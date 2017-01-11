11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г.

Письма обвиняют



«И делают это наши правители самым жестоким образом, – сокрушается подписчик «Рабочей газеты» строитель Николай Федорович Прищепа из Ахтырки Сумской области. – Для них главное мерило отношений между людьми – деньги, украденные у сограждан».

На грани пропасти

ПРИМЕРНО так же считает читатель «РГ» профессор Максим Андреевич Дудченко из Полтавы. Согласно известной поговорке «Повторение – мать учения, нашим людям надо напоминать, кто сделал их нищими и загнал страну на край пропасти, полагает Максим Андреевич. «По забывчивости» они на выборах избирают одних и тех же угнетателей.

«Нынешние руководители Украины, – пишет профессор Дудченко, – это слуги заокеанских суфлеров; осуществляют их политику, обогащаются за счет страдания народа. Чтобы держать народ в страхе, власть создает все больше карательных органов. Лишенные представителей левых сил, единственных защитников прав и интересов простых людей, советы разных уровней по существу превратились в механизм хищения народного имущества.

Первым разрушителем Украины был Леонид Кравчук. Его методы подхватил Леонид Кучма.

Их последователь Ющенко продолжил грабеж народного добра руками, которые «не крали». Два последних «гаранта» – Янукович и Порошенко друг друга стоят. Один сбежал, утащив с собой награбленное, другой воюет на востоке страны, разбухая от прибыли.

Всех этих «отцов державы» объединяет преступная политика вытравливания из памяти народа доблестного прошлого наших дедов и прадедов, извращения правды истории. Происходит то, о чем писал великий Кобзарь: «Доборолась Україна до самого краю, гірше ляхів свої діти її розпинають». Еще не поздно вспомнить его пророчество: «Згинеш, славна Україно, не стане знака на землі».

«Сльозавий гумор»

ТРОГАТЕЛЬНОЕ письмо прислал бывший учитель физики Афанасий Андреевич Манжара из села Струмок Татарбунарского района Одесской области.

«Живе неподалік мене мужній чоловік Іван Бойченко, – пишет Афанасий Андре­евич. – Вiн страждає від матеріальної скрути. Але дотепний оптиміст. Буває, зберемося по-сусідськи і в гурті літніх людей балакаємо про сьогоднішню лиху владу. А він каже: «Ніяка влада не вічна. І цю дідько згребе».

Іван уміє і любить малювати. У Струмку не знайдете хати, де б не висіли в обрамленні вишиваних рушників створені ним портрети господарів, їхніх дітей, онуків.

Розраховуються з ним хлібом, борошном, салом, м’ясом, медом. Тих грошей, які він заробляє, працюючи сільським кіномеханіком, та пенсії старої матері вистачає на дрібні витрати.

А ще його талант втішає односельців. Намальоване Іваном оживає – люди, дерева, худоба. Розфарбує іноді череду на полотні розміром з ворота i виставить біля хвіртки. Хто не йде – зупиниться: «А ота ряба – зовсім Олени Прокопихи телиця». «Хвіст пістолетом. Ліве око моргає».

Намалював одного разу Іван на повний зріст місцевого п’яничку Степана Пецу і теж виставив біля хвіртки. Ішов вулицею захмелілий герой картини. Впізнавши себе, захотів iз собою привітатися за руку. На очах у перехожих смикав намальовану правицю, поки не звалив картину на землю і сам під неї не впав. Сміху було…

Спілкуючись з Іваном Бойченком, люди хоч трохи забувають про своє горезвісне існування. Ми називаємо такі миттєвості «сльозавим гумором».

«Нагородили струсом мозку…»

«НА ЖАЛЬ, захоплення Бойченка малюванням не таке вже безболісне, – пише далi Манжара. – Іван вважає, що коли деякі житейські питання складно вирiшити, то доречно перейти на жарт чи забавну гру.

Поряд з оголошенням про новий фільм Іван чіпляв свої малюнки, в яких висміювалися любителі хильнути. Героями карикатур були хапуги, злодії, хабарники, гулящі чоловіки. І хоч обличчя вимальовував не схожими, проте той, кого це стосувалося, упізнавав себе.

Такі шедеври більше двох днів не висіли, їх зривали «прославлені». А в будку кіномеханіка летіло каміння, в його хаті били вікна. Та це його не лякало. Переконавшись у марності боротьби з побутовими проявами аморальності, Бойченко взявся за політику. Під його пензля потрапляли «слуги народу» всіх рівнів та інші високопосадовці. Тепер на його адресу летіли попередження з вимогою припинити малювання. А він продовжував. Багато малюнків присвятив недавньому губернатору кавказького походження.

Якось серед ночі в його хату вдерлася група в масках і «нагородила» струсом мозку, переламаними ребрами і побитими руками та ногами. Вранці хтось із сусідів викликав з райцентру «швидку». Тиждень Іван лежав у лікарні. Повернувся додому на милицях. Івану радять не дражнити владу. А він: «Нічого, ось вичухаюсь і так їх розмалюю…»

Я розповів цю історію з надією на те, що з неї багато хто зробить належний висновок».

Кошачий маразм

МНОГИЕ читатели в письмах о жизненных тяготах обвиняют власть в том, что она «преступными реформами, заоблачными ценами и тарифами способствует деградации личности, когда такие понятия, как совесть, честь и достоинство, поневоле исчезают. «Воровство, пьянство, суицид, – пишет Надежда Григорьевна Левада из Тернополя, – стали привычным явлениями сегодняшнего времени. Теряя нравственную ориентацию, некоторые, порой неосознанно, совершают антиобщественные поступки».

Об одном из таких «нравственно неподъемных» идет речь в письме киевской подписчицы «РГ» Зои Семеновны Медниковой. «В нашем доме живет любитель кошек. Собрав более тридцати животных, превратил квартиру в бомжатник; в общем коридоре постоянное зловоние. Двор наш стал кошачьим туалетом, кладбищем усопших котов, которых он закапывал прямо под окнами жильцов первого этажа. Несколько раз мы вызывали представителей санэпидстанции – ничего не помогает. Замучил нас этот кошачий маразм.

К кому обращаться?»

Сложный вопрос...

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.