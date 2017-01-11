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11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Советы юриста Многие наши читатели являются владельцами транспортных средств и нередко попадают по этой причине в непростые ситуации. Разобраться в них поможет юрист Николай Твердохлебов.



«Раньше я ставил автомобиль во дворе, но когда хулиганы повредили машину соседа, который тоже оставлял машину под окнами, я начал пользоваться услугами ночной автостоянки. Удовольствие это не из дешевых, но безопасность автомобиля дороже, чем я думал. Как оказалось, ошибался. Машину угнали прямо со стоянки. Я сразу обратился в полицию, там оформили все документы и начали розыск. Но автомобиль не нашли, хотя прошло уже несколько месяцев. Я обратился к владельцу автостоянки, требуя компенсации за угнанное авто и моральный ущерб, но он отказывается платить, мотивируя отказ тем, будто квитанция оформлена неправильно. Что мне делать?»

Андрей Д.

Киевская область.



«ПРЕЖДЕ чем оставить автомобиль на стоянке, внимательно прочитайте Правила оказания услуг этой автостоянкой. В них должен быть пункт об ответственности владельцев стоянки за угнанное по их вине транспортное средство или его повреждение. Владелец автомобиля, оставляя машину на хранение, должен получить квитанцию или чек от работников стоянки. Не исключено, что, пытаясь избежать ответственности в случае угона или повреждения автомобилей, работники стоянки умышленно неправильно оформляют квитанции. В случае угона автомобиля с платной стоянки немедленно вызывайте полицию. Возможно, вам придется обращаться в суд, предъявляя законные претензии к хозяевам автостоянки».



«Возле нашего дома узкий тротуар, а на нем владельцы машин часто ставят свои авто. Иногда весь тротуар займут, пешеходам приходится протискиваться между машинами. Кто им дал право так себя вести? Или по нынешним временам человек без машины уже и человеком не считается?»

Ирина Григорьевна.

Чернигов.



«ПРАВИЛА дорожного движения дают право владельцам авто оставлять машины на тротуаре, но при условии, что для движения пешеходов остается свободная полоса шириной не менее двух метров. Если возле вашего дома владельцы авто грубо ущемляют права пешеходов, звоните в полицию или в горсовет, а лучше направьте туда заказным письмо коллективную жалобу от жильцов вашего дома».



«Под нашими окнами сосед ставит машину. Рано утром он уезжает, а перед этим прогревает двигатель. Иногда это длится долго. Шум и вонь работающего двигателя доставляют нам много неприятностей, ведь мы живем на первом этаже. Имеем ли мы право на защиту наших прав?»

Зинаида В.

Одесса.



«В ЖИЛЫХ зонах стоянка автомобиля с включенным двигателем более пяти минут запрещена. Рано утром прогревая двигатель машины под окнами жилого дома, владелец автомобиля грубо нарушает экологические нормы, а также режим тишины. Чтобы пресечь эти незаконные действия, необходимо обратиться с жалобой (лучше всего коллективной) в полицию или горсовет».

Подготовил

Николай ЕРЛАНСКИЙ.

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