина Бондаренко сохранила 58-е место в мировой классификации.

В первую сотню вошла еще одна представительница Украины Катерина Козлова, которая теперь занимает 98-ю строчку.

ЧМ пухнет как на дрожжах

ВО ВТОРНИК, 10-го января, в швейцарском Цюрихе состоялось заседание Совета ФИФА, который единогласно принял решение об изменении формата чемпионата мира по футболу.

Теперь, но не раньше 2026 года, в финальной части соревнований примут участие 48 команд. Следующие два форума пройдут по прежней системе с 32 сборными.

Гарантированные места на чемпионате мира будут распределены следующим образом:

Европа –16 команд-участниц,

Африка – 9,5,

Азия – 8,5,

Южная Америка – 6,5,

Центральная и Северная Америка – 6,5,

Океания –1.

Дробное число означает, что к целому количеству команд-участниц от континента может добавиться еще одна, если ей удастся выиграть в матчах плей-офф межконтинентального отбора.

Новая формула предполагает, что команды будут разделены на 16 групп по три сборной в каждой. Из каждой группы будет выходить две команды. При этом ничьи на групповом этапе могут быть отменены. Общее число матчей увеличится с 64 до 80, однако для победы команде так же нужно будет провести семь игр, включая финал. Общее время проведения турнира составит 32 дня.

Без наград, зато с рекордом

ХОТЯ звездные нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес остались без призов УЕФА и ФИФА, они сумели установить новый феноменальный рекорд в мастерстве паса.

Это непростое испытание было организовано японским телевидением. По его условиям необходимо было отдавать друг другу длинные передачи, не позволяя при этом мячу опуститься на землю.

Футболисты расположились вдоль гигантской линейки, которая измеряла дальность их пасов. Постепенно Месси и Суарес отдалялись друг от друга, не позволяя при этом мячу коснуться газона. В итоге расстояние самого длинного паса игроков «сине-гранатовых» составило невероятные 56 метров.

Это достижение стало рекордным для данного испытания, превзойдя предыдущий лучший результат на 21 метр.

Андрей СОКОЛОВ.

