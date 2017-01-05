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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Ружье из первого акта

05.01.2017 Памфлетон ЕСТЬ такое правило в драматургии, придуманное Антоном Павловичем Чеховым: если в первом акте на сцене висит ружье, в третьем акте оно обязательно выстрелит. Это правило перекочевало в современные западные медиа исключительно для оскотинивания населения. Ружье в первом акте вешается для того, чтобы в третьем его кто-то купил. Вне зависимости, ружье это, гамбургер, чупа-чупс или гнилые идеи.

В данном, памфлетонном, случае это действительно ружье, точнее, американская винтовка М-16. Цитирую украинский новостной сайт http://for-ua.com/: «В Украине будут производить американскую автоматическую винтовку М-16 модели WAC47. Об этом сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Укроборонпрома Владимир Коробов на брифинге во вторник, 3 января».

Оно бы все ничего в контексте нашего «европейского пути» – вступаем в ЕС, вступаем в НАТО, переходим на стандарты НАТО и т.п. Тот же Коробов так и говорит, что запуск этого проекта в дальнейшем даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО. Армии и промышленности! Для промышленности, кстати, надо менять где-то до трех тысяч стандартов. А это ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. То есть у вас есть эти деньги?! У меня нет. У Украины есть на это деньги? Тоже нет. Значит, нам опять мылят глаза дегтярным мылом, чтобы залезть в карман.

Если не рассматривать и не обдумывать вводную часть этого «проекта», ничего и не заметишь. На то «подача материала» и рассчитана: развести факты и высказывания по разным углам, чтобы не возникали всякие вредные сомнения и, не дай Бог, размышления.

Но мы их сведем в одно целое. Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что в Украине фактически ликвидирован оборонно-промышленный комплекс, а удерживать позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров оружия позволяло только советское наследство. Украина не имеет ни технических, ни финансовых возможностей для создания собственного военного самолета даже самого легкого плана. Кстати, и министр обороны Украины Степан Полторак признал недавно, что у Киева нет такого оружия, которое могло бы нанести удар по территории Крыма. Из этого следует, что удар по Крыму планируется, да вот только оружия нет…

Но вернемся к винтовке М-16, которую планирует производить в Украине Укроборонсервис совместно с американской компанией Aeroscraft.

Итак, M-16 (официальное обозначение – Rifle, Caliber 5.56 mm, M16) – американская автоматическая винтовка калибра 5,56 мм, разработанная и принятая на вооружение в 1960-х годах.

За время своего существования она проникла в армии почти 40 стран и зарекомендовала себя самым разгромным образом. «Обкатывалась» она во Вьетнаме, где выяснилось, что это очень капризное и ненадежное оружие. В частности, в сравнении с автоматом Калашникова, ныне состоящем на вооружении украинской армии. Ветераны говорят, что в пустыне или джунглях М-16 намертво заклинивает от влаги, от песка, от пыли, от мороза, от жары, от неправильного обращения. Что ей нужны оранжерейные условия, как банану в северных широтах. Тогда как АК отличается простотой и фантастической надежностью. Как вспоминал ветеран вьетнамской войны, вьетнамец, АК, вытащенный из болота, имеет единственный недостаток – начинает стрелять быстрее.

И вот нашей, скажем откровенно, нищей стране впаривают очередной гнилой товар. И, уверяю вас, принимая во внимание участие американской компании Aeroscraft, стоить это будет недешево.

Вспомним. Пашинский: «Украина не имеет ни технических, ни финансовых возможностей для создания собственного военного самолета даже самого легкого плана». Полторак: «У Киева нет такого оружия, которое могло бы нанести удар по территории Крыма». Так что будем считать, что удар по территории Крыма будет наноситься из М-16. За что Путин вынесет благодарность нашим военоначальникам и Укроборонпрому. А то и медальками наградит.

Хотя, конечно же, даже если слегка подумать, то выгода понятна с одной ноты: финансироваться это будет из нашего тощего бюджета, откуда немалые деньги потекут американцам и в карманы наших вождей. Откаты, мне кажется, уже потекли. Уж если на «великой украинской стене» украинский боевой кролик нехило обогатился, то на «стандартах НАТО» сам Бог велел… Ничего личного, это бизнес!

С другой стороны, для разложившейся армии стандарт НАТО во благо. Как только винтовку заклинит, можно ее бросать под ноги и поднимать руки, чтобы остаться в живых.

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