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Финансовый аналитик, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил: «Для украинской экономики уходящий год был годом стагнации и постепенной деградации.





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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Куда исчезают миллионы тонн металлолома?

11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Черная дыра Говорить о проблемах украинской экономики стало признаком дурного тона. Примерно как в приличном обществе обсуждать погоду.



СУЩЕСТВУЕТ и иная тенденция, исходящая от кругов, обслуживающих власти придержащие: об экономике в Украине говорить, как про покойника – или хорошо, или ничего. Тем же СМИ, которые стремятся говорить правду, деваться некуда, приходится выбирать дурной тон. Так, в некоторых украинских СМИ появились тревожные сообщения о том, что предприятия страны, занимающиеся операциями с ломом черных металлов, в 2016 году сократили его экспорт на 77,5 процента(!) по сравнению с 2015 годом. Поистине поставлен своеобразный антирекорд. Правда, даже в те времена, а это лет двадцать тому, когда ставились как бы рекорды по экспорту лома, Украине это ничего хорошего не сулило. Ведь за счет нашего дармового металла (плюс дешевое сельскохозяйственное сырье, такое, как необработанные шкуры скота) поднялось еще недавно такое хилое государство, как Турция.

Если сверить цифры, то экспорт лома в 2016-м сократился до 272,569 тысячи тонн. А в 2015 году мы экспортировали один миллион 212,558 тысячи тонн. Ошибочным было бы предположение, что металлолом пошел на украинские металлургические комбинаты. Это не так. Они, так же как и ранее, задыхаются без вторичного металла. То есть металл загадочным образом стал куда-то исчезать. Нет ни поступлений в бюджет, ни обеспечения металлоломом украинских металлургических предприятий.

Как показывает таможенная статистика Государственной фискальной службы Украины, экспорт металлолома в денежном выражении снизился на 83,3 процента – до 48,623 миллиона долларов США. Причем в июле–сентябре металлолом за границу вообще не вывозился. В октябре экспорт составил 6,844 тысячи тонн, в ноябре – 11,862 тысячи тонн, в декабре – 20,485 тысячи тонн.

Украинские эксперты объясняют снижение экспорта лома временными судебными запретами на вывоз стратегического сырья (как и с лесом, что-то поздновато всполошились), а также увеличением экспортной пошлины. Украинский металлолом по демпинговым ценам в Европах принимать не желают, оттого и резкий рост пошлины. Причем не только в странах Европы, но и в Индии поступили точно так же. Если предположить, что отечественный металлолом остается в стране, тогда непонятно, почему в 2016 году внезапно увеличился импорт металлолома – почти в восемь раз по сравнению с 2015 годом! То есть в позапрошлом году было импортировано всего 2,689 тысячи тонн, зато в 2016 году в Украину ввезли до 21,911 тысячи тонн. То есть экспорт вторичного металла резко упал, импорт резко возрос, а украинские металлургические комбинаты этого не ощутили и по-прежнему страдают от нехватки вторичного сырья. Чем это объяснить?

А все очень просто: за последнее время в Укра­ине сложился так называемый черный рынок металлолома. «Продукт» уходит за кордон по «черным схемам» в обход и бюджета, и отечественных меткомбинатов. Однако украинские следственные органы предпочитают не замечать этих «черных дыр» и не морочить себе голову подобными пустяками.



По сообщениям информагентств.

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