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11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Ініціатива У Шостці колишній будинок побуту «Молодіжний» перетворено на сучасний центр соціально-культурної сфери. Там розмістилася художня галерея, на черзі створення колективного офісу для підростаючого покоління.



НАПРИКІНЦІ 80-х років у центрі Шостки з’явилася двоповерхова споруда з бетону і скла. У новій будівлі розмістили звичайне підприємство сфери побутових послуг. Однак через півтора десятка років воно стало непотрібним, бо замовлень від жителів міста на ремонт побутової техніки, пошиття одягу чи взуття майже не було. Приміщення будинку побуту орендували підприємства торгівлі та громадського харчування, спортивні секції, кінопрокат і навіть приватний освітній заклад.

Останні роки «призма з бетону і скла» пустувала. У той же час місто гостро потребувало приміщень для проведення культурно-освітніх заходів.

– До нас часто приїздять артисти й митці, – розповів начальник відділу культури і туризму Шосткинської міської ради Ігор Фатун. – Концерти доводиться проводити у тісних клубах, а виставки живописців та фотохудожників – у краєзнавчому музеї та масових бібліотеках. Тож вирішили перетворити будинок побуту на храм мистецтва. Він слугуватиме популяризації сучасного мистецтва та проведенню змістовного дозвілля.

Два роки тривала реконструкція порожнісінької будівлі з бетону й скла, а також реставрація фресок на вході до споруди. Й ось днями тут відбулося урочисте відкриття художньої галереї. Перша експозиція представлена персональною виставкою лауреата Шевченківської премії харківського художника Віктора Ковтуна. Слобожанський живописець подарував новій художній галереї півсотні своїх полотен.

Ділячись враженнями від арт-центру, директор Сумського художнього музею Галина Ареф’єва зазначила, що навіть в обласному центрі немає виставкових залів, котрі створили в Шостці. На двох поверхах оновленої споруди місця вистачить не тільки для організації художніх виставок, а й для проведення інших масових заходів.

Відділ культури і туризму Шосткин­ської міської ради вже взявся за складання плану проведення в художній галереї виставок живопису, скульптури, фотовиставок. Демонструвати тут свої роботи погодилися сумські живописці Олександр Чередниченко, Ігор Василевський та Іван Гапоченко.

Наступний крок у розбудові осередку соціально-культурної сфери «Молодіжний», як повідомив Ігор Фатун, – створення коворкінг-офісу. Це буде перша в Україні бізнес-спільнота, яка виникне поза обласними центрами. Тут молоді люди з числа підприємців-початкiвцiв та IT-фахівці знайдуть собі місця для роботи й спілкування. Безпосередньо поряд iз робочою зоною планується влаштувати кухню з усією побутовою технікою, зону для презентацій та бізнес-зустрічей. А ще спеціальне місце для фізичного розвантаження офісних працівників – велотренажер i гімнастичну стінку.



Шостка, Сумська область

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