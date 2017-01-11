11.01.2017 , № 3 от 11 января 2017 г.

Штрихи до портрета сучасника

Таке прохання пацієнтів щодня виконує реєстраційна служба державного лікувального закладу «Конча-Заспа».

Дарує силу м’язам

ЄВГЕН Куник, високий, стрункий ортопед-травматолог, має студентську звичку поспішати. Як колись до вузівської бібліотеки приходив спозаранку, заліки складав раніше за всіх, на іспит ішов першим, так і зараз намагається допомогти якомога більшій кількості людей.

Біля кабінету Куник поглядом вітає чергу пацієнтів. Хоча кожному призначено певний час, проте майже всі прийшли раніше. З болячкою хіба всидиш удома? Згідно із записом, усім потрібен артрологічний комплекс: одного руки турбують, другого – ноги, у третього хребет «прострілює».

– Заходьте, – одягнувши білого халата, запрошує Євген Куник першого пацієнта, якого непокоять руки.

Лікар підключає комплекс до електромережі, вмикає тумблер персонального комп’ютера. Садить пацієнта в кріслі так, щоб тому було комфортно, а процедура безболісною, фіксує його руку до відповідної насадки на динамометрі.

– Як почуваєтесь? – запитує, увімкнувши програму навантаження та швидкості рухів.

– Трохи потягло м’язи, – відповідає пацієнт.

– Це добре, – пояснює лікар, коли динамометр рухається вгору, – намагайтеся злегка напружувати руку, таким чином примушуючи м’язи дужчати.

Настанова лікаря необхідна пацієнту для впевненості в очікуваних результатах, що з’являться не за один чи два дні. Традиційний курс лікування – мінімум 10 процедур. Усе залежить від фізичного стану хворого. Для закріплення позитивних зрушень курс можна повторити. «Якщо викликав на дуель недугу, – казав Микола Амосов, – то борись до останнього». Це стосується як хворого, так і лікаря.

І от натиснуто кнопку «Старт». «Рука» динамометра, тримаючи руку хворого, розпочинає 45-градусні підйоми-спуски. Спочатку вбік 200, потім уперед 150 таких рухів.

На екрані комп’ютера чітко видно роботу м’язів. Аби їх не перевантажувати, Куник періодично регулює швидкість рухів, спостерігаючи за виразом обличчя хворого. Він задоволений механізмом, який створили конструктори медичної галузі. Шкода, що не всі оздоровчі заклади спроможні його придбати.

…Процедуру закінчено. На порозі черговий пацієнт. У нього проблеми з ногами.

Тривалість процедури для кожного своя. До кінця робочого дня Куник встигає прийняти всіх, записаних реєстраційною службою. Коли останній пацієнт зачиняє за собою двері, медсестра приносить новий список на завтра.

Бунтівної вдачі

КАЖУТЬ, з народженням людина вбирає в себе прикмети часу. В кагарлицьку родину шкільних учителів Куників лелека приніс первістка 30 серпня 1991 року. Це був дев’ятий день смути, тривоги й бунтівного настрою – злочинного засіву путчистів, які заклали міну під велику країну.

Михайло Миколайович і Тетяна Петрівна дали синові ім’я Євген, що означає благородний, шляхетний. Несучи своїм учням знання, вони вважали себе бунтівниками, борцями з невіглаством. Ці риси цілком успадкував син. Коли він навчався в ліцеї з поглибленим вивченням іноземних мов, цi риси проявлялись у сумлінній підготовці до занять, що забезпечило йому відмінний атестат, а згодом і вступ до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на факультет лікувальної справи. Щоправда, тут на нього чекала сер­йозна неприємність: у списку зарахованих абітурієнтів знайшов прізвище однофамільця з іншими ім’ям і по батькові. Вибігав Євген вузівськими коридорами не один кілометр, поки з’ясував усе й допущену помилку виправили.

– У деканаті потім жартували, – розповідає Куник, – що такого бунтівника давно не бачили. А як я мусив чинити, коли через чиєсь головотяпство, пройшовши тестування і склавши іспит, міг втратити можливість стати студентом омріяного вузу?

– Хіба батьки не радили йти дорогою педагога?

– Були розмови на цю тему. «То велика справа – виховувати юні душі», – казали вони. Я розумів їхнє захоплення своїм фахом. «А мені хочеться зцілювати їхні тіла», – заперечував я. Мій вибір підтримувала батькова сестра, яка працює дитячим терапевтом…

Студентські роки залишили в душі Євгена Куника подвійне враження. З одного боку, подобався сам процес навчання, коли відкривав для себе таємниці люд­ського єства, опановував методи лікування. Схильність Куника до практичних перевірок наукових досліджень привернули увагу док­торів медичних наук професорів Михайла Олексійовича Людмиченка та Петра Васильовича Грека. За їхньою порадою і рекомендацією вдосконалював своє лікарське вміння в інтернатурі на кафедрі ортопедії і травматології.

З іншого боку, в студентському житті він зіткнувся з проблемами виживання майбутніх лікарів, що викликало в ньому обурення і гнів. Мешкаючи з батьками й одержуючи підвищену стипендію, він не міг залишатися байдужим до побуту однокурсників, які бідували в гуртожитках, отримуючи звичайну стипендію або й такої не ма­ючи. Як профгрупорг курсу, разом із групою студентів медуніверситету тримав перед стінами уряду й парламенту транспаранти з вимогою підвищити стипендію і забезпечити гідною роботою випускників вузу.

З посади медсестри на посаду лікаря

– СКІЛЬКИ посадових щаблів подолав ортопед-травматолог Євген Куник?

– Небагато. Був зарахований на посаду медсестри ще під час нав­чання в інтернатурі, а після її закінчення призначили, як кажуть, повнометражним лікарем.

– Можливості фахового зростання є?

– Ще й які! Аби було бажання. А його в мене вдосталь. Набуду досвіду й повернуся до своєї студентської наукової теми з педі­атрії – про формування навичок у дітей.

– Старші колеги допомагають?

– Звичайно. Колектив у нашому відділенні невеликий, але дружний. Якщо виникають запитання, звертаюся до лікарів Анастасії Тимофіївни Мотренко та Валентини Данилівни Турчин…

* * *

Цими днями Євген Куник повідомив, що після Нового року був у райвійськкоматі. Там сповістили про можливість залучення його як лікаря у зв’язку з війною в Донбасі на службу в госпіталь.

