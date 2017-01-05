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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Карта достопримечательностей

05.01.2017 Мир вокруг нас Британский портал скидочных купонов Vouchercloud составил карту наиболее привлекательных мест в каждой из стран, основываясь на данных турсервиса TripAdvisor. ЗАМЕТИМ, что указанные на карте достопримечательности не всегда совпадают с уже устоявшимися стереотипами. Но начнем именно с них.

Лидируют в перечне старые части городов: в Эстонии – Таллинна, в Латвии – Риги, в Литве – Вильнюса, на Мальте – Медины, в Азербайджане – Баку, в Израиле – Иерусалима, в Чехии – Праги, в Словакии – Братиславы.

Не меньше внимания уделяется знаменитым религиозным строениям: в Испании – мадридский Собор Святого Семейства, в Ватикане – Собор Святого Петра, в Алжире – Собор Африканской Богоматери, в Турции – собор Айя-София в Стамбуле, в Армении – монастырь Гегард, в России главной достопримечательностью признан Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

Столь же традиционно названы главными достопримечательностями страны: афинский Акрополь – в Греции, римский Колизей – в Италии, будапештский парламент – в Венгрии, Ниагарский водопад – в Канаде, Панамский канал – естественно, в Панаме, Брестская крепость – в Беларуси, Тадж-Махал – в Индии, Великая Китайская стена – ее участок Мутяньюй.

А вот то, что без сомнения можно признать неожиданностью. Оказывается, самым популярным объектом у туристов в США стал Центральный парк в Нью-Йорке; в Германии – железнодорожный макет «Миниатюрная страна чудес» в Гамбурге, в Южной Корее – сеульское метро.

Но наибольшее удивление, во всяком случае у меня, вызвали главные достопримечательности Франции, Великобритании и Украины. Еще можно смириться с парижским музеем изобразительных искусств д’Орсе, то лондонский музей фильмов о Гарри Поттере всерьез озадачил.

И уж совсем «прибил» Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове. Боюсь, у английских экспертов не совсем верные сведения о нашей стране.

Мы, конечно, не могли ознакомить вас с главными достопримечательностями всех стран. Как говаривала мачеха в фильме «Золушка», «королевство маловато – разгуляться негде».

Но каждый читатель «Рабочей газеты» может ознакомиться с этой уникальной картой по ссылке https://invitationdigitalres.cloudinary.com/image/upload/q_70/tripadvisor_map_no_logo_1.

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