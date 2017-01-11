11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г.

Тайнознание



Французский карикатурист и писатель-фантаст Альбер Робида делал прогнозы ради развлечений, но все его предсказания стали реальностью. Он предугадал знаковые исторические события: революцию – в России, Вторую мировую войну и ядерную атаку Хиросимы. Но современники не восприняли его всерьез. Оценить масштаб таинственного дара Робиды смогли лишь потомки.

В ДЕКАБРЕ 1851 года жители маленького провинциального городка Компьень на севере Франции были обеспокоены пропажей единственного сына местного нотариуса месье Робиды. По городку поползли самые разные слухи: одни говорили, что трехлетнего Альбера украла ведьма для совершения обряда жертвоприношения. Другие уверяли, что мальчика увезли с собой бродячие артисты.

На следующий день в двери нотариуса постучала немолодая женщина, держащая за руку ребенка, который был сильно напуган. Он дрожал и постоянно бормотал, что убежал из дома, спасаясь от большой железной птицы.

Через несколько дней, когда Альбер успокоился, отец дал сыну карандаш и бумагу, на которой тот уверенно нарисовал «страшное чудовище» – огромную птицу без перьев, с хвостом и крыльями, поднятыми вверх. Удивительно, но будущий прорицатель изобразил настоящий сверхзвуковой истребитель, который появится на вооружении ВВС крупных держав мира только через сто лет.

С тех пор как Альбер взял в руки карандаш, прошло несколько лет и появились сотни новых рисунков. И на всех картинках – изображение странных механизмов и невиданных конструкций.

Отец пристроил своего сына в нотариальную контору, но новое занятие не нравилось Альберу, и работа продвигалась плохо. Однажды в полдень молодой художник на черновиках юридических документов нарисовал странных человечков с большими головами. На любопытные взгляды посетителей Робида смущенно сказал: «Это гомункулы – люди будущего. Их вырастили в специальной банке». Солидные господа, дружно хохоча, посоветовали ему устроиться в цирк.

Прошло немало времени, и 26 июля 1978 года на свет появилась Луиза Браун – первый в мире ребенок, зачатый в пробирке. Его создателями стали британские ученые биолог Роберт Эдвард и Патрик Стептоу. Именно они изобрели метод экстракорпорального оплодотворения, благодаря которому тысячи бездетных пар смогли обзавестись детьми. Так сбылось еще одно юношеское пророчество Робиды.

... Ярким фантазиям художника вскоре найдется место на страницах французских иллюстрированных журналах «Хроника» и «Полишинель». Готовя очередную статью, которая никак не удавалась, Робида, долго смотря в одну точку, отчетливо увидел перед собой картину боя. В воздухе летали снаряды, похожие на торпеды, а у солдат на голове были странные резиновые шапки с длинными хоботами, которые крепились к металлическому резервуару. Это же война будущего! Альбер взял перо и зарисовывал картинку, подписав внизу «1914 год». Этот год войдет в историю как начало Первой мировой войны. Именно тогда на полях сражений впервые будут использованы химическое оружие, противогаз и новые виды артиллерии.

Странные картинки будущего регулярно посещают Альбера. Через несколько месяцев у него на столе вырастет гора бумаг с необычными рисунками и комментариями. И почти на каждом листе, словно номер страницы, стоит своя дата: 1914, 1917, 1941…

В 1873 году Альбер Робида открывает собственный еженедельный сатирический журнал «Карикатура». Женившись на племяннице своего друга, теперь он бурно фантазирует на брачную тему. Новые его персонажи: муж и жена, находясь в разных точках города, общаются при помощи маленького прибора, а их трехлетний ребенок управляет шумной машиной, которая убирает помещение. Его старшая сестра смотрит по телепластинке популярный в прошлом сезоне спектакль. Никто тогда не догадывался, что главный редактор «Карикатуры» предсказал обыденную жизнь будущего – мобильный телефон, пылесос и телевизор.

В 1883 году на парижских прилавках появился толстый фолиант – более 600 страниц текста и диковинные иллюстрации. На титульном листе значится «Альбер Робида. Электрическая жизнь». Действие книги разворачивается в XX веке, описываются революция в России, а также чудовищная авария на мощной электростанции. Теперь-то мы знаем, что речь шла о чернобыльской катастрофе, которая произошла сто лет спустя – 26 апреля 1986 года.

Через несколько лет Робида заболевает идеей нового романа «Часы минувших веков». На этот раз он представляет новое оружие – бомбу величиной с горошину, которая способна уничтожить целые города. Печально, но спустя полвека, когда ядерный гриб вырастет над Японией, никого уже не будет волновать предсказания Робиды о маленькой бомбе, унесшей жизни 80 тысяч человек.

Прогнозы Альбера Робиды, которые многие сначала принимали как шутку, начинают постоянно сбываться. В 1908 году в Париже готовится к изданию иллюстрированная история для детей. Ее автор, Альбер Робида, на вопрос журналиста о самых ярких событиях будущей истории, отвечает: «Главный сюжет книги – смертельная схватка, которая начнется в 1939 году. Германия развяжет войну против Британии и Франции. Затем к немцам присоединится Япония, и в войну будут втянуты самые крупные страны мира». Журналист скептически отнеся к высказываниям французского писателя, но Альбер, туша сигару, резко ему ответил: «Все эти так называемые фантазии на самом деле попытка привлечь внимание к серьезным проблемам, а быть может, предотвратить масштабную трагедию».

Альбер умер в возрасте 78 лет. Когда родственники обнаружили его бездыханное тело, рядом на столе нашли клочок обгоревшей бумаги, где рукой месье Робиды было написано: «Ум и знания способствуют развитию цинизма. Гениальные технические изобретения используются, чтобы принести вред человечеству».

