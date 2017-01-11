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Выпуск № 3 от 11 января 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ СПОРТА / ФИФА назвала лучших

11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г.

Футбольные звезды

НАГРАЖДЕНИЕ состоялось 9 января в Цюрихе.
Лучшим футболистом признан игрок мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опередивший Лионеля Месси («Барселона» и сборная Аргентины) и Антуана Гризманна («Атлетико» и сборная Франции).
В символическую сборную 2016 года вошли: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Серхио Рамос, Лука Модрич, Тони Кроос и Криштиану Роналду (все – «Реал»), Жерар Пике, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все – «Барселона»).
Клаудио Раньери признан тренером года по версии ФИФА. В 2016 году итальянец привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии. Двумя другими претендентами на награду были Зинедин Зидан («Реал») и Фернанду Сантуш (сборная Португалии).
Игрок «Хьюстон Дэш» и сборной США Карли Ллойд стала лучшей футболисткой года по версии ФИФА. Она обогнала в голосовании немку Мелани Берингер и бразильянку Марту. Карли Ллойд признавалась лучшей футболисткой в 2015 году.
Тренером 2016 года в женском футболе названа наставник сборной Германии Сильвия Найд.
Не обошлось и без сюрприза. Автором самого красивого гола стала «темная лошадка» – полузащитник малазийского клуба «Пенанг» Фаиз Субри. Он получил награду благодаря мячу, забитому во встрече чемпионата страны против «Паханга». Другими претендентами на награду «Ференца Пушкаша» были полузащитник «Коринтианса» Марлоне и полузащитник женской сборной Венесуэлы Данюшка Родригес.

 


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