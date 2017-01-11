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11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Транзитный тупик

Наши отечественные патриоты добились очередной «перемоги». Еще за неделю до Нового года госпредприятие «Укрхимтрансаммиак» остановило транзит аммиака из российского ОАО «Тольяттиазот» через территорию Украины. До сих пор не предпринято никаких шагов для его возобновления.

За месяц простоя аммиакопровода государственный бюджет теряет около 100 миллионов гривен.

Вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубив спустя четыре дня пояснил, что лимит на транспортировку аммиака предприятия «Тольяттиазот» на этот год уже исчерпан и транспортировка возобновится только после того, как будет заключено новое соглашение на транзит. Известно, что упомянутый «Азот» из Тольятти просил увеличить квоту на прокачку аммиака на этот год, но получил отказ. Это при том, что поставлять аммиак просто некому и в результате аммиакопровод «Тольятти – Одесса» простаивает.

Пока неизвестно, когда возобновятся переговоры о заключении нового соглашения. Кстати, это не простая формальность – у сторон возник конфликт на почве тарифа, по которому аммиак через украинскую территорию транспортировался в 2015 и 2016 годах.

Для государственного предприятия и естественного монополиста «Укр­химтрансаммиака» тарифы на транспортировку устанавливаются государством. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 18 августа 2015 года решило повысить стоимость транзита по территории Украины и увеличило надбавку к тарифу с 0,6 до 1,6 доллара за транспортировку одной тонны аммиака на каждые 100 километров территории. Чего мелочиться? Тем более с государством-агрессором…

В итоге тариф вырос до таких размеров, что «Тольяттиазот» должен платить дополнительно более восьми долларов за каждую тонну транзита своей продукции по территории Украины (804 километра).

Это решение МЭРТ было оспорено российской компанией в украинском суде. Высший административный суд Украины (ВАСУ) 15 ноября 2016 года удовлетворил кассационную жалобу «Тольяттиазота» и признал приказ МЭРТ о введении надбавки незаконным и недействительным.

Однако вскоре выяснилось, что установление тарифов на транспортировку аммиака находится не в компетенции МЭРТ, а в компетенции Нацио­нальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). В итоге тяжба зашла в тупик: вопрос денег, которые были заплачены за транзит аммиака после введения надбавки и до ее отмены судом, остается неурегулированным. До сих пор непонятно, кто кому и сколько должен…

«Тольяттиазот» неоднократно обращался к премьер-министру Владимиру Гройсману, вице-премьер-министру Степану Кубиву и другим чиновникам с просьбой урегулировать ситуацию с тарифами, привести их к уровню, который обеспечит экономическую целесообразность транзита, и выполнить решение ВАСУ, однако все обращения остались без ответа.

Пока новое соглашение не будет подписано, транзит аммиака не возобновится, а Украина продолжит терять деньги. Во-первых, «Тольяттиазот» регулярно платил «Укрхимтрансаммиаку» по тарифу за транзит аммиака, а Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) – за услуги по перевалке аммиака на танкеры (15,6 доллара за тонну). Во-вторых, украинский бюджет получал ренту за прокачку аммиака в размере 19,3 доллара за тонну, и поступления от транзита аммиака на этот год в государственном бюджете предусмотривались в размере 1,13 миллиарда гривен.

Если неопределенность с транзитом продолжится, российская компания может в перспективе вообще отказаться от услуг Украины. Уже рассматривается вариант строительства ветки аммиакопровода от Воронежа к терминалу в порту Тамань. Тогда необходимость в услугах «Укрхимтранс­аммиака» вообще может отпасть. В таком случае госбюджет не просто потеряет более миллиарда гривен ренты, но также может полностью отказаться от надежд когда-либо продать ОПЗ, единственным рентабельным видом бизнеса которого последнее время является перевалка аммиака «Тольяттиазота».



ВСЕ эти пертурбации происходят на фоне постоянных заверений власти о необходимости запустить масштабную приватизацию и привлечь большие внешние инвестиции. Как известно, за последние 2,5 года не произошло ни одной знаковой приватизации.

Предполагалось, что приватизация припортового завода станет образцом разгосударствления и драйвером для привлечения инвестиций. Но спектакль явно не удался: за 15 месяцев, с момент запуска продажи ОПЗ, ни правительство, ни президент, ни Фонд гос­имущества толком не занимались рыночной приватизацией этого предприятия. Пришлось дважды переносить конкурс. Как считают эксперты, это не просто большой провал, это большой крест на приватизации в Украине. Люди, ответственные за процесс, привели государство к потере сотен миллионов долларов. Если еще летом завод стоил сотни миллионов долларов, то сейчас за него уже не дадут и сотню миллионов. Фактически процесс приватизации в стране останавливается.

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