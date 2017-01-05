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Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Каждый пишет, как он слышит

05.01.2017 Необычное Под Новый год в Конгресс-холле столичного «Президент-отеля» состоялся беспрецедентный концерт камерного хора «A Tempo», инструментального ансамбля «Art-Offertorium» и ансамбля старинной музыки «La Cesta». Зрители воочию убедились, что между живописью и музыкой один шаг. ГЛАВНЫМИ героями перформанса, конечно, были музыканты.

Прозвучали произведения Дебюсси, Равеля, Пуленка, импровизации на темы произведений Сати. Кстати, малоизвестный композитор в наших краях – один из ярчайших представителей импресси­онизма в музыке и человеческом сознании.

Посвящен концерт и еще одному известному человеку – художнику Василию Кандинскому, 150-летие со дня рождения которого недавно отмечалось.

На концерте вспоминали Миколоюса Константинаса Чюрлениса с его звучащими сонатами, и Скрябина, который звук и изображение соединял.

Уникальность идеи «Французского Рождества» заключалась в создании особого музыкально-визуального пространства: во время звучания масштабных хоровых и оркестровых произведений французских композиторов XX века состоялась «визуализация» музыки в традиционной французской технике пастели (рисование цветными мелками). Живой процесс создания картины был выведен на экран в центре сцены в режиме онлайн, а пространство заполняли звуки 25 голосов хора и 15 инструменталистов.

Таким образом, зритель стал частью неповторимого французского арта, синтеза искусств, погружающих в особое пространство утонченного французского искусства, которое меняет сознание.

Слово Екатерине Пятаковой, одной из главных действующих лиц перформанса: «Состоялся первый в своем роде арт-перформанс – единение музыки и живописи. Я писала картину пастелью под великолепное звучание музыкальных произведений в исполнении хора, оркестра и ансамбля старинной музыки. Мы не репетировали предварительно, мне хотелось, чтобы все было по-настоящему. Я писала то, что слышу. Это было восхитительно. Смена темпов, настроений, звуков и инструментов нашла свое отражение в цвете, в движении рук и пальцев по бумаге. Это был праздник наполненности, гармонии, радости и света! Огромное спасибо за праздник дирижеру и организатору Марии Марченко, камерному хору «A Tempo», инструментальному ансамблю «Art-offertorium», ансамблю старинной музыки «La Cesta» и Валерии Марченко) И, конечно, всем, кто помогал, поддерживал и был рядом».

Художница в течение концерта создала замечательное полотно. Она волновалась, но ее волнение воплотилось в шедевр.

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