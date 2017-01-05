05.01.2017

Різдво

Святвечір у родині хліборобів Швидкоходів, яких у придунайському селі Шевченковім називають осередком збереження народних звичаїв, що ними, немов німбом, оточені християнські свята.

Образ миру й доброти

…МАГІЧНИМ актом доброти в придунайському селі Шевченковім, яке щойно відзначило своє 227-річчя, стало наповнювати різдвяний день особливими справами – створювати своєрідний образ багатства, щастя, миру і спокою у своєму домі. Захоплюючим дійством зайняті всі люди, сповнені привітності й гостинності. Тож завітаємо в родину хліборобів Швидкоходів, які ретельно дотримуються давніх довколорелігійних народних звичаїв.

Ще вдосвіта, як тільки сині проблиски заглянули в хату крізь замерзлі шибки, господиня, Дарина Федорівна, стала до праці. Першою магічною дією було добування нового вогню. Жінка дістала з покуття кремінь і кресало, які останні дванадцять днів лежали під образами. Тричі перехрестившись і ставши обличчям до схід-сонця, викресала «новий вогонь». Ним розпалила в печі дванадцять полін, що їх припасала й сушила дванадцять днів останнього місяця.

Пов’язавшись хусткою і засукавши рукави, господиня заходилася готувати дванадцять святвечірніх страв: ставить узвар, варить горох, квасолю, смажить капусту, рибу, ліпить вареники, готує картоплю, гриби, кашу гречану з конопляним молоком, голубці із пшоном, коржі з маком і кутю з товченої пшениці. В усьому їй допомагають діти, а найбільше – старша дочка Оленка.

Тільки й чути: «Доцю, сполосни сушню». – «Гаразд, мамо». – «Миколко, розгорни кочергою в печі жар і замочи в окропі пшеницю». – «Вже роблю, мамо». – «А я хочу ліпити вареники», – дзвіночком лунає голосок трирічної Ярисі. – «Добре, – погоджується Дарина Федорівна. – Підсовуйся до столу. Зараз я розкачаю з тіста коржа і ми з тобою їх наліпимо».

У багатій, але пісній вечері – найголовніші плоди поля, городу й саду. Господиня ніби звітує перед новим роком про свої цьогорічні здобутки.

А тим часом господар, Василь Григорович, поїть худобу, дає їй свіжого пахучого сіна, стелить свіжу солому. Потім відкидає сніг від хати, розчищає стежки й уважно оглядає господарство. Все, що є тут, у дворі, має зустріти урочисту хвилину Святвечора на своєму місці. Ніщо не має бути десь поза домом, у чужих руках – позичене чи забуте.

Удома належить бути також усім членам родини. «Боронь Боже, – кажуть люди, – десь заночувати цієї ночі – цілий рік будеш світом блукати». Цього дня і сваритися гріх. Навпаки, слід помиритися з ворогами, щоб у новому році було мирно і в хаті, і поза хатою. Та не завжди господиня й знає тих ворогів, а щоб не помилитися чи когось не забути, вона затикає клоччям усі дірки в лавках та ослонах, заклинаючи: «Не дірки затикаю, а роти моїм ворогам, щоб їхні напасті не зловили мене протягом року».

Дідуха в хату, щоб жилось багато…

ОТАК у турботах минає день. Сьогодні не снідають і не обідають. Хіба що дітям, які не можуть терпіти голоду, Дарина Федорівна дозволяє дещо з’їсти в обідній час.

А коли сонце схиляється до заходу, починається готування домашнього вівтаря з духмяного очерету й снопа жита – символу врожаю.

Василь Григорович вносить у хату сніп жита – дідуха. Переступивши поріг, скидає шапку й вітається з господинею, ніби вперше її бачить і вперше входить до хати:

– А дай Боже здоров’я всій родині!

– Пошли, Господи! – в тон йому відповідає Дарина Федорівна. – А що несеш?

– Несу злато, щоб увесь рік ми жили багато! – каже чоловік, зупиняючись посеред хати.

Тут він хреститься, обводить очима стелю, кутки, стіни оселі. Потім пригортає до себе господиню, дітей і владно виголошує:

– Віншую вас із щастям, міцним здоров’ям, зі Святим вечором! Щоб у щасті й при міцному здоров’ї ці свята провели та інших дочекалися – від ста літ до ста літ, поки нам Бог назначить вік! І щоб згасла війна на Донбасі!

– Дай Господи! – дружно підтримує вся родина.

Після цього Василь Григорович підносить дідуха високо над столом і ставить на покутті під образами. Потім перев’язує його залізним ланцюгом, кладе біля нього ярмо, чепіги від плуга і хомут. Дарина Федорівна дістає зі скрині нову білу скатертину і все це накриває.

Виконавши з участю дружини й дітей у хаті й на подвір’ї ще цілу низку магічних дій, які мають захистити родину від «злої сили», щоб позбутись її не тільки на цей вечір, а й на весь господарський рік, Василь Григорович кличе всіх до вікна.

– Гляньте, – сповіщає він, – уже зійшла зоря вечірня. Сталося диво – Син Божий народився! Святий вечір уже почався.

Але перш ніж розпочинати вечерю, треба нагодувати худобу, домашнє птаство та «запросити гостей». Члени родини, затамувавши подих, спостерігають, як господар набирає в миску по ложці кожної страви, потім одягається, але без шапки, аби зберегти святість дії, виходить із хати. Кожен відчуває: там, надворі, відбувається щось таємниче.

Опинившись віч-на-віч із силами природи – вітром, млою і морозом, Василь Григорович запрошує їх на вечерю. Гостинність господаря, за повір’ям, дарує його родині безпеку і спокій. Тепер можна повертатися до хати і, прочитавши молитви за живих і мертвих, сідати до столу. А тут таємниче дійство перехоплює дружина.

Дарина Федорівна, вклонившись чоловікові, дякує за оберіг родини, бере з рук Василя Григоровича миску, ставить на стіл, і Швидкоходи починають вечеряти. Спочатку смакують кутю, потім їдять голубці, вареники, смажену рибу, капусту – все, що готувалось, а запивають узваром.

Благословіть колядувати!

ПІСЛЯ завершення вечері господар відчиняє хвіртку, бо такої пори мають завітати колядники. Вони й справді не забарилися.

– Благословіть колядувати! – лунають за вікном бадьорі підліткові голоси.

– Колядуйте! – відповідає Василь Григорович.

І кілька юних голосів під мелодійне калатання дзвоника дружно затягли:

– Різдво твоє, Христе Боже наш…

Коли закінчують, Василь Григорович обдаровує їх гостинцями – печивом, кренделями, цукерками та «латає» дзвоника гривнями. Бо ж звичаї кажуть: те, що даси, у примноженій кількості тобі повернеться…

Колядками перегукуються вулиці Шевченкового. Колядує вся Україна. Просить у Вседержителя миру, спокою та родинного достатку. Пошли їй, Господи!



Село Шевченкове, Кілійський район,

Одеська область.