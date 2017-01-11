11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г.

Скандал



«Проект закона Украины «О внутреннем водном транспорте», рассмотрение которого то и дело откладывается в Верховной Раде, содержит немало коррупционных рисков», – заявляют читатели «Рабочей газеты».

Об интересе местных общин забыли

ВОЛНУЮЩИЙ авторов обращений в «Рабочую газету» законопроект был внесен на рассмотрение Верховной Рады представителями фракции «Блока Петра Порошенко» народными депутатами Борисом Козырем и Игорем Кононенко и зарегистрирован в парламенте 4 августа прошлого года. «На первый взгляд законопроект преследует благую цель и направлен на возрождение в Украине внутренних водных перевозок, – отмечает экспедитор из Херсона Андрей Карпенко. – Но меня лично настораживает, что в нем предусмотрено создание Администрации внутренних водных путей Украины, которая будет обеспечивать содержание и использование объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта. Ведь создается она по аналогии с Администрацией морских портов Украины, которая, по заявлениям докеров, стала главным тормозом в осуществлении реформы морехозяйственного комплекса».

А представителей местных органов власти, объединенных территориальных общин волнует, что предлагаемый законопроект лишает их возможности влиять на вектор и приоритеты развития водного транспорта. Например, жители Николаева удивлены, что один из авторов законопроекта Борис Козырь, родившийся в их городе и занимавший здесь солидные должности, почему-то «забыл», в каком ужасном состоянии находятся городские пути в густонаселенной части областного центра возле Николаевского речного порта. И в такой же сложной ситуации оказываются органы власти других мест, ведь на них ложится финансовое бремя содержания и ремонта автомобильных дорог, по которым в порты доставляются тяжеловесные грузы.

Судомеханик из Херсона Олег Черненко вспоминает, что в 1990 году по Днепру было перевезено 66 миллионов тонн различных импортных, экспортных и каботажных грузов, а нынче этот показатель сократился почти в пятнадцать раз. «Большой вклад» в это сокращение внесли «прихватизаторы», выводившие суда «Укрречфлота» за рубеж. И странно, что в предложенном к рассмотрению в Верховной Раде пакете законопроектов по развитию водного транспорта заложена норма по обеспечению свободного доступа к украинским рекам флота всех стран под любыми флагами.

Удобная работа для «удобного» флага

–ТАКИМ образом, – утверждает Олег Степанович, – готовится лазейка для возвращения на украинские реки флота, украденного в «Укрречфлоте» и зарегистрированного в офшорах. Суда под «удобными» флагами начнут «бункероваться» в нейтральных водах, не будут платить акциз, а Украина потеряет возможность загрузить заказами для возрождаемого речного флота отечественные судостроительные заводы. Не случайно зарубежные страны не дают свободного доступа судам под иностранными флагами в свои внутренние воды. Действует такой порядок в США, в России, а в странах ЕС свободным доступом пользуются только суда под флагами стран-членов ЕС.

Читатели «Рабочей газеты», нынешние пенсионеры, заметили, что водный законопроект «готовит» ухудшение жизни малоимущих граждан, так как может повлечь за собой очередное повышение тарифов на электроэнергию. Ведь он предусматривает внести некоторые изменения в Закон Украины «Об энергетике». Предлагается, в частности, регулирование тарифов на электрическую энергию, произведенную на гидроэлектростанциях, осуществлять с учетом объемов финансирования на содержание, ремонт, реконструкцию и использование для пропуска судов судоходных гидротехнических сооружений, входящих в состав гидроэлектротехнических сооружений.

Военный пенсионер Сергей Иванчук уверен, что стремление увеличить обязательства коллективов гидроэнергетических комплексов по ремонту и поддержанию эксплуатационных характеристик судоходных шлюзов связано прежде всего с желанием лоббистов законопроекта обеспечить мощные финансовые вливания в создаваемую Администрацию внутренних водных путей Украины (АВВПУ). Ведь законодатели предлагают также освободить судовладельцев и от других обязательных платежей, заменив их на речной сбор, который будет поступать на банковские счета АВВПУ.

А махинаторам перемены не нужны

ПОЭТОМУ читатели «Рабочей газеты» вполне резонно замечают: речной сбор имеет характер обязательного платежа – налога за пользование водными путями общего пользования. И согласно Налоговому кодексу Украины, налоги и сборы должны зачисляться непосредственно в государственный и местные бюджеты. А о том, насколько высоки коррупционные риски создания АВВПУ, показывает недавний скандальный тендер на дноуглубительные работы в морском порту «Южный». Расследуя его, сотрудники СБУ выяснили, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) перечисляла на дноуглубительные работы в два-четыре раза больше средств, чем того требовали расходы. Сотрудничая с АМПУ, подрядчики пренебрегали требованиями действующего законодательства, привлекали офшорный флот, не платили налог на прибыль иностранных юридических лиц.

И очень своевременным выглядит требование докеров Ренийского морского порта, заявляющих, что нам надо быстрее избавляться от законов, в которые были заложены коррупционные составляющие. Ренийцы напоминают парламентариям: Верховной Раде пора уже принять зарегистрированный в середине марта 2014 года проект закона об изменениях в Закон «О морских портах Украины». В нем предлагается ликвидировать АМПУ и создать государственных портовых операторов, на баланс которых должны перейти все стратегические объекты портовой инфраструктуры. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины в целом поддержало предлагаемый законопроект. Было высказано, в частности, пожелание о том, чтобы в ряде случаев один государственный оператор может координировать деятельность нескольких малых портов.

Против одобряемых докерами изменений резко выступают представители чиновничества и бизнес-структур, осевших в портах. В общем, «личный навар» по-прежнему тормозит реформирование морехозяйственной отрасли и объединяет ловкачей в борьбе с государственными интересами. Поэтому читатели «Рабочей газеты» резко выступают против нашпигованного коррупционными возможностями водного законопроекта.

Одесская область.