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Финансовый аналитик, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил: «Для украинской экономики уходящий год был годом стагнации и постепенной деградации.





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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / По елочным игрушкам – впереди планеты всей…

11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Финансы поют романсы

Ушедший 2016-й ознаменовался для Украины крупным достижением: мы экспортировали в 25 стран мира украшений для елок на 4,5 миллиона евро. Самые крупные партии заказывали Нидерланды, Германия и Польша.



КАК сообщает «Лига.Новости», значительно возрос спрос на сделанные в Украине елочные украшения в Канаде (в 13,9 раза), в Беларуси (в 5,1 раза) и в Италии (в 3,1 раза). Наши игрушки пользуются спросом и в Молдове, и в Швейцарии, и даже в США. К этому в минувшем году появились и новые рынки – Турция, Мальдивские острова, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

Правда, так уже у нас повелось: если где-то прибыло, то в другом месте убыло. В соответствии с этой тенденцией Украина переориентировала рынок сбыта елочных игрушек на страны ЕС вместо России, где потери составили более трех миллионов долларов. Как сообщила заместитель министра экономического развития Наталия Микольская: «Когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4 процента и составил лишь 632,3 тысячи долларов, а за 10 месяцев 2014 года его объем составлял 3,5 миллиона долларов».

По данным Министерства экономического развития, самые большие фабрики по производству елочных украшений находятся в таких «индустриальных центрах», как Теребовля на Тернопольщине и в Клавдиеве Киевской области. Да еще во Львове, жителям которого, кроме как на елочную фабрику, надеяться больше не на что, так как тут днем 3 января сгорели остатки завода «Электрон». Львовский автобусный уже давно не подает никаких признаков жизни. Так что только елочными игрушками живы последние надежды Украины…



НО товар этот, сами понимаете, хрупкий и подверженный исключительно низкому сезонному спросу. Если бы ООН или ЮНЕСКО пошли навстречу да ввели бы по миру еще пять-шесть Новых годов (а лучше все 25), тогда, глядишь, дела бы и наладились.

Пока надежды на такую благодать остаются крайне призрачными, приходится подводить неутешительные итоги валютного года. В итоге вышеперечисленных неблагоприятных обстоятельств в Украине за несколько лет национальная валюта потеряла 2/3 своей стоимости. Еще в 2014 году «американец» можно было купить за восемь гривен. В последнюю пятницу уходящего 2016 года по официальному курсу за «зеленый» приходилось выкладывать уже 27,19 гривны. В понедельник, 2 января, курс доллара в обменных пунктах Киева превысил уже 28 гривен. Так низко и стремительно гривна опускалась только в традиционно девальвационном феврале прошлого года.

Эксперты, которые большие специалисты придумывать всякие причины, объясняют, что на курс национальной валюты в этом году влиял целый ряд факторов: тут и политический кризис в начале года, и необходимость импортировать «голубое топливо», и неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках плюс приостановка сотрудничества с МВФ. Так по крайней мере считает старший аналитик Concorde Capital Александр Паращия. К этим аргументам он присовокупил еще цены на металл, удобрения, пшеницу, из-за падения которых сокращались и валютные поступления в страну. Конечно, сталь или зерно – это вам не стеклянные игрушки. Товар для нас вообще неподъемный!



ЕЩЕ более мрачные картины рисует замглавы НБУ Олег Чурий, пугая отечественного держателя валютной кубышки тем, что на наш валютный рынок неблагоприятно влияет девальвация в странах – торговых партнерах. «Сезонный спад деловой активности в январе вызвал снижение поступлений валютной выручки в феврале, а политическая нестабильность и промедление с возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом неблагоприятно отражаются на ожиданиях бизнеса», – говорится в его комментарии-некрологе, распространенном Центробанком.

Безжалостные эксперты утверждают, что в наступившем году гривна в Украине продолжит снижаться по отношению к американской валюте и к концу 2017-го курс нацвалюты дойдет до отметки 30 гривен за доллар, так как большое количество валюты придется потратить на обслуживание государственного долга.



СТОЛЬ заметное предновогоднее проседание курса гривны вызвано действиями правительства, в частности Министерства финансов, выбросившего на рынок огромную необеспеченную денежную массу.

Как отметил директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук, 160 миллиардов гривен. расходов из бюджета за декабрь вполне могут быть причиной колебаний на валютном рынке. «Такая масса денег, влитая в систему за один месяц, это даже круче, чем национализация «Приватбанка». Там всего 116 миллиарда гривен, которые растянуты во времени», – пояснил он.

Обменный курс валюты превысит психологическую отметку в 28 гривен за доллар, если Национальный банк Украины не будет вмешиваться в ситуацию, считает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. Вероятность достижения уровня 30 гривен за доллар на спекулятивном ажиотаже значительно возрастет, предупредил он, пока на рынок поступает ликвидность от «Привата».

В завершение подборки романсов на тему финансов уточню, что поступления в госбюджет Украины за январь-декабрь составили 616,219 миллиардов гривен, что на 1,7 процента меньше бюджетной росписи. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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