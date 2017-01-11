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11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Гостиная «РГ» Об одной из редких профессий поговорим сегодня с директором галереи «Митець» Киевской организации Национального союза художников Украины Анной ЛАВРЕХОЙ.

– АННА Евгеньевна, профессия галериста весьма специфическая. Расскажите, пожалуйста, как вы к ней пришли?

– По окончании Института культуры я несколько лет работала в Министерстве культуры, потом меня пригласили в Союз художников. Сначала была замдиректора галереи «Киев», затем мне предложили возглавить галерею «Митець».

И в прошлом году исполнилось 20 лет как я в этой должности. За эти годы через галерею и, значит, через мое сердце прошло множество выставок – каждый месяц по три.

Когда я стала галеристом, нигде этой специальности не обучали. Поэтому постигать ее приходилась на своих ошибках, методом проб. А профессия очень интересная. Мы общаемся с художниками, скульпторами, искусствоведами, журналистами. Когда у галериста складывается личная база, круг общения, в галерею привлекаются люди, понима­ющие и ценящие искусство. Это бесценный потенциал для общения.

– Какие сложности в работе галериста, ведь путь усыпан не только розами?

– Творческие люди непростые. К ним требуются особый подход, терпение и внимание. Тем приятнее, когда после того, как с ними побеседуешь, побываешь в мастерской, они говорят, что получили новый заряд эмоций. И пишут новые работы, создают скульптуры. Это, с одной стороны, психологический момент.

С другой стороны, ныне сложное время, и искусство у людей не на первом плане. Продажи работ, содержание галереи становятся сложными вопросами. Сейчас коммунальные платежи очень высокие.

– Разве заведения культуры не имеют преференций?

– Мы дочернее предприятие общественной организации – Союза художников. То есть мы коммерческая структура и не имеем никаких льгот. Так что выживать весьма непросто. Но нужно сказать, что мы не закрывались ни на один день. Хотя содержать галерею в центре города очень тяжело. Ведь мы напрямую зависим от художников, от их возможностей. Да и продажи картин резко сократились, платежеспособность людей упала, а произведения искусства не предмет первой необходимости.

– В Киеве немало галерей, а как обстоят дела по Украине в целом?

– В небольших городах в лучшем случае есть маленький музей, а о галереях и говорить нечего. Но, честно говоря, им там и делать нечего, ведь платежеспособность людей ниже, чем в столице. Конечно, в областных центрах и некоторых районных есть муниципальные галереи, но они в том же положении, что и мы, ибо денег в местных бюджетах на это катастрофически мало.

Я ездила в Европу, жила одно время в Великобритании. Там государство реально поддерживает культуру. Мы же ждем с большим нетерпением, когда ситуация изменится. Когда начнут работать законы, появится цивилизованный артрынок. Пока же у государства на это нет ни денег, ни времени, ни сил и, по всей видимости, желания.

– Вы можете сопоставить разницу в работе галерейщиков за границей и у нас?

– Принципы работы артбизнеса во всем мире одинаковы. Я общалась с британскими и итальянскими коллегами, видела, что, как и у нас, проходят выставки, примерно такие же отношения между галереями и художниками. Единственное – там галереи берут больший процент с продажи картин.

– Платит ли художник галерее, скажем так, за аренду помещений?

– За границей в частных галереях выставка проводится бесплатно. Галеристы приглашают художников, в которых верят, и на них делают ставку. Они знают, что у них есть заинтересованные клиенты, которые приобретут работы, и можно будет заработать на комиссионных.

– А как складываются взаимоотношения художников и галереи Союза художников?

– Мы поставлены в такие условия, что выполняем 75 процентов заказов союза бесплатно. Соответственно, на свое существование должны зарабатывать деньги на оставшихся 25 процентах выставок, которые являются коммерческими – платными для художников. Но мы, пожалуй, одна из немногих галерей, работающих в таком режиме. А частные галереи работают так же, как и в Европе. У них свой круг авторов и свой круг клиентов.

– Раньше существовала система взаимного обмена выставками с другими странами. А как сейчас?

– Существует, но в значительно меньшей степени. Потому что зарубежные художники не хотят ехать в страну, где идет война. А если обмен происходит, то только в порядке частной инициативы. Западные художники приезжают в Украину по приглашению каких-то галерей, а наши ищут возможности сделать выставки за границей.

– Союз художников оказывает им поддержку?

– Оказывает, но не организационную и тем более не финансовую, а информационную. В союз приходят какие-то предложения, и он может их перенаправить художникам. Организация обменных выставок – очень сложное и затратное дело, ведь с выставкой должен по­ехать куратор и, возможно, еще несколько сопровождающих.

– Что должно сделать государство, когда прекратятся боевые действия, чтобы в Украине появился цивилизованный арт-рынок?

– Прежде всего должны заработать законы, которые существуют, но не работают. Это связано и с перевозкой культурных ценностей, потому что до сих пор таможня не всегда дает добро.

Конечно, хочется, чтобы расширялась сеть муниципальных выставочных площадок и организовывались крупные арт-ярмарки, биеннале. Это то, чем занималась Наталия Заболотная в «Мистецькому арсеналі».

В первую очередь должно быть финансирование таких мероприятий, как участие Украины в Венецианском биеннале и других крупных арт-ярмарках. Ведь до сих пор страну представляют частные галереи, и только благодаря их инициативам мир знает об украинских художниках.

Очень важный для художников вопрос – снижение ставок на содержание мастерских. Потому что происходящие у нас – скорее действие на изъятие или уничтожение мастерских. В Украине до сих пор нет законов о меценатстве и спонсорстве, что могло бы существенно улучшить ситуацию. Их постоянно обсуждают, но воз и ныне там.

– Что ж, будем надеяться, государство все-таки поймет, что в формировании нации искусство играет ведущую роль, и уделит ему больше внимания.

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