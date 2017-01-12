12.01.2017 , № 4 от 12 января 2017 г.

Культура

Змістовне й різноманітне культурне життя Сумщини. Своєрідним його камертоном є театральні трупи – як місцеві, так й приїжджі.

Щепкінці відкрили малу сцену

У КРАЇ діє два професійних театри – Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені Щепкіна й Сумський обласний театр для дітей та юнацтва. Перший засновано в Лубнах 1933 року на базі Харківського пересувного робітничо-колгоспного театру. Через шість років, коли утворилася Сумська область, театр переїхав до головного міста регіону. Другий з’явився в Сумах наприкінці 1975 року як театр ляльок. Нині він єдиний в України заклад культури, що поєднує в своїй діяльності різні види театрального мистецтва: драматичний, маски, ляльки.

Найбільшу глядачеву залу регіону (822 місць) має театр імені Щепкіна. Днями до головного приміщення для перегляду спектаклів додалося ще одне – апартамент малої сцени. Його обладнано в ході капітального ремонту споруди театру, зведеної у середмісті обласного центру 1980 року, й оснащено сучасним світловим і проекційним обладнанням, звуковою апаратурою, кріслами на 50 місць для глядачів.

– Мала сцена стане майданчиком для режисерського та акторського експерименту, – зазначає директор театру Микола Юдін. – Незабаром наші глядачі побачать тут роботи провідних діячів українських театрів.

Розмова з Богом

ПЕРШОЮ п’єсою на малій сцені Сумського обласного театру імені Щепкіна стала трагікомедія на одну дію «Оскар і рожева пані», що кілька років не сходить із підмостків найвідоміших театрів країни. Режисер-постановник вистави, створеної за романом сучасного французького письменника Еріка-Еммануеля Шмідта, – художній керівник театру Антон Меженін.

Історію невиліковно хворого хлопчика, який, помираючи, відкриває для себе Бога, блискуче переповіла провідна артистка Харківського державного академічного драматичного театру імені Шевченка Майя Струннікова. Вона демонструвала віртуозне лицедійство, перевтілюючись у кволого Оскара, літню рожеву пані, безпорадних батьків, невеселого лікаря Дюссельдорфа, блакитношкіру дівчинку Пеггі Блу, товстуна Поп-корна. Хлопчакувата завзятість, психологічні злами, відчайдушні виплески енергії, поступова втома, нетутешній мудрий спокій – все свідчило про яскраву індивідуальність актриси.

Поява слобожанської акторки у першій п’єсі, показаній на малій сцені Сумського театру імені Щепкіна, – не випадкова. Вона вже була зайнята у сценічній версії «Оскара і рожевої пані», котру втілив Антон Меженін у Харківському відкритому театрі, що є одним із недержавних театрів обласного центру Слобожанщини.

Оновлюється художній «інтерфейс»

ОСТАННІМИ роками щепкінці активно шукають нові форми показу глядачам творів української та зарубіжної класики, які становлять основу репертуару театру. Перезавантаження прискорилося торік, коли на посаду художнього керівника театру прийшов уже згадуваний Антон Меженін. Ця людина у свої неповні тридцять п’ять років уже має за плечима досвід роботи актора, режисера, продюсера, гастрольного адміністратора. Він узявся за оновлення репертуарного плану, аби задовольнити смаки усіх глядачів – від маленьких діточок до зрілих поціновувачів мистецтва.

Новий художній керівник для постановки різнопланових вистав залучив фахівців з інших міст України. В афіші Сумського театру імені Щепкіна з’явилася робота поважного «класициста» – киянина Костянтина Дубініна – вистава «Подкольосін» за творами Миколи Гоголя. А ще вистава-перформанс «Шинель» за повістю того ж автора зроблена молодим «авангардистом» харків’янином Артемом Вусиком у стилі «фанк-футуризму».

Нинішній театральний сезон щепкінці відкрили ще однією прем’єрною виставою. Мюзикл «Моя леді» київський режисер Максим Булгаков створив за мотивами п’єси Бернарда Шоу «Пігмаліон». У цьому захоплюючому ірландському степі зайнятий як акторський склад, так і балетна трупа театру. Тому на ньому завжди аншлаг. А малеча в ці дні йде з великим задоволенням на новорічну казку «Лускунчик», створену на сцені театру імені Щепкіна львівським режисером Романом Козаком.

«Духовний храм» дітей і батьків

ЯКЩО в театрі імені Щепкіна вистави розраховані як на дорослих, так і на малечу, то в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва п’єси ставлять в основному для підростаючого глядача, а вже потім – для тат і мам лялькові вистави на дорослі теми. А ще – вистава «Мати» з народною артисткою України Олександрою Сокіл у головній ролі. П’єса, поставлена режисером Анатолієм Мартюшовим за твором Карела Чапека, розповідає про життя старої жінки, чиї сини і чоловік гинуть один за одним під час воєнних дій, але все ж продовжують з’являтися в її будинку у вигляді привидів, яких вона бачить і чує.

Та все ж театр для дітей та юнацтва передовсім «духовний храм» для малечі. Хлопчаки й дівчатка сміються до сліз, коли дивляться веселі казки «Коза-дереза», «Марійка і Колобок», «Пригоди Червоної Шапочки». Днями додалася ще й вистава «Попелюшка». Цей новорічний сюрприз артисти дитячого те­атру показують під час шкільних канікул двічі на день: уранці та по обіді.

Знову зафестивалить

СУМЧАНИ мають змогу дивитись у своєму місті доробок труп не тільки місцевих театрів, але й з інших регіонів. В обласному центрі з 2013 року проводиться театральний фестиваль «Чехов фест». У ньому беруть участь як професійні, так і самодіяльні трупи з різних міст України. Демонструють вони, як правило, сучасну драматургію.

– «Чехов фест» виводить на сцену як добре знані, так і досі невідомі імена, влаштовує обговорення побаченого театральними критиками. Така професійна оцінка необхідна кожному те­атру, а тим більше аматорському, – наголошує член журі фестивалю доктор мистецтвознавства, професор Сумського педуніверситету Валерій Панасюк.

Нині сумчани з нетерпінням чекають весни, коли до них уже вп’яте завітає театральний фестиваль «Чехов фест», представлений кращими вітчизняними театрами та акторами.



Суми.