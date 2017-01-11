11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г.

Осторожно, мошенники!

Нередко в жизненных ситуациях немолодые люди, умудренные опытом прожитых лет, поступают как наивные, доверчивые дети, становясь легкой добычей для мошенников. Почему это происходит? Как защитить наших пенсионеров?

Жена прячет деньги от мужа

ЧИТАТЕЛЬНИЦА из Василькова Киевской области Тамара Р. рассказала о проблеме, которая возникла в семье: «Мій чоловік під старість, хоча йому лише 73 роки, став дуже довірливим: вірить усьому, що почує по радіо чи з телеекрану, про що напишуть у газеті. У травні цього року, коли я поїхала провідати сестру у Харків, чоловік залишився удома один. По радіо він почув оголошенння якогось «професора», що продавав «ліки від усіх хвороб». Мій чоловік подзвонив по вказаному телефону і всі гроші, які були в квартирі (12 тисяч гривень), витратив на придбання ліків. Коли я повернулася з Харкова, то зрозуміла, що чоловіка обдурили. Йому продали імпортні вітаміни, які можна придбати в кожній аптеці. Загальна вартість тих вітамінів близько 200 гривень, а з мого дурня за них вициганили 12 тисяч! Після того випадку я ховаю гроші від чоловіка, бо через його довірливість ми на старість залишимося без копійки»...

Судя по письмам читателей и звонкам в редакцию, подобные ситуации возникают с пожилыми людьми часто. Недавно в столице была задержана группа аферистов из Западной Украины. Снимая квартиры в разных городах страны, эти мошенники размещали объявления о продаже «чудо-лекарств от всех болезней». Распространяя обычные биодобавки, которые вообще лекарствами не являются, мошенники, представляясь «светилами медицины», выманивали у доверчивых пенсионеров огромные суммы. Некоторые из убеленных сединами простаков заплатил негодяям по 15-20 тысяч гривен! Следователи установили, что в «удачные» дни аферисты «зарабатывали» по 250 тысяч гривен! Не в лапы ли этих мерзавцев попал и муж нашей васильковской читательницы?

Проводя на Дарницком автовокзале соцопрос на тему «Становились ли вы жертвами аферистов?», наш корреспондент услышал много интересного…

Молодых обмануть труднее

СВЕТЛАНА Александровна, кассир:

– Я работаю в магазине и знаю на личном опыте, что нечестных людей сейчас очень много – каждый третий, если не каждый второй. Но обманывают в основном пожилых людей, они более доверчивы. Молодых обмануть трудно, они циничны, никому не верят. Меня несколько раз пытались обмануть по-крупному, а по мелочам пытаются надуть десятки раз в день. Но я на удочки мошенников не ведусь, потому что действую по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Иван Григоренко, специалист по холодильному оборудованию:

– Первая жена меня при разводе крупно надула, оттяпав имущество, которое ей не принадлежало. Теперь я стал осторожнее, и лет 10 меня серьезно никто не обманывал. Часто на мобильный телефон мне приходят сообщения, будто я выиграл иномарку и нужно перезвонить по указанному номеру. Но я на такие примитивные уловки не введусь, знаю, что дешевый сыр бывает только в мышеловке.

Анна Леонидовна, пенсионер:

– Меня несколько раз обманывали. Как-то в рекламной газетке я прочитала объявление о мази, которая якобы лечит суставы. Заплатила за мазь то ли 120, то ли 150 гривен, но ничего не помогло. А еще как-то по дому ходили парни, предлагали дешево застеклить балкон. Я клюнула на дешевизну, согласилась. Они принесли окна, поставили мне под дверь в коридоре и говорят: «Давайте предоплату, тогда начнем стеклить». Я заплатила им 800 гривен и стала ждать, когда придут стеклить балкон. А они окна из коридора унесли и больше не вернулись. Теперь я уже никому не верю, все аферисты.

Сергей Гниденко, шофер:

– Мого тестя надурили якісь шахраї у підземному переході, сказали, нібито він виграв телевізор, треба за виграш заплатити у Пенсійний фонд 120 гривень і 200 гривень військового збору. Тесть заплатив, йому дали заклеєну важку коробку. Поки він її розкривав, шахраї зникли. А в коробці лежала цегла. Тещу мою теж кілька разів дурили: один раз циганка, другий раз – «цілитель», який обіцяв вивести бородавки. Мене теж кілька разів хотіли надурити, та я не дався, бо за характером я людина недовірлива та й гаряча, можу у вухо заїхати, коли щось не так. То мене бояться дурити.

На смену идеалистам пришли циники

НАКАНУНЕ Дня Победы к участнику Великой Отечественной войны пришли парень с девушкой и принесли «подарок от президента». Пока подслеповатый старичок расписывался за получение подарка, гости успели обчистить его квартиру, похитив ордена и деньги. А в запечатанной коробке с «подарком» лежал дырявый футбольный мяч и старые газеты.

Отсутствие нравственности у многих представителей нового поколения, выросшего при капитализме, создает почву для возникновения таких ситуаций. Люди старшего поколения никакую информацию не должны принимать на веру, все проверяя и перепроверяя. При Советах ветеранов надо организовать юридические консультации, чтобы специалисты рассказывали пожилым людям об их правах, предостерегая от необдуманных поступков.