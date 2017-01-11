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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Команда года от УЕФА

11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Футбольные звезды ОНА определена посетителями сайта UEFA.com. В нее попали четыре новичка и голкипер-рекордсмен. Вот Команда года с краткими характеристиками лауреатов.

ВРАТАРЬ: Джанлуиджи Буффон («Ювентус» и сборная Италии).

Он стал самым возрастным членом Команды года (38 лет).

Его не было в Команде года 9 лет!

Рекордный промежуток между первым и последним попаданием в Команду года – 13 лет (у Криштиану Роналду – 12).

Вошел в число лучших в четвертый раз, обойдя Мануэля Нойера (3). Лидирует среди вратарей по-прежнему Икер Касильяс (6).

ЗАЩИТНИКИ:

Серхио Рамос («Реал» и сборная Испании)

Попал в команду в шестой раз, повторив рекорд Карлеса Пуйоля для защитников.

Оказался в числе лучших пятый раз подряд. Ни одному защитнику не удавалось сделать это более трех раз кряду.

Жерар Пике («Барселона» и сборная Испании)

Попал в команду в пятый раз и сравнялся с Филиппом Ламом.

Жером Боатенг («Бавария» и сборная Германии)

Выбран в команду впервые, номинировался предыдущие два года.

Ранее в Команду года попадали четыре защитника «Баварии»: Бишенте Лизаразу, Патрик Андерссон, Дэвид Алаба и Лам.

Леонардо Бонуччи («Ювентус» и сборная Италии)

Дебютант Команды года. Номинировался в 2010 и 2015 годах.

Третий защитник «Ювентуса» в Команде года. До него в 2006 году были Джанлука Дзамбротта и Фабио Каннаваро, которые, впрочем, доигрывали тот год в Испании.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Андрес Иньеста («Барселона» и сборная Испании)

Выбран в шестой раз – рекорд для полузащитника. Многолетний плеймейкер «Барсы» обошел экс-одноклубника Хави Эрнандеса и Роналду, который пять раз выбирался в символическую сборную как хавбек.

Тони Кроос («Реал» и сборная Германии)

Вернулся в Команду года после дебюта в 2014-м, когда выиграл чемпионат мира и перешел из «Баварии» в «Реал». Пятый год подряд в Команде года есть представитель Германии.

Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии)

Первый представитель Хорватии в Команде года.

Ранее номинировался в 2008, 2011 и 2014 годах.

НАПАДАЮЩИЕ:

Лионель Месси

Стал членом Команды года в восьмой раз и по этому показателю уступает только Роналду.

Криштиану Роналду

Вошел в Команду года в рекордный 11-й раз.

Неизменно присутствует в десяти последних командах года. Пять раз выбирался как полузащитник (2004 и 2007-2010) и пять – как нападающий.

Антуан Гризманн

Дебютант Команды года, был в числе номинатов в прошлом году.

Третий партнер Роналду и Месси в атаке Команды года. До этого им составляли компанию Златан Ибрагимович и Неймар.

Как видим, пять игроков сохранили места по сравнению с прошлым годом: Рамос, Пике, Иньеста, Роналду и Месси.

Самое широкое представительство у «Реала» – четыре человека. Рекорд принадлежит «Барсе» – шесть игроков в 2009 и 2010 годах.

За все время в Команду года попадали представители 22 стран. Очередной стала Хорватия.

После включения Боатенга, Бонуччи, Модрича и Гризманна число членов Команды года возросло до 78.

Игроки «Реала» попадают в число лучших 11 лет подряд.

Рекорд среди чемпионатов удерживает испанская Примера – каждый год в символической сборной есть, как минимум, один ее представитель.

Еще одна негласная номинация – «Неудачник». Серхио Агуэро шесть раз фигурировал среди соискателей в Команду года, но ни разу не был выбран – это рекорд.

Еще одной особенностью Команды года является вручение одному из футболистов чека на 100 тысяч евро, который он передаст Международному комитету Красного Креста. Кто им станет, пока неизвестно. В прошлом году этой чести был удостоен полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба. Деньги пошли на реабилитацию жертв противопехотных мин в Афганистане.

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