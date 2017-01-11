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11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Транспорт Неприємний новорічний сюрприз отримали мешканці Сум. У місті зросли тарифи на послуги електричного транспорту та автобусів загального користування, які надає комунальне підприємство «Електроавтотранс».

ТЕПЕР ціна проїзду у тролейбусах становить 1,75 гривні, автобусах – 3,45 гривні. До подорожчання вартість проїзду у тролейбусі була 1,25 гривні, а в автобусі – 2,5 гривні. Востаннє тарифи у громадському транспорті Сум підвищували в серпні 2015 року.

Та останній тариф не влаштовує перевізника. Директор «Електроавтотрансу» Віталій Однорог стверджує, що експлуатаційні витрати не перекривають доходи від роботи рухомого складу. За його словами, новий розмір плати за проїзд не дозволяє розвиватися підприємству. Тому ціну транспортних послуг треба піднімати й надалі.

Схоже, що тарифний галоп станеться й в інших містах. Апетити перевізників розігріло введення з січня нинішнього року підвищення мінімальної зарплати до 3 200 гривень. У Всеукраїнській організації роботодавців на автомобільному транспорті говорять, що багато перевізників вже засіли за розрахунки майбутнього збільшення вартості проїзду в громадському транспорті. Тариф маршрутників може бути збільшений від 20 до 25 відсотків залежно від комфортності експлу­атованого рухомого складу.

Тут слід зауважити, що до травня позаминулого року діяло державне регулювання тарифів на пасажирські перевезення. Потім його скасували. Тепер перевізники самі встановлюють тариф, виходячи з потоку пасажирів, платоспроможності населення та інших факторів.



Суми.

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