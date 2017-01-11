11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г.

Криминал



Рейдерские захваты стали уже визитной карточкой бывшего Днепропетровска. Как оказалось, смена названия города никак не влияет на их частоту и наглость рейдеров. История очередного захвата длится с сентября прошлого года, однако ни расследовать этот эпизод, ни применять действенные меры к рейдерам полиция и прокуратура не спешат.

Как бомж стал миллионером на час

ВСЕ началось 7 сентября в селе Попасное Новомосковского района Днепропетровской области, когда наследник владельца фермерского хозяйства (ФХ) «ДАР» обнаружил, что в Едином государственном реестре предприятий, ФЛП и гражданских формирований Украины владельцем записано неизвестное лицо, а в документах уже значился другой адрес владельца. Им оказался бомж из приюта для бездомных.

Сын умершего Василия Дарадуды обратился по факту захвата с заявлением на имя начальника Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области Виктора Рыбака.

А уже 8 сентября обнаружил, что его хозяйство быстро перерегистрировано на третье лицо и в документах уже значился другой адрес, а именно: новым хозяином стал некий Кузнецов Василий Витальевич, зарегистрированный в городе Днепр по ул. А. Лазаряна, д. 9, кв. 57.

А уже 14 сентября на предприятие «ДАР» приехали более 200 «активистов» в масках, которые попытались силой захватить фермерское хозяйство, отобрать документы и весь урожай. Работники вышли на защиту урожая и отбили первый штурм. Законный хозяин все это время только наблюдал за путешествиями фирмы своего отца и ждал быстрой реакции правоохранительных органов. Но зачем заниматься ведомству Авакова такой мелочью, чай не сепаратисты какие-то посты в сетях распространяющие, а заурядные родные рейдеры, вполне возможно, самых патриотических взглядов.

Правда, уголовное производство по факту мошенничества, вследствие которого фермерское хозяйство «ДАР» площадью

4 тысячи гектаров незаконно перешло в собственность лиц, не имеющих к нему никакого отношения, все же было открыто. И вроде даже допросили некоего Иванченко – бомжа, который за 600 гривен согласился стать на несколько дней хозяином крупного производства. Однако дальше следствие забуксовало.

Власть + рейдер – это сила

В РАМКАХ расследования получены доказательства, что перепродажа была незаконной. Сам Иванченко дал показания относительно этого. Он заявил, что его наняли за вышеназванную сумму, чтобы он поставил свою подпись под документами. Но когда в суде огласили эти сведения, от своих показаний он отказался.

Перед самым Новым годом настоящее руководство хозяйства «ДАР» со своими адвокатами вновь собрало пресс-конференцию по поводу нежелания следствия и прокуратуры расследовать, как оказалось, довольно интересное дело.

Глава ассоциации фермеров Днепропетровской области, депутат Днепропетровского облсовета Анатолий Гайворонский утверждает, что виной тому коррупция, и не только в прокуратуре и полиции.

«У нас остается все меньше надежд, что дело будет расследовано. Этому мешает коррупция в правоохранительных органах. Преступники известны, но никто их не задерживает. Это свидетельствует о том, что к захвату причастны высокопоставленные чиновники, находящиеся сейчас при власти. Мы хотим, чтобы общество обратило внимание на то, что творится. Потому что завтра рейдерским способом можно будет захватить любое предприятие», – сказал он.

Только 8 декабря 2016 года Административный суд все-таки отменил рейдерскую регистрацию, но рейдер тут же направил апелляцию, и началась стадия апелляционного обжалования, которую он теоретически (да и практически в реалиях сегодня­шней Украины) может выиграть.

«Апелляционный суд, – говорит адвокат Сергей Сыроватка, – тоже затягивает рассмотрение, назначая заседания то на конец января, то на февраль. Это значит, что высокопоставленные чиновники в правоохранительных органах заинтересованы, чтобы фермерское хозяйство «ДАР» перешло г-ну Кузнецову и людям, которые за ним стоят. Говорят о причастности к этому делу народного депутата».

Фамилии «депутата» адвокат так и не назвал, как и фамилии «стоящих за ним людей» из власти. Но сам факт говорит о многом, вернее о том, что все и так знают. Новая власть еще более коррумпированная, чем старая. Но отличия все же есть. Если дело у рейдеров выгорит, депутат обязательно в виде карманной налички укажет в декларации полученную взятку, «але задекларує чесно і відкрито…»