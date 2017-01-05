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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Все, кроме «Волыни», за границу

05.01.2017 Премьер-лига Несмотря на кризис в украинском футболе, почти все наши клубы во время зимнего антракта отправятся на сборы за рубеж.

У ДОНЕЦКОГО «Шахтера» каникулы продлятся до 14 января. В этот день «горняки» уже без Селезнева, Эдуардо, Шевчука и Кобина отправятся на первый зарубежный сбор в испанскую Ла-Мангу. 22 января дончане на три дня вернутся в Киев, а затем отправятся на второй сбор в Португалию. «Оранжево-черные» будут базироваться в южном регионе Алгарве, в городе Лагуш, где сыграют в тренировочном турнире Atlantic Cup 2017. Соперниками лидера чемпионата Украины будут датский «Орхус», шведские «Юргорден» и «Эребру», а также чешский «Яблонец». Согласно регламенту соревнования, на групповой стадии каждый участник проведет по два матча. 31 января «Шахтер» сыграет с «Яблонецом», 3 февраля – с «Ольборгом». Финальные матчи пройдут 6 и 7 февраля. Скорее всего, со сбора в Португалии подопечные Фонсеки отправятся в Испанию, где 16 февраля в Виго сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».

Игроки киевского «Динамо», уходя в отпуск, получили от тренерского штаба программу индивидуальных тренировок. На базе в Конче-Заспе подопечные Реброва без Шовковского, Гусева, Селина и Рыбки соберутся 14 января. У действующего чемпиона запланированы два сбора в Испании. Первый начнется 16 января и продлится две недели. В Марбелье, где будет базироваться команда, запланированы 4-5 спаррингов (первый из них 21 января с немецким «Санкт-Паули»). Второй сбор – с 4 по

18 февраля – также состоится в Марбелье и будет более игровым: за это время динамовцы сыграют шесть контрольных матчей.

В предстоящее межсезонье луганская «Заря» проведет три сбора. 16 января начнется недельный втягивающий цикл в Запорожье. После этого команда получит один день на отдых и 25 января вылетит на двухнедельный сбор в Анталью. В Украину луганчане возвращаются 7 февраля, а 10-го снова поедут в Турцию. На этот раз местом дислокации подопечных Вернидуба станет Сиде.

ФК «Александрия», оставша­яся без лучшего бомбардира Яремчука, вернувшегося в «Динамо», во время зимнего антракта проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции. На первом из них, который начнется 15 января, александрийцы планируют провести два контрольных поединка – с болгарскими «Славией» и «Локомотивом». Второй сбор команда с Кировоградщины проведет со 2 по 16 февраля и, по словам Шарана, на нем будет запланировано больше контрольных матчей.

Донецкий «Олимпик» начнет подготовку одним из первых. Отпуск у команды Санжара заканчивается 11 января. Сначала по традиции «олимпийцы» примут участие в Мемориале Макарова, а потом отправятся в Анталью. В Турции дончане пробудут до 18 февраля, после чего вернутся в Украину.

А вот полтавская «Ворскла», судя по всему, начнет подготовку к сезону в обновленном составе. Руководство клуба проводит переговоры с игроками о понижении зарплат: тех игроков, у которых появятся предложения с лучшими финансовыми условиями, удерживать в клубе не будут. Первыми среди них стали Симинин, Пилявский, Турсунов, Коломоец и Непогодов. Что касается сборов, то их запланировано три. Первый, втягивающий, «бело-зеленые» проведут в Полтаве с 10 по 19 января. Дальше запланированы два выезда в Турцию – с 19 января по 2 февраля и с 5 по 19 февраля.

Одесский «Черноморец», в составе которого уже не будет Боровика, Хочалавы, Филимонова и Калитвинцева, должен выйти из отпуска 9 января. В этот день игроки соберутся на клубной базе в Совиньоне и пройдут медицинское обследование. В Южной Пальмире «моряки» будут находиться до 13 января, затем возьмут курс на Анталью. В Турции у «Черноморца» запланировано несколько контрольных матчей, но соперники пока неизвестны.

Футболисты кропивницкой «Звезды» соберутся вместе после 14 января. Подопечные Монарева проведут втягивающий сбор на своей базе, после чего запланирован выезд в Болгарию или Турцию. На данный момент точные даты зарубежного вояжа команды неизвестны.

Не определилась пока с датами сборов и каменская «Сталь». Известно, что из отпуска команда выходит 15 января. Предварительно запланировано два выезда в Турцию, но в какие сроки и кто повезет команду в качестве главного тренера, пока неясно.

Несмотря на то что «Днепр», по словам президента премьер-лиги Генинсона, является главным проблемным клубом УПЛ, у команды Михайленко на зимние каникулы намечено три сбора. Два первых в Испании, заключительный в Турции. По такому графику клуб зимой готовился и при Рамосе, и при Маркевиче.

А луцкая «Волынь», скорее всего, предсезонную подготовку будет проводить дома. По крайней мере, информации о проведении сборов за границей пока нет. Хотя не исключено, что, как и прошлой зимой, лучане в последний момент найдут эконом-вариант и отправятся куда-нибудь в Индию.

Заведомый аутсайдер нынешнего чемпионата «Карпаты» начнет подготовку к сезону 10 января на своей базе в Брюховичах. В течение двух дней команда Дулуба будет проходить медосмотр, после чего запланирован вылет в Турцию.

Как следует из вышеприведенного, Турция – одна из самых популярных стран, где проводят зимнее межсезонье украинские клубы. И хотя в январе-феврале там прохладно, но поля в идеальном состоянии. Да и в это время года там нет большого притока туристов. Есть вся необходимая инфраструктура, хватает команд, с которыми можно сыграть спарринг. К тому же Турция для Украины – безвизовая страна, а это важно, так как во время сборов проще пригласить на просмотр новых футболистов. Что касается цен, то в среднем 10-дневный сбор команды стоит примерно 40 тысяч долларов. А подобное пребывание в Испании обойдется на 50 процентов дороже.

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