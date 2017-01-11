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Финансовый аналитик, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил: «Для украинской экономики уходящий год был годом стагнации и постепенной деградации.





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11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г. Политобозрение недели НЕДЕЛЯ выдалась на славу. И тебе сочельник, и Рождество, и снег и морозы. Снег и морозы, отмечу, традиционно неожиданно явились в январе, когда их никто не ожидал.

Но! Были приняты меры. В традиционном, опять же, стиле. Например (пример государственных усилий), Геннадий Зубко, коронованный титулом «Вице-премьер – министр регионального развития», призвал (через Facebook) владельцев кофеен и ресторанов присоединиться к всеукраинской акции «Согрей, делись теплом».

Читаешь – просто слезы накатывают от такой душевной щед­рости: «Предлагаю владельцам кафе, рестораторам и просто всем неравнодушным присоединиться к этой теплой акции. Напоить бесплатно горячим напитком – чаем или кофе – того, кто замерз, согреть и поделиться с ним теплом. Помогать друг другу легко и приятно. Внимание и взаимная поддержка не требуют значительных средств или усилий каждого из нас».

Бездомных у нас только в Киеве тысяч двадцать. А если прикинуть по стране, то тысяч двести наберется. Вот привлекла меня милосердная формула государственного мужа: «Внимание и взаимная поддержка не требуют значительных средств». Заподозрил я, что средств Зубко или Порошенко не потребуется. А вот насчет кафе и ресторанов можно и посчитать. По киевским ценам они под рукой. Чай и кофе в кофейнях стоят минимум по 15 гривен. В ресторанах умножайте на два. Усредняем до двадцати. Умножаем на количество бездомных. Получаем почти полмиллиона гривен только по Киеву. По Украине – четыре миллиона. Так что диву даешься, почему государство не присоединяется к акции «Согрей, делись теплом». Наверное, потому, что у них другая акция – «Грабь, раздевай, гони на улицу». И жди, когда тебя согреют.

Отметился в Facebook и премьер-министр Гройсман. По его предположению, заработает волшебная палочка «децентрализация»: «…а значит, в городах и селах будут и в этом году появятся новые и отремонтированные школы, детские сады…»

Странно, почему он не упомянул торжественное событие от 28 декабря 2016 года, когда в одной из сельских школ Раздельнянского района состоялось открытие туалета. С перерезанием ленточки и танцами. В присутствии всего районного чиновничества. Это было покруче открытия Днепрогэса в страшные советские времена. Один только прокол в духе времени – надо было сортир освятить. Видимо, денег на попа не было, туалет весь районный бюджет съел…

А вот такая радость Гройсмана дорогого стоит: «С 1 января 2017 года ни один гражданин Украины не будет получать меньше, чем 3 200 гривен. Впервые за 25 лет независимости приравнивается минимальная зарплата граждан к размеру реального, фактического и юридического прожиточного минимума».

Тут я бы робко поспорил. Заочно. По трем позициям. Во-первых, я тоже гражданин Украины, но моя пенсия как была слегка за тысячу гривен, так и осталась. Во-вторых, евро стоит уже

30 гривен, так что минималка равна 106 евро. А моя пенсия –

43 евро. Если это европейские зарплаты и пенсии, обещанные на Майдане, то я Барак Обама. Или на худой конец Ангела Меркель. Для справки: в самой нищей стране Европы, в Албании, минималка равна 156 евро. Поскольку «Україна це Європа», то мы у Албании это почетное звание отобрали. В-третьих, в новом году завезут товары из Европы, купленные на валюту. Валютой же страна платит за бензин, солярку и газ. А это три таких компонента, которые автоматически повысят цены даже на «борщовый набор» и хлеб. О сале я умолчу. Так что «здобули» мы по самое не хочу.

В Одессе в ночь с 8 на 9 января был разрушен «дiдух», детище ВРИО главы Одесской облгосадминистрации, 26-летней Соломии Бобровской. «Дiдух» – символ языческий, противоречащий православию. Но Соломия обвинила во всем «русский мир». Да кто же она такая, временный губернатор Одесщины? Все просто. Она из Ровно; папа – городской депутат от «Свободы»; училась во Львове; стажировалась в Канаде. Украинка на 101 процент. До православия ли ей?! Судя по всему, для нее русский мир равен православию, что по большому счету правильно. Но ни в православии, ни в русском мире, ни в истории, ни в философии, которую Бобровская изучала во Львове, она явно ничего не понимает. Идеальный губернатор для города, где заживо сожгли людей.

«Правый сектор» сформировал новый батальон «Крымская сотня». Как следует из названия, сотня будет базироваться в Херсонской области и бороться с «проявлениями сепаратизма на территории вблизи линии размежевания». Вот как «повезло» населению Херсонской области, мало им было крымскотатарского батальона «Аскер»… Да кто же у них спрашивать будет, «умерла, так умерла».



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