05.01.2017

ПОЗДРАВЛЯЮ вас с Рождеством Христовым, одним из самых любимых народных праздников, который дарит надежду на духовное обновление, устранение несправедливостей, уврачевание болезней и веру в лучшую жизнь.

Для миллионов верующих людей Рождество – символ нравственных и духовных ориентиров, основа тысячелетней истинно славянской культуры, многовековой стержень национальной самобытности, воплощение высоких идеалов гуманизма, справедливости и милосердия.

По древней традиции праздник Рождества – семейный. В центре его семья – наши родители, наши дети и внуки, все самые близкие люди. В эти светлые дни мы подводим итоги прожитого, строя планы на будущее. На этом празднике явно или незримо присутствуют наши соседи, сотрудники, родственники, друзья. Это значит, что мы обязательно будем думать о нашем общем прошедшем и говорить о грядущем.

Хочется, чтобы мы все сегодня помнили о тех, кому особенно тяжело. О тех, кто встречает праздник без тепла и света, в нужде и неустроенности. Беды современной Украины – это результат неправедного социально-экономического курса, раскола общества, его нравственного нездоровья. Однако надеюсь и верю, что наша страна и трудолюбивый народ преодолеют все нынешние невзгоды.

Пусть великое торжество этого православного праздника дарит всем нам радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и поступки, утверждает в обществе истинные ценности и традиции, способствует развитию отношений мира и добрососедства.

Сердечно желаю крепкого здоровья и долголетия, успехов, исполнения добрых желаний и многих радостей каждой семье, каждому гражданину и всем людям, устремленным к свету Истины и Добра, Справедливости и Мира!

Петр СИМОНЕНКО, Первый секретарь ЦК Компартии Украины.