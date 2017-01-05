05.01.2017

Штрихи до портрета сучасника

«Бо тільки тоді відчуваю, що вершу свою долю, – каже герой цього нарису київський автомобіліст Олександр Владиченко. – Інакше – що то за життя без конкретного заняття?»

«Жайворонок»… у рейсі

ОЛЕКСАНДР Владиченко зазвичай прокидається вдосвіта. Нав­шпиньки, намагаючись не розбудити дружину, якій на роботу в дитсадок можна йти пізніше, пробирається в коридор. Руки автоматично тягнуться до гантелей, незмінних супутників ранкової фіззарядки.

Ледве встигає виконати традиційний, ще у школі вивчений комплекс гімнастичних вправ, як двері спальні прочиняються і виходить Аня.

– Привіт, жайворонку, – усміхається дружина, прямуючи до кухні.

– Та відпочивала би ще, – зауважує Олександр, – я сам приготую сніданок.

Але вона вже біля плити. Який відпочинок? При здоровій та люблячій дружині чоловік перед роботою має ще й кухонними справами займатися?

Поснідавши й чмокнувши Аню в щічку, Олександр вилітає з будинку. За п’ятнадцять хвилин він уже в автопарку управління Укрінжмеханізації (на півгодини раніше), де стоїть його білий самоскид МАЗ. Вмикає на прогрівання двигун. З вікна диспетчер­ської лунає голос начальника автоколони Миколи Рябини:

– Доброго дня, жайворонку! Ось шляховий лист і – в рейс. Сьогодні виручаєш водоканал. Набираєш чорної щебінки і везеш на об’єкт.

І спільно прорив «залатали»

ВЛАДИЧЕНКУ не вперше добиратися на околицю, куди звозять з усього міста після ремонту доріг шматки старого асфальтового покриття, якими потім засипають ями.

Три дні аварійники водоканалу в розритому котловані «приборкували» прорив великої труби. Потім вимурували три цегляні колодязі з виходом на шляхову поверхню. Олександр доставляв їм цеглу, залізобетонні деталі, глинопіщану суміш, важкі металеві механізми.

Зараз привіз майже двадцять тонн обліпленого старим асфальтом щебеню. Подумки хвалить шляховиків за те, що не викидають його на сміття, а зберігають для ремонтних робіт. Це по-господарськи.

– Підтягуйся ближче до ковша, – керує екскаваторник Валентин Іцків.

Протягом кількох днів Владиченко здружився з ним. Як не є, а колеги, багато схожого в їхніх професіях, і поговорити було про що.

Поставивши МАЗ так, як велів Іцків, Олександр вийшов із кабіни і вже показував екскаваторнику, як краще повернути ковша, щоб набрати щебеню.

Звичайно, можна було підняти кузов і висипати привезене, але це створило б додаткові незручності для пішоходів і транспорту. Та й ремонтникам додало б зайвих клопотів у разі невикористання всього матеріалу. Тому на їхнє прохання вантажівка стояла протягом зміни, а Владиченко з Іцківом подавали їм щебінь необхідними «порціями»…

Час у роботі минає непомітно. Ось уже ківш забрав рештки подрібненого щебеню, ремонтники його розгорнули. Потім Олександр МАЗом, а Іцків екскаватором утрамбували засипане.

– І спільно прорив «залатали», – задоволено підсумував бригадир аварійників водоканалу Станіслав Гавриленко, потиснувши руки Іцківу та Владиченку. Міцним рукостисканням обмінялися також Валентин з Олександром…

А тут і я зі своїм диктофоном.

«Вірний роботі, родині й Україні»

– ЗАВЖДИ у вас так складаються робочі дні? – запитую, примостившись поруч із Владиченком у кабіні його МАЗа.

– Залежно від замовлення, – усміха­ючись, відповів Олександр,

– Радієте закінченню зміни?

– Я радію, коли працюю, – заперечив Владиченко.

Початок нашої розмови перебили два поспіль дзвінки по мобільному. Начальник автоколони велів «жайворонку» по дорозі з об’єкта заправитися пальним, бо завтра о четвертій ранку має їхати в Обухів. А дружина нагадувала, щоб не затримувався, бо ввечері прийде дочка Юля з онучкою, прикрашатимуть ялинку. В обох випадках Олександр коротко відповідав: «Гаразд, так і буде».

– Дістають, – сказав він, вгадавши у моєму погляді запитання. – А зна­єте, приємно бути потрібним.

– І як давно ви за кермом?

– Сорок один рік. У дев’ятому й десятому класах у нас організували курси автомобілістів за програмою автошколи. Я одержав права водія-професіонала. Практику вдосконалював два роки в армії.

– Возили начальство?

– Ні, все життя пов’язане з МАЗами. Коли вибухнув Чорнобиль, я з кількома водіями Київського ШБУ № 3 возив пісок для вертольотів, які з повітря гасили ним вогонь. Три місяці доставляв будматеріали для прокладання дороги до четвертого реактора. А коли настали так звані демократичні часи і нам по півроку не видавали зарплату, перейшов до двоюрідного брата Валентина, який шоферував у тресті Укрінжмеханізація, де такої затримки не було. Це єдиний випадок зміни місця роботи. Їй я вірний так само, як родині й Україні.

У нашому робітничому роду перебіжчиків з однієї роботи на іншу не було. Діди все життя працювали на «Арсеналі», батько з матір’ю до пенсії трудилися в ковальсько-термічному цеху заводу «Червоний екскаватор», від якого безплатно одержали повнометражну квартиру, в якій досі живу я з родиною.

– Тобто, – зауважую, – радянській владі є за що бути вдячним?

– Звичайно. Той час вивів мене в люди завдяки правильно обраній професії. А ще в ньому, як кажуть колеги, стартувала моя з Анею «родинна вантажівка». На весіллі армійського друга ми з нею були свідками. І от у нашому «екіпажі» – син, дочка з чоловіком та внучкою. Складне життя нам влаштувала сьогоднішня влада. Але мусимо жити. Правителі зміняться, а люди залишаться. Треба сподіватися на краще. Колись же це краще настане…

– То ви – оптиміст?

– Мушу ним бути. Без оптимізму не вижив би.

– Наступний рік – рік Півня. Які у вас на нього надії?

– Кажуть, коли втретє півень заспіває, починає розвиднятися. Може, цього року в нашому житті щось розвидниться…