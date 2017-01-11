Акценты дня

Финансовый аналитик, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил: «Для украинской экономики уходящий год был годом стагнации и постепенной деградации.





Архив

« Январь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Так ли сильна «Ницца»?

11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Футбол

После половины пройденной дистанции во французской Лиге 1 есть надежда, что впервые за последние годы борьба за чемпионство продлится до последних туров.



ПРИЯТНО шокировала футбольный мир «Ницца», завершив первый круг первенства во главе турнирной таблицы. Летом один из старейших французских клубов приобрели влиятельные инвесторы из Китая и США. Новые владельцы сразу обозначили свои амбиции приглашением таких известных исполнителей, как Данте, Балотелли и Беланда. Возглавил команду швейцарский наставник Люсьен Фавр, известный по работе с менхенгладбахской «Боруссией». При новом тренере четырехкратный чемпион Франции, последний раз восходивший на вершину пьедестала в 1959 году, демонстрирует содержательный и зрелищный футбол. В передней линии блистает Плеа; наконец-то мы имеем возможность созерцать прежнего Балотелли, забившего 8 мячей в 9 играх. Реанимирует карьеру и принадлежащий киевскому «Динамо» Беланда. Сергей Ребров в упор не видел марокканца в своей команде, а в «Ницце» Юнес – ключевая фигура в центре поля. В защитной линии у «орлят» также полный порядок, о чем свидетельствует наименьшее количество пропущенных мячей. Похоже, что в клубе всерьез настроены успешно выступать на самом высоком уровне и бороться за высшие места. Но даже сейчас, когда новые владельцы еще и не разогревались на трансферном рынке, глядя на игру «красно-черных», их чемпионство не воспринимается чем-то фантастическим.

Уже традиционно для последних лет среди лидеров «Монако». «Монегаски» с момента повышения в классе в 2013-м каждый год демонстрируют высокие результаты и декларируют борьбу за титул. «Монако» активно работало в летнее межсезонье, успешно восполнив многочисленные потери и наверняка оформит несколько приобретений зимой. Команда из одноименного княжества мощно стартовала в чемпионате – в третьем туре был обыгран сам «ПСЖ» – и вплоть до рождественской паузы не сбавляла оборотов. Очередной результативный сезон выдает колумбиец Фалькао, регулярно забивает и ассистирует аргентинец Каррильо, незаменимой фигурой стал бразилец Фабиньо. Учитывая небольшую пробуксовку «ПСЖ», этот сезон выглядит наиболее реальным в контексте чемпионских амбиций детища Жардима.

Но и парижане не собираются прощаться с обыденным для столицы титулом. Подопечные Эмери, который после трех успешных лет в «Севилье» решил попробовать свои силы в более титулованном клубе, смотрелись в первой части чемпи­оната не так уверенно, как на аналогичной дистанции в прошлом году, что позволило конкурентам обойти их в турнирной таблице. Однако, несмотря на это, именно «красно-синие» выглядят главными фаворитами в борьбе за «золото». В пользу столичного гранда говорит и подбор исполнителей, и фактически неограниченный бюджет. Трансферное окно едва открылось, а на берега Сены уже перебрался Дракслер. Ожидается, что футболист сборной Германии разнообразит игру парижан в нападении, а с ней у клуба в последнее время проблемы. Ведь если ушедшего Ибрагимовича достаточно результативно заменяет Кавани (18 голов), то атакующие хавбеки и вингеры в нынешнем сезоне едва ли демонстрируют свой истинный потенциал, чему в немалой степени способствовали травмы. Пожалуй, лишь Лукас был близок к оптимальной форме. В Дракслере тренерский штаб увидел тот самый необходимый для прогресса импульс. В любом случае действующие чемпионы еще поборются за временно потерянные позиции, и третье место пока выглядит не более чем маленьким недоразумением.

Замыкает четверку лидеров «Лион». Бессменный чемпион начала 2000-х годов никак не может отвоевать утерянных позиций и, похоже, который год кряду довольствуется лишь попаданием в зону Лиги чемпионов. Состав «олимпийцев», что совсем не характерно для Лиги 1, на 70 процентов состоит из французов, а средний возраст игроков один из самых низких в чемпионате. Но это не мешает «львам» претендовать на призовые места. Лучшим бомбардиром клуба и вторым в чемпионате стал Ляказетт (13 мячей), органично в схему тренера Женезьо вписался летний новичок поляк Рыбус, откровением явилась игра молодого полузащитника Толиссо. Из неприятных моментов отметим очередную затяжную травму Гренье, из-за которой он участвовал лишь в четырех играх, и большое количество поражений для команды, ставящей перед собой наивысшие цели.

Неожиданно высоко забрался «Генгам». Команда из небольшого фермерского городка уже принимала участие в розыгрыше Лиги Европы, и, видимо, в этом году они готовятся к новому вызову. Если подопечные Комбуаре продолжат в том же духе, то могут стать одной из главных сенсаций европейских топ-чемпионатов.

Традиционный претендент на попадание в зону Лиги чемпи­онов – марсельский «Олимпик», закончивший первый круг с отставанием в четыре очка от заветной строчки.

За право участвовать следу­ющей осенью в Лиге Европы, кроме «Генгама», скорее всего, будут сражаться «Ренн», «Сент-Этьен», «Тулуза» и «Бордо».

А вот кто с треском провалил нынешний сезон, так это «Лилль», которого от зоны вылета отделяют всего два пункта.

Также стоит отметить большую плотность в нижней части турнирной таблицы. Расстояние от 18-й позиции, где находится «Нант», до 11-го места, которое занимает «Монпелье», составляет всего 3 очка...



КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия