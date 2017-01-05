сегодня: 07 января, суббота
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 2 от 05 января 2017 г.
 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Архив

  « Январь 2017 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

   Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Карта достопримечательностей

05.01.2017

Мир вокруг нас

Британский портал скидочных купонов Vouchercloud составил карту наиболее привлекательных мест в каждой из стран, основываясь на данных турсервиса TripAdvisor.

ЗАМЕТИМ, что указанные на карте достопримечательности не всегда совпадают с уже устоявшимися стереотипами. Но начнем именно с них.
Лидируют в перечне старые части городов: в Эстонии – Таллинна, в Латвии – Риги, в Литве – Вильнюса, на Мальте – Медины, в Азербайджане – Баку, в Израиле – Иерусалима, в Чехии – Праги, в Словакии – Братиславы.
Не меньше внимания уделяется знаменитым религиозным строениям: в Испании – мадридский Собор Святого Семейства, в Ватикане – Собор Святого Петра, в Алжире – Собор Африканской Богоматери, в Турции – собор Айя-София в Стамбуле, в Армении – монастырь Гегард, в России главной достопримечательностью признан Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
Столь же традиционно названы главными достопримечательностями страны: афинский Акрополь – в Греции, римский Колизей – в Италии, будапештский парламент – в Венгрии, Ниагарский водопад – в Канаде, Панамский канал – естественно, в Панаме, Брестская крепость – в Беларуси, Тадж-Махал – в Индии, Великая Китайская стена – ее участок Мутяньюй.
А вот то, что без сомнения можно признать неожиданностью. Оказывается, самым популярным объектом у туристов в США стал Центральный парк в Нью-Йорке; в Германии – железнодорожный макет «Миниатюрная страна чудес» в Гамбурге, в Южной Корее – сеульское метро.
Но наибольшее удивление, во всяком случае у меня, вызвали главные достопримечательности Франции, Великобритании и Украины. Еще можно смириться с парижским музеем изобразительных искусств д’Орсе, то лондонский музей фильмов о Гарри Поттере всерьез озадачил.
И уж совсем «прибил» Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове. Боюсь, у английских экспертов не совсем верные сведения о нашей стране.
Мы, конечно, не могли ознакомить вас с главными достопримечательностями всех стран. Как говаривала мачеха в фильме «Золушка», «королевство маловато – разгуляться негде».
Но каждый читатель «Рабочей газеты» может ознакомиться с этой уникальной картой по ссылке https://invitationdigitalres.cloudinary.com/image/upload/q_70/tripadvisor_map_no_logo_1.

 

Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Создание сайта Limenet